«Strahlende Kinderaugen sind meine Motivation» – Hans Brunner betreibt seit 34 Jahren den Skilift Bächli in Hemberg

«Man muss die Kinder und den Schnee gernhaben», sagt Hans Brunner auf die Frage, weshalb er seit 1986 Betreiber des Hörnli-Skiliftes ist. Er hat damals die gesamten Anteilscheine von seinem Vater Hans, dessen Brüder Albert und Willi sowie von Emil Frei-Wiederkehr übernommen.

Dieses Quartett hatte den Skilift vor bald einem halben Jahrhundert in Betrieb genommen und während 15 Jahren unzählige Stunden, viel Herzblut und einiges an Geld zum Wohl skibegeisterter Kinder und Erwachsener investiert.

Hans Brunner ist nun seit 34 Jahren Besitzer der Anlage. Er hat auf dem Hörnlihang auch selbst das Skifahren erlernt und schon als Jugendlicher hier gearbeitet.

Der Skilift hat 42 Bügel

Viele Einheimische standen und stehen hier zum ersten Mal auf den Ski. Weitere Kundschaft komme in erster Linie aus der Region St.Gallen–Gossau–Herisau. «In weniger als in einer halben Stunde ist man hier», erklärt Brunner.

Die Talstation des Skiliftes mit seinen 42 Bügeln liegt auf 900 Metern. Oben angekommen, haben die Benutzer 70 Höhenmeter überwunden. Brunner ist sich im Klaren, dass die Anlage wie viele andere in der Region auf einer kritischen Höhe liegt. Das sei ihm letzte Woche wieder einmal bewusst geworden.

Während andere nach dem Schneefall ihren Betrieb aufnahmen, übte sich Brunner in Zurückhaltung. Er sagt: «Wenn der Schnee an den Kandelabern kleben bleibt, wird er jeweils vom Regen weggespült.» Dies habe sich dann am Wochenende bewahrheitet, weshalb er vorerst darauf verzichtet habe, die Anlage zu öffnen. Ihm sei aber auch klar, dass die Natur gegenüber früher verrückter geworden sei.

«Es gab aber auch in der Vergangenheit schon schneearme Winter.»

Langanhaltende Winter sind heute die Ausnahme

Hat sich gegenüber seinen Anfängen als Betriebsleiter noch mehr verändert? «Früher war der Parkplatz jeweils voll, weil die Eltern ihre Kinder auf der Piste begleitet haben, was heute eher seltener geworden ist.»

Obwohl die Arbeit nicht weniger geworden ist, hat Hans Brunner vorerst nicht vor, seine Tätigkeit als Betriebsleiter zu beenden. Dazu hat er auch keinen Grund: Im kommenden Jahr kehrt er, der seit Jahrzehnten mit Ehefrau Edith im benachbarten Schönengrund wohnt, zu seinen Wurzeln zurück.

«Wir nehmen einen Haustausch mit unserer Tochter Seraina vor und wohnen dann quasi mitten auf der Skipiste.»

Wie lange der Lift noch in Betrieb sei, liege aber nicht nur in ihren Händen: «Dazu muss auch die Natur mitspielen.» Ein Vergleich mit den letzten Jahren zeige, dass der Skiwinter kürzer geworden sei. «40 Betriebstage wie vorletztes Jahr sind eine absolute Ausnahme.»

Die Pistenpräparation genoss immer Priorität

Und wenn sich auch einiges verändert habe, eines sei geblieben: «Mich erfüllt es immer wieder aufs Neue mit Freude, wenn ich die vielen strahlenden Kindergesichter sehe.» So wie ihm gehe es auch seinen Mitarbeitern.

Sein Stammpersonal rekrutiere sich immer mehr auch aus Pensionierten, die den Umgang mit der jüngeren Generation schätzten. Um den laufenden Betrieb aufrechterhalten zu können, brauche es jeweils fünf Personen. Jemand an der Kasse, ein Zweiter bei der Billettkontrolle, einen Dritten zum Anbügeln, der Vierte sei bei der Bergstation und der Fünfte bilde die Reserve. Für das Wohl der Gäste im Restaurant sei Ehefrau Edith und ihre Crew zuständig.

Abschliessend fällt Brunner noch eine Anekdote aus früheren Tagen ein: «Den Ausgang haben wir in jüngeren Jahren selbstverständlich auch gekannt, allerdings gab es diesen erst, wenn die Piste präpariert war.»

Das mit dem Ausgang ist deutlich weniger geworden, die Piste werde bei genügend Schnee hingegen immer noch für das Skivergnügen bereitgestellt.