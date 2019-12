Grausiger Fund in Kirchberg: Leiche in Abfallsack am Waldrand entdeckt +++ Polizei prüft Hinweise aus der Bevölkerung und sucht weiter nach Zeugen Am Sonntagnachmittag hat ein Fussgänger an einem Waldrand in der Gemeinde Kirchberg im Weiler Rupperswil eine männliche Leiche gefunden. Die Kantonspolizei St.Gallen hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. 30.12.2019, 14.23 Uhr

(dh) Am Sonntagnachmittag kurz vor 15 Uhr hat ein Fussgänger in einem Wiesenbord an einem Waldrand in der Gemeinde Kirchberg einen liegenden Plastiksack entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert. «Die ausgerückten Polizisten stellten beim Öffnen des Sacks fest, dass sich darin ein toter Mann befand», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Gemäss Angaben vom «Blick» handelt es sich beim Plastiksack um einen Abfallsack. Dies bestätigt Polizeisprecher Bertrand Hug.

Aktuell werde die Identität und die Todesursache abgeklärt: «Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen», sagt Hug. Gemäss Recherchen dieser Zeitung liegt der Fundort der Leiche im Weiler Rupperswil. Die Polizei hatte am Sonntag mit der Spurensicherung und den Ermittlungen begonnen. Die Arbeiten vor Ort wurden laut Hug am Montagnachmittag abgeschlossen.

Personen, die in der Zeit vor Sonntag, 15 Uhr im Bereich der Rupperswilerstrasse auffällige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St. Gallen, Telefon 058-229-49-49, zu melden. Laut Hug seien bereits erste Hinweise eingegangen. «Diese werden jetzt geprüft.»

Bereits zweiter Leichenfund im Dezember in der Gemeinde

Bereits Anfang Dezember wurde auf dem Gemeindegebiet eine tote Person aufgefunden. Der 64-Jährige war von einem Spaziergang nicht mehr zurückgekehrt und ohne Dritteinwirkung verstorben.