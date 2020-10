«Gutes muss man nicht ändern»: Als neuer Schulleiter der Primarschule hält Peter Van Caenegem an Bewährtem fest, er sieht aber auch Potenzial für Veränderungen Als neuer Schulleiter der Primarschule St. Peterzell hat Peter Van Caenegem Pläne, die er umsetzen will. Gerade im Bereich Digitalisierung sieht er Möglichkeiten, den Alltag der Schülereinnen und Schüler, aber auch der Lehrpersonen zu vereinfachen. Urs M. Hemm 09.10.2020, 11.52 Uhr

Schulleiter Peter Van Caenegem zeigt das Modell des Raupenfahrzeugs, das er mit Kindergartenschülern gebaut hat. «Mit der nötigen Unterstützung erreichen Kinder mehr, als man ihnen zutrauen würde.» Bild: Urs M. Hemm

Das erste, was ihm positiv aufgefallen war, war der enge Zusammenhalt innerhalb des Teams. «Es ist eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Lehrkräften, die sich gegenseitig unterstützen und einander respektieren», sagt Peter Van Caenegem, der seit Anfang Juli Schulleiter der Primarschulen St. Peterzell und Schönengrund-Wald ist.

Dieser Zusammenhalt sei durch die Coronakrise sogar noch etwas befördert worden. Dies habe sich unter anderem darin gezeigt, dass Entscheidungen häufiger selbständig gefällt wurden und sich die Lehrerschaft auch noch mehr selbst organisiert hat.

«Grundsätzlich habe ich hier eine gute Basis vorgefunden. Speziell jedoch im Bereich Administration gibt es diverse Abläufe, die wir bedeutend einfacher und damit effizienter gestalten können», sagt Peter Van Caenegem. Er denke hier vor allem an ein einheitliches Ablage- und Kommunikationssystem. Er sagt:

«Der Zweck solcher Optimierungen ist, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer mehr mit den Kindern beschäftigen können und weniger Zeit für die administrativen Arbeiten aufbringen müssen.»

Dies zu erreichen, sei eines der wichtigsten Ziele, das er sich für die kommenden Wochen und Monate gesetzt habe.

Gut funktionierendes Schutzmassnahmen-Konzept

Alles Verändern wolle er freilich nicht. «Gutes soll man bestehen lassen und muss man auch nicht ändern», sagt Peter Van Caenegem. Er habe jedoch festgestellt, dass die Lehrpersonen gerade im Bereich Digitalisierung sehr offen für Neues sind.

Die Offenheit gegenüber sich verändernden Situationen und die Anpassungsfähigkeit, diese zu meistern, habe sich explizit während des Lockdowns gezeigt. Peter Van Caenegem sagt:

«Ich hatte zu meinem Glück noch nicht als Schulleiter begonnen und selbst die schwierigste Zeit Anfang März hier nicht miterlebt. So einzusteigen wäre sicher sehr herausfordernd gewesen.»

Bei seinem Einstieg Anfang Juli habe er dann ein gut funktionierendes System mit einem Schutzmassnahmen-Konzept angetroffen, das gelebt wird. Ihm sei zudem aufgefallen, wie speditiv Sitzungen in solchen Ausnahmesituationen abgehalten werden können, etwas, das es gelte, zukünftig beizubehalten.

Digitale Möglichkeiten weiterentwickeln

Der Fernunterricht, das Homeschooling, habe zwar gut funktioniert, aber Lehrer wie Schüler seien wieder gerne in die Schule gekommen. «Dabei ist mir aber wichtig festzuhalten, dass alle, sollte es wieder zu einem Lockdown kommen, gut auf die Situation vorbereitet sind.»

Damit die Übung im Umgang mit den digitalen Medien nicht verloren gehe und weil sie sich als wertvolle Instrumente während der Krise erwiesen hätten wolle er diese Möglichkeiten aufrecht erhalten und weiterentwickeln. Peter Van Caenegem erläutert:

«Neu wurde ein Programm eingerichtet, mit welchem der Lehrkörper von zuhause aus Zugriff auf Dokumente hat, solche erstellen und herunterladen kann.»

Insbesondere für Lehrpersonen mit einem langen Arbeitsweg könne das ein grosser Vorteil sein.

Ebenfalls weitergeführt werden soll das Online-Versenden von Hausaufgaben und von Mitteilungen an die Eltern. «Ein grosser Schritt wird sein, wenn wir in einigen Monaten auf Office 365 umsteigen, was uns Vieles in der Digitalisierung sehr erleichtern wird.»

Erfahrungsaustausch und Bündelung von Ressourcen

Da er erst seit kurzem hier in St. Peterzell sei, gehe er völlig unvoreingenommen in diesen Prozess. Er sagt:

«Ich warte ab und freue mich auf alles, was kommt.»

Dennoch setze er grosse Hoffnungen auf die geplante Schulleiterkonferenz. In einer engeren Zusammenarbeit, im Erfahrungsaustausch und im Bündeln von Ressourcen unter den Schulleitern sehe er grosses Potenzial.

«Wenn sich die Schulkommission auf die strategische Ausrichtung der Schule konzentriert und sich die Schulleiterkonferenz um die operativen Belange kümmern kann, dürfte das die Entscheidungswege merklich verkürzen und so den Schulleitern mehr Kompetenzen zugebilligt werden», hofft Peter Van Caenegem.

Dass Lehrpersonen an anderen Schulen in Ausnahmesituationen aushelfen, sieht er als Vorteil, gar als Bereicherung an. Er sagt:

«Sie lernen eine andere Kultur, allenfalls andere Arbeitsweisen kennen, wovon alle nur profitieren können. Damit sie aber den Kontakt und die Identifizierung zu ihrer Schule nicht verlieren, sollten solche Vertretungen wirklich nur in Einzelfällen gemacht werden.»

Denn, das habe aus Gesprächen mit Lehrpersonen heraus gespürt, bedeutet ein Solcher Wechsel – sei er auch nur temporär – für die Lehrpersonen zusätzlichen Stress, weil sich der Unterricht und die Rahmenbedingungen von Schule zu Schule teils doch sehr unterscheiden würden.

Talente erkennen und fördern

Neben der Digitalisierung und dem Umgang mit den neuen Medien werde er sich in den kommenden Monaten intensiv mit der Umsetzung des Lehrplans 21 beschäftigen müssen, sagt Peter Van Caenegem.

«Als Mann aus der Praxis unterstütze ich den Ansatz mit selbstgesteuertem Lernen, tüfteln, sich selbst Lösungen erarbeiten, Erfahrungen durch Erfolg oder je nach dem auch Scheitern sammeln sehr.»

Oft werde den Kindern viel zu wenig zugetraut. Würden sie aber die nötige Unterstützung bekommen erreichen sie mehr, als man ihnen zutrauen würde. Als Beispiels dafür zeigt er ein kleines Raupenfahrzeug, welches er mit Kindergartenschülern gebaut hat.

«Bei solchen spielerischen Aufgaben lassen sich schnell Talente von Kindern feststellen. Diese gilt es zu erkennen und entsprechend zu fördern, damit wir unseren Kindern die besten Voraussetzungen für ihr späteres Leben schaffen können.»