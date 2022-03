Tempo 30: Der TCS Toggenburg gibt sich kompromissbereit

Hauptversammlung Tempo 30 möglich, grundsätzlich aber Tempo 50: Der TCS Toggenburg gibt sich an seiner HV kompromissbereit Am Donnerstag hat die TCS-Regionalgruppe Toggenburg in Wattwil die 90. Hauptversammlung abgehalten. Monika Bösch ersetzt Sandra Hoffmeister als Kassierin. 14.03.2022, 11.18 Uhr

111 Personen verfolgten die Geschäfte an der Hauptversammlung des TCS Toggenburg Bild: PD

«Wir freuen uns sehr über die Entwicklung und 285 neue Mitglieder in unserer Region», sagte Urs Stillhard, der Präsident der TCS-Regionalgruppe Toggenburg, an der Hauptversammlung vom Donnerstagabend. Einerseits seien junge Leute und auffallend viele Campingmitglieder in den TCS eingetreten, andererseits im Zusammenhang mit dem neuen Mitgliedschaftsmodell zahlreiche Familien. Per Ende 2021 weist die Regionalgruppe 3719 Mitglieder auf, wobei die Gemeinden Lütisburg und Kirchberg zur TCS-Region Wil gehören.