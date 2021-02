Hemberg Chef der Panoramaloipe: «Wenn in der verschneiten Landschaft die Sonne aufgeht, ist das mit nichts zu vergleichen» Der 71-jährige Niklaus Glatz ist seit drei Jahren Loipenchef – meistens ist er nachts unterwegs, damit die Langläuferinnen und Langläufer während des Tages perfekte Bedingungen vorfinden. Beat Lanzendorfer 15.02.2021, 11.43 Uhr

Niklaus Glatz ist mit seinem Pistenbully meistens in der Nacht unterwegs. Bild: Beat Lanzendorfer

Wenn bei einem Grossteil der Menschen der Wecker klingelt, ist Niklaus Glatz oftmals schon Stunden unterwegs, um Spuren für die Panoramaloipe ab Scherb bis nach Hemberg in den Schnee zu ziehen.

«Die Arbeit ist nichts für Morgenmuffel», sagt der pensionierte Schreinermeister schmunzelnd. Er hat die Tätigkeit des Pistenfahrers nach der Anfrage von Bert Baumann, Bereichsleiter Loipen beim SC Speer, vor drei Jahren von Otmar Würms übernommen, der davor über 30 Jahre die Verantwortung trug.

Den richtigen Zeitpunkt wählen

Was braucht es denn, damit die Langläuferinnen und Langläufer ideale Bedingungen vorfinden?

«Das Bedienen und Fahren des Pistenfahrzeugs ist zwar auch sehr wichtig, aber die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass man den richtigen Zeitpunkt für die Loipenpräparierung wählt.»

Niklaus Glatz, Loipenchef Panoramaloipe. Bild: Beat Lanzendorfer

Beeinflusst werde dieser von der Schnee- und Lufttemperatur, der Wetterlage sowie der Schneebeschaffenheit. «Deshalb bin ich für die Präparierung der Loipen meistens nachts unterwegs, weil dadurch eine gute Festigung der Unterlage entsteht und sich die Loipen am Morgen dann in einem perfekten Zustand präsentieren.»

Und weiter: «Weil ich selber mit Freude und Begeisterung Langlauf betreibe, klassisch und Skating, bin ich oft einer der Ersten auf der Loipe. Dadurch kann ich meine Arbeit gut überprüfen und wenn nötig bei der nächsten Fahrt Korrekturen vornehmen.»

Bei viel Schnee wird zuerst eine Sichtungsfahrt durchgeführt

Unterwegs ist Niklaus Glatz mit einem Pistenbully 100 der Firma Kässbohrer. Beim Fahrzeug mit einer Leistung von rund 200 PS seien zwei Spurplatten installiert, die es erlauben, gleichzeitig eine oder zwei klassische Spuren in den Schnee zu ziehen.

Das Clubhaus des SC Speer beim Hemberger Scherb. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit einer Gesamtbreite von 3,7 Metern sei es auch möglich, in einem Arbeitsgang eine klassische Spur und eine Skatingspur zu ziehen. Oft werde neben den klassischen Spuren eine breite Piste für die Skater präpariert. Bei sehr viel Neuschnee werde zuerst eine Sichtungsfahrt ohne Schneefräse gemacht, damit die Klassisch-Läufer schon eine gute Stockspur hätten.

Gesamthaft stünden den Langläuferinnen und Langläufern ab dem Scherb drei verschiedene Rundstrecken zwischen vier und zehn Kilometern zur Verfügung. Der Loipenchef erklärt:

«Bei guten Schneeverhältnissen werden sogar 17 Kilometer Klassisch bis nach Hemberg gespurt.»

Bevor Niklaus Glatz definitiv als Nachfolger von Otmar Würms zusagte, holte er sich von seinem Vorgänger Informationen und Ratschläge. «Ich bin mit Otmar auch einige Male mitgefahren, damit ich mir einen Eindruck verschaffen konnte, was da auf mich zukommen könnte.»

Im Herbst 2018 hat er dann noch eine Fahrerschulung bei der Firma Kässbohrer in Möriken absolviert. Im Jahr darauf folgte ein zweitägiger Kurs für Pistenfahrzeugführer in Studen. Zusätzlich besucht er den jährlichen Info-Tag von Loipen Schweiz.

Der Sonnenaufgang am Horizont

Der 71-Jährige macht trotz frühmorgendlicher Tagwache einen zufriedenen Eindruck. «Ich starte jeweils bei absoluter Dunkelheit in die Nacht und ziehe meine Spuren. Wenn in der verschneiten Landschaft während der Morgendämmerung die Sonne am Horizont erscheint, ist das mit nichts zu vergleichen.»

Solche Momente seien es, die den verkürzten Schlaf mehr als wettmachen würden. Oftmals seien auch Wildtiere auf der Loipe unterwegs. «Sie nutzen die feste Unterlage wahrscheinlich, um Kräfte zu sparen.»

Zurzeit sind die Bedingungen auf der Panoramaloipe geradezu ideal. Bild: PD

Es gibt aber auch noch andere Ereignisse, die Glatz nicht den Schlaf rauben, aber zumindest an den Nerven zehren. Leider gebe es immer wieder Personen, welche die Loipen als Spazierweg zweckentfremden. Er versuche die Menschen dahingehend zu informieren, dass in der Umgebung 15 Kilometer Winterwanderwege bereitstünden und zusätzlich ein sieben Kilometer langer Schneeschuhtrail zur Verfügung stehe.

Durch den vor ein paar Jahren einsetzenden Langlaufboom, der durch die Coronakrise noch verstärkt wurde, kämen halt vermehrt auch Spaziergänger ins Gebiet hoch über dem Thur- und Neckertal. Diese müssten sich aber auch an die Regeln halten, weil die Langläufer für die Benützung der Loipen eine Gebühr zu entrichten hätten und deshalb gute Bedingungen erwarten dürften.

Vom Bodensee ins Toggenburg

Niklaus Glatz ist in Tübach aufgewachsen. Im Jahre 1975 zog es den gelernten Schreiner und späteren Schreinermeister beruflich ins Toggenburg. Während der ersten vier Jahre hiess sein Wohnsitz Wattwil, seit 1979 wohnt er mit Ehefrau Luzia im Dorf Hemberg.

Er ist seit drei Jahren in den Wintermonaten jeweils von Montag bis Freitag für die Präparation der Panoramaloipen zuständig. Von Freitag- bis Sonntagabend trägt Christian Kuratli die Verantwortung. Otmar Würms stellt sich weiterhin als Aushilfe zur Verfügung.

«Seine Erfahrung und die technischen Kenntnisse sind für uns immer noch sehr wertvoll.»

Zum Aufgabenbereich des Loipenchefs gehört auch das tägliche Erstellen und Übermitteln des Loipenberichts an Schweiz Tourismus und Bergfex, die Wartung und Pflege des Pistenbullys sowie das Markieren der Loipen mit Stangen und dann das Demontieren nach Saisonschluss. Letztendlich trägt der Loipenchef auch punkto Sicherheit die Verantwortung.

Die Schneehöhe ist aktuell nicht mehr so hoch. Sie reicht aber noch längstens, um seine Spuren in den Schnee zu ziehen. Bild: PD

Die Panoramaloipe unterhält der Skiclub Speer zusammen mit dem Verkehrsverein Hemberg-Bächli. Zudem präpariert der SC Speer auch die Spuren der Thurloipe zwischen Ebnat-Kappel und Wattwil, die sich nach den Schneefällen von letzter Woche zurzeit ebenfalls noch in einem idealen Zustand präsentiert.