Toggenburger Künstlerin Annelies Tester muss das Töpfern aufgeben

HANDWERK «Das berufliche, kreative Töpfern wird aussterben»: Toggenburger Künstlerin muss ihre Leidenschaft aufgeben – und blickt zurück Viele Jahre lang hat Annelies Tester im Toggenburg aus Ton Kunstwerke hergestellt. Nie gingen ihr die Ideen aus. Jetzt wird sie von ihrer Gesundheit aufgefordert, damit aufzuhören. Ein bisschen Wehmut liegt in ihrem Blick zurück. Ruedi Roth 30.05.2022, 14.00 Uhr

Die Werke von Annelies Tester zeichnen sich durch ihre Kreativität aus. Bild: Ruedi Roth

Die Treppe zum Ausstellungsraum von Annelies Tester ist steil und niedrig. Doch wenn man es geschafft hat, kommt Freude auf. Vielfältige Töpferkunst ist auf den Gestellen zu bewundern. Annelies Tester sagt:

«Da war vorher noch viel mehr ausgestellt. Aber jetzt muss ich langsam aufhören, was für mich nicht ganz einfach ist.»

Die Schritte der 77-jährigen Frau sind bedächtig. Aber ihr Blick ist immer noch leidenschaftlich. Erinnerungen an künstlerische Ideen, die Anklang fanden, kommen auf; ebenso Gedanken an finanziell schwierige Zeiten, welche dank Überstunden und Kreativität überwunden wurden.

Nur der kleine Ofen steht noch in der Werkstatt

Den grossen elektrischen Brennofen haben Annelies Tester und ihr Mann Hans zerlegt und entsorgt. Doch ganz aufzuhören mit dem Töpfern war dann doch nicht möglich. Ein kleiner, elektrisch aufzuheizender Ofen steht in der Werkstatt.

«Wenn dann jemand unbedingt einen einzigartigen Artikel von mir will, dann kann ich halt fast nicht absagen.»

Annelies Testers Stimme ist selbstanklagend. Aber ihr Lächeln sucht Verständnis für den ewigen Drang nach ihrer Lieblingsarbeit.

Nur noch sporadisch kommt der kleine Ofen zum Einsatz. Bild: Ruedi Roth

«Töpfern ist nichts für Frauen»

Im Neunkirch im Kanton Schaffhausen aufgewachsen, begann Annelies Tester schon als Kind, Ton zu formen und zu gestalten. In der Nähe ihres Wohnorts stand die Tonwarenfabrik Ziegler. Dort wollte die junge Frau Töpferin lernen. Die Frauen hätten einen zu schwachen Rücken dafür, hiess es. Man bot ihr eine Lehre als Keramikmalerin an.

«Die Malarbeiten bei Ziegler, Radierungen, Gewürztöpfchen und Wappenteller tausendmal und zurück, waren nicht mein Ding.»

Annelies Tester schaffte die Lehre trotzdem, wollte aber töpfern. Bei einer Töpferei in St.Gallen, für einen Monatslohn von 900 Franken, eignete sich die junge Frau das Handwerk als Volontärin autodidaktisch an.

Start mit Geld von den Eltern

In der «Chellen», nahe dem Scherb-Pass im Toggenburg, begann dann 1970 der eigentliche Töpfereiweg ihres Lebens. Die Eltern von Annelies Tester borgten ihr das Geld für den ersten Brennofen.

Auf dieser Drehscheibe entstehen die tönernen Kunstwerke. Bild: Ruedi Roth

Im alten Bauernhaus genügte der Strom die ersten Jahre aber nicht dafür. In einem unbenutzten Stall in der Nähe konnte dann der Töpfereibetrieb dennoch gestartet werden. Jetzt entstanden die ersten bemalten Töpfe, Tassen und Schalen.

«Der Hin- und Her-Transport der rohen Fertigware war zwar etwas mühsam. Aber die Freude am Beruf war so gross, dass mir dies nichts ausmachte.»

Scheitern der Beziehung

Zusammen mit ihrem Ehemann Jörg Wiesenberg betrieb Annelies Tester den Betrieb im Toggenburg. Künstlerisch passten die beiden gut zusammen. Doch Egozentrik und Alkohol brachten der Ehe kein Glück. Die Scheidung stand an und wurde vollzogen.

Die Schale mit Rindern, Hund und Hirte hat Annelies Tester ihrem Mann Hans, einem Bergbauern, gewidmet. Bild: Ruedi Roth

Nun war die junge Frau allein mit den beiden Kindern Peter-Andreas und Rebekka.

«Meine Energie legte ich nun vollends in den Töpfereibetrieb. Es wurde Tag und Nacht gewerkelt und ich musste mich bemühen, genügend Zeit für meine Kinder aufzubringen.»

