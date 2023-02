Wildhaus: Schreinerei in Vollbrand – Strasse einspurig befahrbar

Eine Schreinerei an der Hauptstrasse in Wildhaus ist am frühen Mittwochmorgen in Vollbrand geraten. Die Löscharbeiten dauern an, ebenso die Abbruch- und Aufräumarbeiten. Die Vollsperrung der Strasse ist mittlerweile aufgehoben, die Strecke ist einspurig befahrbar.

Aktualisiert 01.02.2023, 14.20 Uhr