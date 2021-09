Hemberg: Die neue Miss Hemberg ist vier Jahre alt

HEMBERG Die neue Miss Hemberg heisst Pia Gross war die Freude, dass in Hemberg am Freitag wieder eine Viehschau stattgefunden hat. Den Titel in der Hauptkategorie holt sich eine vierjährige Kuh aus dem Stall Gantenbein. Christoph Heer Aktualisiert 24.09.2021, 18.03 Uhr

Pia mit ihrem stolzen Besitzer. Bild: Christoph Heer

Rund 15 Kühe stehen im Kreis, begutachtet nicht nur von den Experten, sondern auch vom fachkundigen Publikum. Es ist das Finale zur Wahl der Miss Hemberg 2021. Fünf Tiere schaffen es noch einmal eine Runde weiter, sie allesamt überzeugten die Experten mit ihrer Ausgeglichenheit, einem schönen Seitenbild, hohen Eutern, extrem guten Beckenausbauten und mehr.

Die Enkelin macht es der Grossmutter nach

Doch an Pia kommt in diesem Jahr keine andere Kuh vorbei. Sie habe derart grosses Potenzial, welches sie in Zukunft mit Bestimmtheit abrufen wird. Und die Experten sind sich dahingehend sicher, dass Pia auch im hohen Alter noch eine gute Figur machen wird. 2017 ist die neue Miss Hemberg geboren, und Besitzer Erwin Gantenbein, Bächli, ist stolz auf seine Kuh.

«Was aussergewöhnlich ist, ist die Tatsache, dass im Jahr 2013 schon Pias Grossmutter zur Miss Hemberg gewählt worden ist. Auf alle Fälle bin ich riesig stolz auf diesen Sieg und freue mich mit Pia auf das kommende Missenjahr.»



Die Viehschau in Hemberg ist ein kleines Volksfest

Herrliches Sommerwetter herrscht in Hemberg und in der ganzen Region, kein Wunder ist der Publikumsaufmarsch am gestrigen Tag gross. Der OK-Präsident der Viehschau, Hansueli Rechsteiner, freut sich.

«Viele Landwirte zogen mit ihren Tieren auf, insgesamt hatten wir 513 Tiere auf dem Platz. Die vielen Schellen und Trachten gehören einfach dazu, das gibt dem Ganzen diesen gewissen traditionellen Charakter.»

Es sei einfach schön, dass man wieder eine Viehschau durchführen konnte. Das Zusammensein, Freundschaften pflegen und geniessen sei dabei ebenso wichtig, wie die Auffuhr der Tiere, sagt Hansueli Rechsteiner.

Auch Trachtenkinder schlecken gerne Eis. Bild: Christoph Heer

Gekürt wurden unter anderem auch Tiere in den Kategorien «Schöneuter jüngere und ältere Kühe», «Fitnessstar», «Lebensleistung Kuh», oder «Rinder Champion». Immer wieder hallt grosser Applaus über den Platz, völlig zurecht, denn die Landwirte zeigten – und das bestätigten die Experten – äusserst schöne, gesunde und gute Tiere. Weitere Viehschauen finden am Samstag in Brunnadern, Mühlrüti und Jonschwil statt.