Grossraubtiere Umsiedlung von Toggenburger Luchsen nach Bayern: «Es ist eine Erfolgsgeschichte» Im vergangenen Jahr wurden Luchse aus dem Toggenburg für ein Wiederansiedlungsprogramm ins Bayerische Biosphärenreservat Pfälzerwald umgesiedelt. Die Luchse haben sich dort gut eingelebt und haben bereits für gesunden Nachwuchs gesorgt. Urs M. Hemm 05.03.2021, 18.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luchsin Gaupa wird im Pfälzerwald freigelassen. Bild: PD

Bis vor ein paar Jahren war für die Thematik Grossraubtiere ausschliesslich die Stelle «Kora», die Koordinationsstelle für Grossraubtiere, verantwortlich. «Sie war vor allem seit den 90er-Jahren als Kompetenzzentrum in der Schweiz für die Wiederansiedlung und für die Überwachung von Grossraubtieren wie Luchs und Wolf verantwortlich», sagt der kantonale Wildhüter für das Toggenburg, Urs Büchler. Die Wissenschafter von «Kora» hätten sich in der Zeit sehr viel Wissen über das Verhalten und das Fangen von diesen Tieren angeeignet.

Urs Büchler, kantonaler Wildhüter. Bild: Urs M. Hemm

«Kora» war auch unter anderem an der Wiederansiedlung des Luchses im Toggenburg massgeblich beteiligt und führt bis heute Monitoringprogramme im Auftrag des Bundes durch, um die Entwicklung der Luchspopulation genau zu überwachen. Urs Büchler sagt:

«Die Wiederansiedlung des Luchses im Toggenburg ist als grosser Erfolg zu werten. Die Population hat sich stetig weiterentwickelt.»

Eine Anfrage nach Luchsen aus Deutschland kam deshalb sehr gelegen, da die Population einzelne Entnahmen gut verträgt.

Denn im Jahr 2015 startete das Projekt «Wiederansiedlung von Luchsen im Biosphärenreservat Pfälzerwald». Zusammen mit den französischen Nordvogesen bildet der Pfälzerwald ein Biosphärenreservat mit einer Fläche von rund 3100 Quadratkilometern.

Um dieses Projekt realisieren zu können, brauchten die Verantwortlichen jedoch gesunde Luchse – Kuder und Weibchen – damit sie diese Population aufbauen können. Insgesamt sollten zehn Luchse aus der Slowakei und zehn aus der Schweiz umgesiedelt werden. Diese aus der Schweiz fanden die Verantwortlichen unter anderem im Toggenburg.

Ein gesunder Bestand ist Voraussetzung

Die Grundlage für die Entnahme von Luchsen ist ein gesunder Bestand, der im Toggenburg, das zum sogenannten Grossraubtierkompartiment Nordostschweiz zählt, aufgrund der Zahlen nach Ansicht des Bundes gegeben war. Der Fang von geeigneten Luchsen wurde auch für die Grossraubtierkompartimente Jura Süd und Jura Nord genehmigt.

Da aber der Personalbestand von «Kora» für eine solch gross angelegte Fangaktion zu gering war, wurden hiesige Wildhüter und Veterinäre für den Fang und die Narkotisierung von Luchsen geschult. Urs Büchler sagt:

«Dabei wurden uns insbesondere die verschiedenen Fangsysteme, Kastenfalle oder Fangschlinge, die Einleitung und Überwachung der Narkose und der Transport der gefangenen Tiere erläutert.»

Er wurde in seiner Funktion als kantonaler Wildhüter als Fangleiter im Kanton St.Gallen eingeteilt.

Zahlreiche Ausschlusskriterien

«Die Aufgabe war eine Herausforderung, da die Luchse, die für eine Umsiedlung in Frage kamen, zahlreiche Ausschlusskriterien nicht erfüllen durften. Eine Rolle spielten Geschlecht und Alter. Zudem kamen ein Weibchen mit Jungtieren, Tiere mit Herzgeräuschen, Nackenbissen oder Tiere, die nachgewiesenermassen bereits einmal ein Nutztier gerissen hatten, nicht in Frage», erläutert Urs Büchler.

Gemeldete Risse werden mit Fallen präpariert... Bild: PD

Vom Fang mit Kastenfallen ist man im Kanton St.Gallen wieder abgekommen.

