Grundkurs «Im Notfall können wir nicht mehr üben»: In Lichtensteig werden neue Angehörige der Feuerwehr auf den Ernstfall vorbereitet Bild: Andrea Tina Stalder Neue Feuerwehrleute erlernen diese Woche an einem kantonalen Kurs im Feuerwehrdepot Wattwil-Lichtensteig die Basics des Löschens und Rettens. Ein Besuch vor Ort zeigt, wie Teilnehmende in einem Gasbrandcontainer gegen Feuer vorgehen. Fiorella Koch 28.02.2023, 17.00 Uhr

Eiskalte und feuerheisse Luft treffen aufeinander, der entstandene Dampf wabert in den stahlgrauen Himmel hinauf. Spannung liegt in der Luft, während eine kleine Gruppe schwarz-gelb-rot gekleideter Männer und Frauen in der Kälte wartet. Sie sind Teilnehmende des kantonalen Feuerwehrgrundkurses in Wattwil-Lichtensteig und bereiten sich gerade darauf vor, in einen rauchgefüllten Container zu steigen.