Dank dem guten Absatz ihrer Werke konnte die geschiedene Frau ihren Lebensunterhalt mit knapper Not bestreiten. Einen zeitgemässen Stundenlohn konnte sie für ihre Arbeit nie berechnen. Zu teuer wären dann ihre Produkte geworden und die einheimische Bevölkerung hätte sie nicht gekauft.

Ein Unikat für die Weihnachtszeit. Bild: Ruedi Roth

Bald beschäftigte Annelies Tester in Abwechslung Töpferinnen und Praktikantinnen. Mit dem neuen Partner Max Nägeli kam frischer Wind in das Werk und Leben der Unternehmerin. Der gelernte Werkzeugmacher lernte das Töpfern im Nu.

«Er interessierte sich und war handwerklich derart geschickt, dass er mich fachlich bald überholte.»

Brennen bei 1300 Grad im Holzofen

Der Ton für die Bauernkeramik wird in Einsiedeln abgebaut. Am besten verarbeiten lasse sich das Material nach zweijähriger Lagerung. Dann sei es in einem plastischen Zustand und auf der Drehscheibe gut zu formen.

Das Gestalten des Produkts könne unterschiedlich ausgeübt werden. Als ihre Spezialität betrachtet Annelies Tester das Herstellen von gut funktionierenden Ausgüssen und handwerklich praktischen Henkeln der schönen Milchhäfen.

Wenn die Produkte fertig geformt sind, kommen sie in den Ofen. Dafür gibt es verschiedene Modelle, ein elektrischer Ofen für die Bauernkeramik und den Holzbrennofen im Freien für Steinzeug. Zusammen mit Max Nägeli baute Annelies Maag damals im Garten in der «Chellen» einen 1000 Liter fassenden Holzbrennofen.

Viele Jahre tat der selbst hergestellte Holzbrennofen seinen zuverlässigen Dienst. Bild: Ruedi Roth

Bei 1300 Grad wurden darin die Werke gebrannt. So gab es auf den Verkaufsgestellen nebst schöner und bunt bemalter Bauernkeramik auch Steinzeug aus Holzbrand im Angebot.

Der Mensch strebt nach Kreativität

Die begeisterte Töpferin erteilte gut besuchte Wochenkurse und vermittelte so diese kreative Tätigkeit an andere Leute. Annelies Tester wagte auch, mit verschiedenen Brennmaterialien zu experimentieren, zum Beispiel Raku und Fassbrände. Ihre Leidenschaft zum Töpfern widerspiegelt sich auch jetzt noch in ihrem spannenden und sehr vielfältigen Angebot.

«Es ist aber wie mit fast allem auf der Welt. Ein Produkt hat seine Blütezeit und diese vergeht wieder.»

Darum bilde eine kreative Ader den Grundstein für eine erfolgreiche Töpferei. Man müsse immer wieder neu gestalten und auch mal etwas frech sein. Für Annelies Tester ist die fehlende Kreativität einer der Gründe für das berufliche Aussterben der Töpferei.

«Durchschnittlich ansprechende Ware bringt weniger Absatz als überraschende Werke. Und weil das Töpfern sowieso nur mit kleinem Stundenlohn möglich ist, geben die gestarteten Betriebe oft wieder auf.»

Ein letztes Mal zügeln

Zahlreiche Ausstellungen in verschiedenen Schweizer Galerien säumen den Lebensweg von Annelies Tester. Ihre Schaffenskraft ist aber nicht nur künstlerisch bemerkenswert. Oft waren es auch finanzielle Überlebenskämpfe, welche sie immer wieder irgendwie bewältigte.

Einzigartige Gebrauchsgegenstände erfreuen sich guter Nachfrage. Bild: PD

Grad einige Male musste sie mit ihrer Familie zügeln. Zerbrochene Partnerschaften und ein folgenschwerer Unfall kosteten sie Energie. Jetzt lebt die unermüdliche Frau seit etlichen Jahren bei ihrem Mann Hans Tester auf 1840 Metern über Meer im bündnerischen Innerglas.

Immer noch ein breites Angebot

Beim inzwischen pensionierten Bergbauer fand sie Geborgenheit. Und mit seiner Unterstützung wurden Werkstatt und Ausstellungsraum zweckdienlich hergerichtet. Überall rund um die Hofgebäude sind lustige Steinzeug-Kunstwerke zu bewundern. Und im Verkaufsraum ist immer noch ein breites Angebot präsent. Dereinst werden sie sich verabschieden. Und eine seit Jahrtausenden entwickelte Töpfertechnik wird in der Schweiz auf beruflicher Basis nicht mehr existieren.

Die Werkstatt ist auch nach einer ersten Räumung noch gut gefüllt. Bild: Ruedi Roth