«Der Aufwand ist gross. Ob sich aber dann das gefangene Tier für die Umsiedlung eignet, lässt sich erst feststellen, wenn das Tier bereits in Falle sitzt.»

Ganz im Gegenteil zur Fangschlinge. «Ein Luchs reisst ein Tier und kommt dann zwei, drei Nächte in der Folge zurück.

Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Luchs an einen frischen Riss zurückkommt, sehr hoch», sagt Urs Büchler. Wurde ein Riss gemeldet, wurden Fotofallen aufgestellt. Denn Luchse sind aufgrund ihres Fells klar zu identifizieren. Kam ein Luchs also an einen Riss zurück, konnte die Identität festgestellt und somit entschieden werden, ob eine Falle aufgestellt und das Tier gefangen werden soll.

Da diese Fallen in jedem Fall an einem natürlichen Riss eines Luchses angebracht werden, und die Sichtung eines solchen nicht sehr oft geschieht, waren Wildhüter auch auf die Meldung von anderen angewiesen.

«Eine Fanggarantie gibt es nie»

Den Riss mit Fallen zu präparieren, sei eine schonende Methode, einen Luchs aufzufangen. Damit der Luchs nicht gerade Lunte riecht, werden die Fallen entsprechend getarnt. «Entschieden wir uns also aufgrund der Aufnahmen, Fallen zu stellen, legten wir uns in einer Entfernung von 200 bis 300 Metern in einer Scheune oder in einer Garage auf die Lauer. Die Fallen sind mit einem Alarm ausgerüstet, sodass wir bei einem erfolgreichen Fang sofort informiert sind und schnell reagieren können.»

... und anschliessend werde die Fallen gut getarnt. Bild: PD

Eine Garantie, dass der Luchs zurückkommt, gebe es nicht. Urs Büchler erklärt:

«Es entspricht aber dem Verhalten Luchses, dass er mehrmals zu einem gerissenen Tier zurückkommt und es entgegen der allgemeinen Meinung fast vollständig frisst und es nicht nur tötet.»

Mit dabei war auch immer ein Tierarzt, der ebenfalls eine entsprechende Ausbildung in der Narkotisierung und für den folgenden Untersuch der Tiere absolvieren musste.

Der Erfolg war aber überschaubar. Pro Fangjahr wurden durchschnittlich an drei gemeldeten Rissen Fangversuche unternommen, wovon lediglich einer erfolgreich war. Die Luchsin Gaupa konnte im Pfälzerwald ausgesiedelt werden. Bei den zwei anderen Versuchen kamen die Luchse nicht an den Riss zurück. Bei den anderen Meldungen sei kein Versuch unternommen worden, weil die beobachteten Tiere den Ausschlusskriterien zum Opfer fielen.

Ein Auswanderer – zwei Tote

Dennoch ist das Fazit verhalten positiv. «Zwar konnten wir das geforderte Kontingent von drei Weibchen und einem Kuder nicht erfüllen – es fehlt noch ein Weibchen», sagt Urs Büchler. Es sei besser, nur Tiere umzusiedeln, die alle Kriterien erfüllen. Dies zeige sich in den Erfolgsmeldungen aus dem Pfälzerwald: Von bisher 16 umgesiedelten Luchsen aus der Slowakei und aus der Schweiz sind noch 13 Tiere im Umsiedlungsgebiet.

Die gefangenen Luchse wurden eingehend untersucht, bevor sie für eine Umsiedlung freigegeben wurden – oder eben nicht. Bild: René Güttinger

Ein Kuder wanderte ins Gebiet Parc naturel régional des Ballons des Vosges aus, eine Luchsin aus der Schweiz musste aufgrund einer Erkrankung eingeschläfert werden, eine andere Luchsin aus der Slowakei wurde von einem Zug überfahren. In der Zeit sind aber mindesten fünf Jungtiere geboren worden, die genaue Zahl an Jungtieren sei aber nicht bekannt.

«Insgesamt beurteile ich das Umsiedlungsprojekt als sehr positiv und als eine Erfolgsgeschichte. Denn nach der Wiederansiedlung des Luchses im Toggenburg ist es ein Beleg dafür, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Ansonsten hätte sich die Population nicht so gut entwickelt, dass eine Entnahme von Tieren überhaupt in Frage gekommen wäre. So ist es ein guter Weg, die Population in bestimmten Gebieten zu regulieren und damit in anderen Gebieten zu helfen, den Luchs wieder heimisch zu machen», sagt Urs Büchler.