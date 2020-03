Hallenbad in Bütschwil plant Sanierung und Erweiterung: Planschen soll attraktiver werden Die Bevölkerung wird über die Pläne zur Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Bütschwil informiert. Die Strategie zeigt in Richtung Attraktivitätssteigerung, vor allem für Familien. Sabine Camedda 06.03.2020, 05.00 Uhr

Der Sanierungsbedarf beim Hallenbad in Bütschwil ist unbestritten. Ob aber auch Erweiterungspläne realisiert werden können, ist derzeit noch offen. Bild: Beat Lanzendorfer

Über 72'000 Kinder und Erwachsene schwimmen und planschen jährlich im Hallenbad in Bütschwil. Doch der Zahn der Zeit hat in den über 40 Betriebsjahren an den Einrichtungen genagt. Zwar sind regelmässig Unterhalts- und Sanierungsarbeiten durchgeführt worden, doch nun stehen bei den Lüftungs-, den Sanitär- und den Elektroanlagen grössere Sanierungsarbeiten an.