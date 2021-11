GROSSBAUSTELLE Noch rund 300 Tage bis zur Eröffnung: Was bei der Umfahrung Wattwil noch zu tun ist Die Umfahrungsstrasse Wattwil 2 ist seit 2018 im Bau und sieht auf den ersten Blick schon fast fertig aus. Bis zur Einweihung am 20./21. August 2022 dauert es aber noch über zehn Monate. Der Hauptverantwortliche Ruedi Vögeli nennt die weiteren Arbeitsschritte. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Trasse und Belagsbau. Fertigstellung im Bereich Schönenbergstrasse. Bild: PD (11. Oktober 2021)

In Wattwil gibt es derzeit einige Baustellen. Die mit Abstand grösste und umfassendste ist jene der knapp 3,4 Kilometer langen Umfahrungsstrasse Wattwil 2. Die Bauarbeiten dauern insgesamt vier Jahre und verschlingen gemäss Voranschlag rund 124 Millionen Franken. Wenn die Umfahrungsstrasse fertig ist, ist die Lücke zwischen den bestehenden Umfahrungsstrassen Wattwil 1 und Ebnat-Kappel geschlossen. Das Toggenburg kann ab dem Autobahnzubringer Wil bis nach Nesslau durchfahren werden, ohne einen Ortskern zu passieren.

Seit Wochen, ja Monaten scheinen die Brücken und der Lochweidli-Tunnel gebaut und für den Verkehr bereit zu sein. Und trotzdem dauert es noch über zehn Monate, bis am 20./21. August 2022 das Volksfest auf der Umfahrungsstrasse statt findet, wie die Gemeinde Wattwil am Dienstag vermeldet. Da sich die neue Umfahrungsstrasse teilweise auf dem Gemeindegebiet von Ebnat-Kappel befindet, wird dieses Fest gemeinsam mit der Nachbargemeinde und dessen Dorfvereine gefeiert.

Eine geografische Übersicht über die Umfahrung Wattwil 2. Bild: PD

Der offizielle Festakt und die Übergabe der Strasse an den Verkehr, findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Ruedi Vögeli ist Leiter Kunstbauten im kantonalen Tiefbauamt und berichtet, was es noch zu tun gibt. Er spricht von «Fertigstellungsarbeiten» und meint damit so manches. So befindet man sich aktuell im Aufbau des Strassenbelags. Ganz konkret wird momentan die Heissmisch-Fundationsschicht gelegt. Das ist die unterste Schicht, der Schwarzbelag. Auch die sogenannten Randabschlüsse sollen noch in diesem Jahr erfolgen.

Parallel dazu werden momentan dynamische Signale, welche den Verkehr lenken werden, errichtet. Und es sind «kilometerweise Kabel» zu verlegen. Anfang Mai 2022 werden dann der Deckbelag und die Markierungen auf der Strasse aufgetragen. Im Hochsommer folgen umfangreiche Kontrollen und es wird ein Ereignis simuliert, um festzustellen, ob zum Beispiel in der Unfallsituation alle Rädchen ineinandergreifen und die Blaulicht-Organisationen anrücken.

Keine Kunst im Stegrüti-Kreisel

Liegt man zeitlich auf Kurs? Vögeli sagt:

«Lieferengpässe gibt es derzeit keine. Wir waren mit den Bestellungen früh dran.»

Er hofft nun, dass es keinen allzu strengen Winter gibt. Probleme würden weniger eisig kalte Temperaturen bereiten, sondern viel mehr grosse Schneemengen. Laut Vögeli habe man nicht viel Zeit vorrätig, die Arbeiten befänden sich aber auf Kurs. Bereits laufen auch die Planungen für das Einweihungsfest Mitte September 2022.

Es stellt sich noch die Frage, was mit dem Innenleben des Stegrüti-Kreisels bei der Zufahrt der Strasse auf Gemeindegebiet von Ebnat-Kappel geschieht. Dieser wird bereits vom Verkehr befahren, bedarf innen aber noch einer Aufwertung. Ein Künstlerpaar hatte Interesse gezeigt, etwas zu gestalten. Doch dazu kommt es nicht. Stattdessen wird der Kreisel «exzessiv begrünt», wie Vögeli es formuliert.

Einbau des Gussasphalts am Randstein der Brücke Thur/SOB. Bild: PD Die 94 Meter lange Brücke Rickenbach überspannt den gleichnamigen Bach sowie die Stutzstrasse. Bild: PD Einschnittsicherungen der Lehnenbrücken Brendi. Bild: PD Die Brücke Thur/SOB aus Fernsicht. Auch auf diesem Bild wird an der Fertigstellung unter der Brücke gearbeitet. Bild: PD Die Gestaltung unter der Brücke Rickenbach. Bild: PD Trasse und Belagsbau. Auch hier wird der Bereich Schönenbergstrasse aus einer anderen Perspektive fertiggestellt. Bild: PD