Grosse Unterschiede in den Nachbarkantonen: Den billigsten Strom in der Schweiz hat auch nächstes Jahr Luzern – Basel-Stadt erneut den teuersten Die Ostschweiz hat im gesamtschweizerischen Vergleich tiefe Strompreise. Dabei wurde wieder die Kategorie H5 und bei den einzelnen Angeboten das Standardprodukt gewählt.

Martin Knoepfel 07.10.2020, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Bettwiesen hat recht tiefe Strompreise. (Bild: Olaf Kühne)

Den billigsten Strom in der Schweiz hat auch nächstes Jahr Luzern, wenn man die Preise auf der Ebene der Kantone ansieht. 15,80 Rappen werden pro Kilowattstunde fällig. Das ist für die Innerschweizer Konsumenten eine bittersüsse Botschaft, denn jetzt sind es noch 12,15 Rappen. Der Aufschlag beträgt rund 25 Prozent.

Basel-Stadt erneut am teuersten

Auch in St.Gallen wird der Strom teurer. Neu zahlt man 18,19 statt 17,81 Rappen. Das sind zwei Prozent mehr als 2019. Trotzdem gilt weiterhin: Die Ostschweiz hat meist günstige Strompreise.

Die Kantone Zürich mit 15,87 Rappen, Appenzell Innerrhoden mit 16,28 Rappen, Appenzell Ausserrhoden mit 17,90 Rappen und der Thurgau mit 18,02 Rappen liegen tiefer als St. Gallen. Schwyz (18,29 Rappen), Glarus (18,99 Rappen) und Graubünden (19,26) sind teurer. Den höchsten Strompreis hat erneut Basel-Stadt mit 25,12 Rappen je Kilowattstunde.



Strompreishölle in Grabs und Braunau

Die St. Galler Strompreishölle ist nächstes Jahr Grabs mit 22,42 Rappen, fast drei Rappen mehr als jetzt. 13,67 Rappen zahlt man dagegen in Au. In Amden, Eschenbach und Gommiswald schlägt der Strom mit 18,50 Rappen zu Buche. In Gams sind es 20,24 Rappen pro Kilowattstunde. Fischingen verlangt 17,97 Rappen. In Gossau und Waldkirch werden 17,60 und 17,69 Rappen verlangt.

Die teuersten Thurgauer Gemeinden sind Braunau mit 22,76 und Wilen mit 21,64 Rappen. In Braunau beträgt der Aufschlag 0,79 Rappen. In Wilen sinkt der Strompreis um 1,27 Rappen, da der Strom fürs nächste Jahr für 8,70 statt 10,10 Rappen eingekauft wurde.

Tiefer Strompreis in Bettwiesen

Auch Bischofszell (20,00 Rappen) und Tobel-Tägerschen (20,69 Rappen) gehören zu den teureren Gemeinden. Im Grossraum Wil finden sich zugleich drei Thurgauer Gemeinden mit relativ tiefen Strompreisen: Bettwiesen (15,44 Rappen), Münchwilen (16,35 Rappen) und Wuppenau (16,49 Rappen).



Die Innerrhoder Gemeinden Rüte und Schwende haben den gleichen Strompreis: 16,28 Rappen. Sie versorgt die Feuerschaugemeinde Appenzell. Die Ausserrhoder Gemeinde Urnäsch verrechnet 21,01 Rappen je Kilowattstunde. Günstiger sind Schönengrund (18,42 Rappen), Herisau und Hundwil (je 17,90 Rappen) sowie Schwellbrunn mit 17,04 Rappen pro Kilowattstunde.

Wie der Vergleich zustande kommt

Die Elcom reguliert den Strommarkt. Elcom steht für Eidgenössische Elektrizitätskommission. Die Mitglieder der Elcom werden vom Bundesrat ernannt. Sie sind im Nebenamt tätig. Präsident der Elcom seit 2019 ist der frühere Berner Ständerat Werner Luginbühl (BDP).



Alle Endversorger müssen die im Folgejahr geltenden Tarife im Herbst der Elcom melden. Beim Vergleich der Strompreise wurde wieder die Kategorie H5 und bei den einzelnen Angeboten das Standardprodukt gewählt.

Die Kategorie H5 umfasst Einfamilienhäuser mit fünf Zimmern, Elektroherd, Elektroboiler und Tumbler. Die Häuser haben einen Verbrauch von maximal 7500 Kilowattstunden pro Jahr.