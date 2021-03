GRÖSSERE RÖHREN Dorfbach mit neuem Bett im Zentrum von Mosnang Das Sanierungsprojekt ist fast abgeschlossen. Es soll die Hochwassersicherheit im Siedlungsgebiet verbessern. Der bewilligte Kredit von vier Millionen Franken sollte ausreichen. Jetzt folgt eine Strassensanierung im Dorfzentrum. Martin Knoepfel 11.03.2021, 05.00 Uhr

Die Abflusskapazität des Dorfbachs von Mosnang wurde im Siedlungsgebiet vergrössert. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Dorfbach fliesse nun im Zentrum von Mosnang vollständig im neuen Bett. Das teilte die Gemeinde am letzten Freitag mit. Das Sanierungsprojekt erstreckt sich über rund 700 Meter vom Oberdorf bis zum Oberstufenzentrum. Teils fliesst der Dorfbach nun in neuen, grösseren Röhren von 150 bis 170 statt wie bisher in Röhren von 60 bis 100 Zentimetern Durchmesser.