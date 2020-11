Hemberg: Die Strecke des Bergrennens wird wieder für Rekordzeiten fit gemacht Im kommenden Jahr plant die Gemeinde Hemberg verschiedene Investitionsprojekte. Unter anderem soll die Bächlistrasse, auf der jeweils das Bergrennen durchgeführt wird, saniert werden. Urs M. Hemm 15.11.2020, 12.00 Uhr

Hier am Rütelirank liefern sich die Kontrahenten an Bergrennen Hemberg jeweils heisse Gefechte. Nun muss die Strasse saniert werden. Bild: Urs M. Hemm

Die Bürgerschaft der Gemeinde Hemberg wird zwar erst im kommenden März an der Bürgerversammlung über das Budget für das Jahr 2021 zu befinden haben. Dennoch informierte der Hemberger Gemeinderat bereits über die wichtigsten Projekte, die es im nächsten Jahr zu realisieren gilt. Zum einen sollen zum Teil die Trag- sowie die gesamte Deckschicht eines weiteren Teilstücks der Bächlistrasse saniert werden, diesmal der rund ein Kilometer lange Abschnitt zwischen dem Rütelirank und der Zimmerei Keller.

Zum anderen muss der Bachdurchlass an der Mistelggstrasse saniert werden, bei welchem bereits Steine über dem Gewölbe ausgebrochen sind. Ebenfalls in der Mistelegg muss die Brücke über den Sägebach – die Natursteinkonstruktion wurde um das Jahr 1900 erstellt – grundsaniert und wieder instand gestellt werden.

Die Deckschicht hat ihre «Ablaufzeit» erreicht

Laut Gutachten des Ingenieurbüros weise die Bächlistrasse im Bereich des Projektperimeters an zahlreichen Stellen Risse auf. «Die Deckschicht hat ihre ‹Ablaufzeit› erreicht», heisst es. Zudem wurden im Rahmen einer Begehung an verschiedenen Abschnitten Senkungen festgestellt, welche nicht nur durch die Erneuerung der Deckschicht zu beheben sind – in diesen Bereichen müsse auch die Tragschicht auf der ganzen Strassenbreite sowie die talseitigen Randabschlüsse ersetzt werden.

«Da das Submissionsverfahren noch im Gange ist, können die Baukosten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden», sagt Cornel Schmid, Ratsschreiber der Gemeinde Hemberg. In den Unterlagen zur Budget-Bürgerversammlung vom 24. März 2021 würden den Bürgerinnen und Bürgern für die Kreditgenehmigung jedoch genaue Zahlen genannt werden.

Der Deckbelag muss auf einer Länge von rund einem Kilometer bis zur Zimmerei Keller (Bildmitte) erneuert werden. Bild: Urs M. Hemm

Bezüglich des Zeitplans weiss Cornel Schmid, dass das Bergrennen Hemberg für das Wochenende vom 19./20. Juni geplant ist. Somit wäre der Baustart für Montag, 21. Juni, vorgesehen. «Sollte sich aber das OK des Bergrennen Hemberg aufgrund der dannzumaligen Coronasituation dazu entscheiden, die Durchführung abzusagen, dürfte dies etwas Mitte April der Fall sein», sagt Cornel Schmid. Dann wäre der Baustart auch früher möglich.

Sollte der Baustart beim 21. Juni bleiben, sei die Abnahme, Bauübergabe sowie die Inbetriebnahme des sanierten Strassenabschnitts für den Donnerstag, 30. September, vorgesehen.

Während der Bauarbeiten werde darauf geachtet, dass die Baustelle, zumindest einspurig passierbar bleibt. Kurzzeitige Vollsperrungen – welche jedoch im Vorfeld angekündigt würden – seien jedoch nicht zu vermeiden.

Standsicherheit ist nicht mehr gegeben

Mit zeitweiligen Verkehrsbehinderungen ist auch bei der Sanierung der Brücke über den Sägebach an der Misteleggstrasse zu rechnen. Das von der Gemeinde Hemberg mit der Ausarbeitung des Bauprojekts beauftragte Ingenieurbüro stellt zwar fest, dass sich Brücke in Anbetracht ihres Alters in einem annehmbaren Zustand befinde.

Die Brücke über den Sägebach wurde um das Jahr 1900 erbaut. Bild: Urs M. Hemm

Dennoch zeige das Natursteinmauerwerk vor allem an den Seitenwänden deutliche Verwitterungserscheinungen in der Gestalt von offenen Fugen und Abplatzungen. Schäden wurden auch an den Stützmauern und den Fundamenten festgestellt.

