Trotz der Spitalschliessung in Wattwil: Die Grundversorgungsinitiative hat es bei Toggenburger Kantonsräten schwer Nach der Spitaldebatte im Kantonsrat fokussieren die Kantonsräte des Toggenburgs auf die Ausgestaltung des Angebots des Gesundheits- und Notfallzentrums, das in Wattwil entstehen soll. Martin Knoepfel 24.09.2020, 05.00 Uhr

Als Reaktion auf die Schliessung des Spitals Wattwil will ein Komitee die Grundversorgungsinitiative lancieren. Eine Umfrage von Redaktor Martin Knoepfel zeigt: Selbst im Toggenburg stösst die Initiative nicht nur auf Begeisterung. Nach der Spitaldiskussion sind aber noch weitere Fragen offen. Unter anderem: Was soll das Gesundheits- und Notfallzentrum in Wattwil leisten können?