Wildhaus: Schreinerei in Vollbrand – Strasse einspurig befahrbar

Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen zum Grossbrand in Wildhaus. Video: BRK News / Sarah Wagner

Grossbrand Schreinerei-Vollbrand in Wildhaus: Grosse Solidarität der Anwohnenden +++ Strasse wieder einspurig befahrbar +++ Abbruch- und Aufräumarbeiten im vollen Gange Eine Schreinerei an der Hauptstrasse in Wildhaus ist am frühen Mittwochmorgen in Vollbrand geraten. Die Löscharbeiten dauern an, ebenso die Abbruch- und Aufräumarbeiten. Die Vollsperrung der Strasse ist mittlerweile aufgehoben, die Strecke ist einspurig befahrbar. Aktualisiert 01.02.2023, 16.07 Uhr

Mehrere Feuerwehreinheiten versuchen den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Mittwochmorgen, um kurz nach 6 Uhr, ging eine Meldung bei der kantonalen Notrufzentrale ein: Eine Schreinerei in Wildhaus brennt. Vor Ort stellten die ausgerückten Rettungskräfte fest, dass das Gebäude unter Vollbrand steht. Die rund 80 Feuerwehrkräfte waren bis mittags mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Sie löschten einzelne Brandherde und konnten das Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser verhindern.

«Mittlerweile ist die Gefahrenabwehr beendet», sagt Simon Anderhalden, Mediensprecher der Kantonspolizei auf Anfrage, «nun sind die Aufräum- und Abbrucharbeiten in vollem Gange.» Unter anderem müssen die Einsatzkräfte den Dachstock abreissen, um so das Gebäude, dessen Statik sowie das umliegende Gelände zu sichern. Laut Anderhalden ist das Ziel, die Arbeiten noch im Verlaufe des Tages zu beenden. Ob dies gelingt, sei momentan nicht absehbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr so wie Fachkräfte der St.Galler Kantonspolizei sind noch immer vor Ort.

Bild: Lukas Hohmeister Bild: Lukas Hohmeister Bild: Lukas Hohmeister Bild: Lukas Hohmeister Bild: Lukas Hohmeister Bild: Lukas Hohmeister Bild: BRK News Bild: BRK News Bild: BRK News Bild: BRK News Bild: BRK News Bild: BRK News Bild: BRK News Bild: BRK News

Anwohnende sind schockiert

Wegen der anhaltenden Arbeiten der Einsatzkräfte war die Hauptstrasse zwischen Lisighaus und Unterwasser in beide Richtungen gesperrt. Mittlerweile ist die Strasse wieder einspurig befahrbar, wie Mediensprecher Anderhalden auf Anfrage mitteilt. Eine Umleitung ist durch die Feuerwehr signalisiert. Wann die Kantonspolizei die Strasse wieder voll freigibt, ist im Moment nicht absehbar.

Anwohnende stehen unter Schock. «Man konnte nur noch zusehen, wie alles brannte», sagt Vreni Schlegel, die in der Nähe der Schreinerei wohnt, zu «FM1Today». Es gehe nicht spurlos an einem vorbei. «Wenigstens kam niemand zu Schaden», sagt sie weiter. Schlegel wünscht dem Besitzer der Schreinerei und dessen Familie viel Kraft. «Es ist nicht einfach für sie.» Die Solidarität in Wildhaus ist gross. Vor Ort ist bereits von einem Crowdfunding die Rede.

Sachschaden in Millionenhöhe

Der Gesamtschaden der Schreinerei dürfte weit über eine Million Franken betragen. «Grund für die hohe Summe ist der Wert des Gebäudes, aber auch der Wert der Materialien und der laufenden Aufträge, die sich darin befanden», sagt Kapo-Mediensprecher Anderhalden. Zudem hätten sich auch die Dienstfahrzeuge der Schreinerei im Gebäude befunden.

Nebst diversen Patrouillen und Fachdiensten der Kantonspolizei St.Gallen stehen mehrere Feuerwehren im Einsatz. Weiter rückten medizinische Fachkräfte mit drei Fahrzeugen sowie ein Mitarbeiter der Gebäudeversicherung St.Gallen aus. Verletzt wurde jedoch niemand, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Brandursache ist unbekannt. Die Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen kümmern sich nun um die Ermittlung. (sae/kapo)