Zum Teil sei dort das Gefüge des Stützmauerwerks stark angegriffen und somit die Standsicherheit nicht mehr gegeben. Zudem wurden im Bereich des Fundaments des nördlichen Widerlagers Ausspülungen in der Böschung gefunden worden.

Wind und Wetter haben ihre Spuren hinterlassen. Bild: Urs M. Hemm

Daher sei das Ziel der Instandsetzungsmassnahmen «die Substanz zu erhalten sowie die langfristige Gewährleistung der Standsicherheit von Brücke und Stützmauern», heisst es im Bericht. Grundlegend dafür sei, künftig das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Die Vegetation hat ihren Weg in Mauerwerk der Natursteinbrücke gesucht und gefunden. Bild: Urs M. Hemm

Konkret sind im Rahmen der Sanierungsarbeiten unter anderem die Sicherung der Stützmauer mittels einer Nagelwand sowie der Einbau einer Betonplatte, inklusiver Abdichtung, auf der Fahrbahn vorgesehen. Geplant ist ausserdem die Instandsetzung des gesamten Natursteinmauerwerks und der Böschungspflästerung. Zuletzt sollen – zur Verbesserung der Verkehrssicherheit – die Leitplanken auf der Brücke neue gebaut werden.

Auch die Widerlager der Brücke sind in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Urs M. Hemm

Da auch für dieses Projekt das Plan- und Submissionsverfahren noch nicht abgeschlossen sei, seien auch die Kosten für dieses Projekt noch nicht genau bezifferbar, gibt Ratsschreiber Cornel Schmid Auskunft. Die Kostenschätzung liegt derzeit bei rund 400'000 Franken. «Auch hier gilt die Rechtskraft des Strassenbauprojekts sowie die Krediterteilung durch die Bürgerversammlung vom 24. März», sagt Cornel Schmid.

Baugesuch ist noch hängig

Beim dritten Projekt handelt es sich um die Sanierung des Bachdurchlasses an der Misteleggstrasse. Ein Augenschein vor Ort durch die zuständigen Hemberger Behördenmitglieder und das Ingenieurbüro hat verschiedenste Mängel aufgezeigt, welche baldmöglichst behoben werden müssen.

Die Befestigung der Böschung des Bachdruchlasses ist erodiert. Bild: Urs M. Hemm

So sind der Zu- wie auch der Ablaufbereich schadhaft. Insbesondere im Bereich des Zulaufs haben sich durch Erosion Blocksteine gelöst, welche den Durchlauf behindern. Auch an der Bachsohle sind Erosionsschäden erkennbar. Zudem gibt es Abrutschungen im Bereich der Böschungen.

Mit der Sanierung soll der Zulaufbereich so gestaltet werden, heisst es im Bericht des zuständigen Ingenieurbüros, dass «kleines und mittleres Geschiebe den Durchlauf passieren kann und grössere Blöcke und Schwebeteile wie beispielsweise Wurzelstöcke und Baustämme nicht zu einer Verklausung des Durchlasses führen können».

Daher ist der Bau eines trichterförmigen Einlasses geplant, um die Durchlasskapazität optimal nutzen zu können. Auf den Bau eines Schwemmholznetzes werde aus Kostengründen bewusst verzichtet.

Der Einlass soll V-förmig gestaltet werden, um Geschiebe leichter durchlassen zu können. Bild: Urs M. Hemm

Nicht nur die Kosten für den Einbau eines solchen Netzes wären verhältnismässig hoch, sondern auch die Kosten für die Säuberung und den Unterhalt. Aus diesen Gründen priorisiert das Ingenieurbüro einen guten Zugang mit Baumaschinen, um nötigenfalls Schwemmmaterial räumen zu können.

Das Baugesuch ist noch beim kantonalen Baudepartement hängig, das Submissionsverfahren kann also erst nach der erfolgten Genehmigung durchgeführt werden. Die Hemberger Stimmbürger haben jedoch bereits mit dem Budget 2020 einen Investitionskredit in der Höhe von 80'000 Franken gesprochen, was in etwa den tatsächlichen Kosten für die Realisierung des Projekts entsprechen dürfte.

Da zwischen dem 1. November und dem 1. April im Bereich des Neckers Schonzeit für Bachforellen besteht, muss die Sanierung ausserhalb dieser Zeit erfolgen. Ein genaues Datum steht jedoch nicht fest.