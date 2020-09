Serie Güter und Reisende im gleichen Zug – volkswirtschaftliche Effizienz bei den Toggenburgerbahnen Die Toggenburgerbahn bestritt einst ihren Ertrag fast zur Hälfte aus dem Güterverkehr. Scheinbar bescheiden und volkswirtschaftlich doch essenziell war eine Verkehrsart, die anfänglich durch vier Zugpaare abgewickelt wurde. Anton Heer 11.09.2020, 17.00 Uhr

Eine Erinnerung an den Stückgut- und Wagenladungsverkehr der SBB in den 1970er-Jahren. Das ursprüngliche Stationsgebäude in Lichtensteig ist im Hintergrund zu erkennen. Bild: PD

Die Bahn transportierte nicht allein Reisende, sondern stets auch Gepäck, Post und Stückgut. Eigentliche Güterzüge gab es nicht, denn für die Zustellung einzelner Güterwagen sorgten die fahrplanmässigen Züge. Rangierfahrten gehörten zum Reiseerlebnis. Auch der Toggenburger Tuffstein erreichte so in den 1890er-Jahren die Baustelle des Landesmuseums in Zürich.