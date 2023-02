Wildhaus: Schreinerei in Vollbrand – Sachschaden in Millionenhöhe

Schreinerei in Wildhaus steht in Vollbrand – Polizei schätzt Sachschaden auf weit über eine Million Franken

Am Mittwochmorgen hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand einer Schreinerei an der Hauptstrasse in Wildhaus erhalten. Die Löscharbeitend dauern noch an.