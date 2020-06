Interview Grünes Licht für die Erweiterung des Schulhauses Neudorf – Primarschulpräsidentin spricht von «einem Meilenstein für Lütisburg» Nach einer mehrjährigen Planungsphase und diversen Verzögerungen, in denen es sogar zu einem Wechsel des Architekten kam, hat der Lütisburger Gemeinderat nun die Baubewilligung für den Erweiterungsbau des Schulhauses Neudorf erteilt. Beat Lanzendorfer 26.06.2020, 12.00 Uhr

Die dunklen Wolken über dem Schulhaus Neudorf verziehen sich, die Schulraumerweiterung ist bewilligt. Bild: Beat Lanzendorfer

Im November 2018 bewilligten die Stimmbürger einen Kredit über 4,5-Millionen Franken für den Erweiterungsbau des Schulhauses Neudorf. Nach diversen Verzögerungen hat der Gemeinderat am Donnerstag die Baubewilligung nun erteilt. Schulpräsidentin Marianne Burger Studer erklärt, wie es nun weiter geht.

Wie gross ist die Freude und die Erleichterung über den Entscheid des Lütisburger Gemeinderates?

Marianne Burger Studer, Schulpräsidentin Primarschule Lütisburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Marianne Burger Studer: Der Schulrat ist sehr erfreut und erleichtert. Ein schwerer Stein ist mir von den Schultern gerollt. Das ist ein Meilenstein für die Schule und die Gemeinde Lütisburg. Ich danke allen, die mit viel Energie und Ausdauer an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Vor allem auch dem neuen Architekten Hubert Bischoff und seinem Team.

Nachdem die Bürgerinnen und Bürger die Schulraumerweiterung im November 2018 gutgeheissen hatten, kam das Projekt vorerst nicht richtig in die Gänge. Weshalb?

Da gibt es wohl diverse Gründe. Als ich das Projekt nach meinem Amtsantritt am 1. April 2019 übernahm, waren mehrere Einsprachen hängig. Zudem funktionierte die Zusammenarbeit mit dem damaligen Architekten schlecht. Trotz intensiver Bemühungen mussten wir diese Zusammenarbeit auflösen. Es gab unter anderem unüberbrückbare Differenzen bezüglich der Mehrkosten, der Ausführung und der Vergaben.

Es soll Ungereimtheiten bei der Vergabe gegeben haben.

Das stimmt. Der Generalunternehmer hatte vorgesehen, die Vergaben hauptsächlich an Betriebe aus dem Raum Schwyz zu vergeben. Das geht nicht. Wir waren der Meinung, dass sein Engagement sehr zu wünschen übrig liess, ebenso die Qualität der Planung.

Konnten in der Zwischenzeit die Probleme aus der Welt geschaffen werden?

Ja, wir führten Gespräche mit den Nachbarn und planten Optimierungen im Projekt, so dass wir heute wieder mit Freude daran arbeiten und eine sehr gute Schulraumerweiterung umsetzen können.

Dann sind definitiv alle Hindernisse aus dem Weg geräumt?

Das hoffe ich doch. Bauen bringt immer wieder Überraschungen, aber Probleme sind dazu da, sie zu lösen.

Kann das Budget trotz Verzögerung eingehalten werden?

Wir geben alles dafür. Wir realisieren entgegen der ursprünglichen Planung einen Technikraum für das Schulhaus, so dass die Schule bei einem späteren Hallenabriss autonom mit Strom und Wasser versorgt ist. Zusätzlich haben wir den Liftstandort verschoben, so dass das ganze Schulhaus inklusive Sporthalle damit erschlossen wird. Dies gibt Mehrkosten, die wir, so hoffen wir, im bewilligten Baukredit unterbringen können. Wir sind zuversichtlich, obwohl wir noch die Kosten des ehemaligen Architekten zu tragen haben.

Wie geht es jetzt im Zeitplan weiter?

Aktuell laufen die Ausschreibungen, im Juli werden die ersten Vergaben stattfinden können. Wenn alles rund läuft ist der Spatenstich im August vorgesehen.

Dann halten Sie an Ihrem Ziel fest, dass die Einweihung des Erweiterungsbaus im Sommer 2021 gefeiert werden kann?

Nicht nur dies. Mit der Einweihung des Erweiterungsbaus möchten wir gleichzeitig das in diesem Jahr verschobene 50-Jahr-Jubiläum des Schulhauses Neudorf mit der Bevölkerung feiern. Damit soll die für alle Beteiligten nicht einfache Zeit ein gutes Ende finden.