Lieber zu Hause als im Restaurant: Pizzeria aus Rossrüti hat mehr Onlinekunden als Restaurantbesucher Kadir Tuncir von der Pizzeria Valentino in Rossrüti hat festgestellt, dass viele Kunden Bedenken haben, auswärts essen zu gehen. An Wochenenden liefern er und seine Mitarbeiter rund 150 Mahlzeiten aus. Janine Bollhalder 20.10.2020, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kadir Tuncer (zweiter von rechts) mit zwei seiner Angestellten und einer Corona-Trennwand. Bild: Janine Bollhalder

Donnerstagabend, 17 Uhr. In der Pizzeria Valentino in Rossrüti beginnt langsam der Abendstress. Das Telefon klingelt, Reservationen für den Abend. «Zwei Personen? Alles klar, bis dann.»

Pizzaiolo Sergio Elahyar dreht sich zwischen Telefon und Pizzaofen. Hier werden auch Bestellungen verarbeitet, die über die Plattform eat.ch eintreffen. «Am Wochenende bringen wir pro Tag bis zu 150 Pizzen zu unseren Kunden», sagt der Inhaber der Pizzeria, Kadir Tuncer. Praktisch, dass im Ofen zehn Pizzen Platz finden.

Der fahrende Pizzaofen

Das Coronavirus hat die Arbeit Tuncers, seiner Frau und der fünf Angestellten verändert. Nach wie vor legt das Team grossen Wert auf die Arbeit im Restaurant und die Bedienung der Gäste an Ort. Aufgrund der Pandemie trauen sich viele Kunden allerdings nicht mehr, auswärts zu essen und bestellen ihr Essen via Internet.

«Das Onlinegeschäft übertrifft seit dem Ausbruch des Virus sicherlich das Restaurantgeschäft.»

Für Kadir Tuncer ist die Qualität der Pizzen wichtig, da überlässt er nichts dem Zufall: «Wir liefern die Pizzen zwar aus, aber der Geschmack bleibt der Restaurantqualität gleich.» Die Zutaten werden frisch zubereitet und die Mahlzeiten im Kurierauto so gut wie möglich warmgehalten.

Die Pizzeria Valentino verfügt über zwei Lieferautos. Eines davon ist mit einem speziellen Ofen ausgestatten, der mit der Auspuffwärme betrieben wird und die Pizzen knusprig und warm halten soll.

Der Chef fährt am Mittag selber

Tuncer hat in seinem Team einen Pizzakurier, der diesen Job als Nebenerwerb ausübt. Aber, wenn es hektisch wird im Abendgeschäft, helfen alle – auch mal mit dem Privatauto.

Tuncer selbst fährt jeweils am Mittag die Bestellungen aus. Er kennt den Stress, fühlt die Anspannung, wenn man spät dran ist und in einer 30-er-Zone lieber 50 fahren würde. Bussen habe es bisher erst wenige gegeben, einen Unfall erst einmal.

Normal sind 20 bis 30 Minuten Wartezeit

Generell werde darauf geachtet, dass die Bestellungen im Zeitraum von 45 Minuten bis zu maximal einer Stunde ausgeliefert werden. «Wenn es aber so lange dauert, rufen wir an und teilen dem Kunden dies mit», sagt Kadir Tuncer und ergänzt: «Wenn es eine gröbere Verspätung ist, dann legen wir dem Kunden zu seiner Bestellung ein Gratisdessert, einen Gutschein oder Wein als Entschuldigung hinzu.»

Im Normalfall seien die Gerichte, zu denen nebst Pizzen auch Pasta oder Salate gehören, aber in 20 bis 30 Minuten ausgeliefert.

Drei Bestellungen pro Richtung

Der Kurierdienst wird in der Pizzeria Valentino sehr gut organisiert ausgeübt: «Der Kurier nimmt pro Richtung drei Bestellungen mit», sagt Tuncer. Geliefert wird in vier Zonen, also vier Richtungen.

Hat der Kurier die letzte Bestellung überbracht, ruft er kurz in der Pizzeria an. Dann wird die nächste Bestellung in den Ofen geschoben, sodass sie bereitsteht, wenn der Kurier wieder vor dem Restaurant steht, bereit zur nächsten Auslieferungsrunde.

Bedienung mit Masken

Inzwischen ist es 18 Uhr. Die ersten Gäste sitzen an ihren Plätzen. Neuerdings, Corona geschuldet, zwischen Trennwänden und in gebührendem Abstand. Auf den Trennwänden sind Bilder der Wiler Altstadt zu sehen, Desinfektionsmittel steht am Eingang.

Kadir Tuncer und sein Team haben inzwischen Masken aufgesetzt – eine neue Coronaregelung, die von diesem Abend an gilt. Allerdings nur für das Personal, Kunden müssen im Restaurant keine Masken tragen.

Gratispizza wegen Coronaverdacht

Bei Bestellungen, die online erfolgen, kann direkt kontaktlos bezahlt werden. Ein Kontaktpunkt weniger, ein mögliches Ansteckungsrisiko minimiert. Einziger Nachteil für die Kuriere: Onlinebestellungen geben dem Kunden keine Möglichkeit, Trinkgeld zu geben.

Trotzdem erlebt Tuncer eine grosse Dankbarkeit seitens der Kundschaft:

«Viele Stammkunden haben aus Solidarität mit unserem Unternehmen mehr Bestellungen als üblich gemacht.»

Und diese Dankbarkeit sei beidseitig, er freue sich über diesen Rückhalt. Vor dem Virus hat Tuncer Respekt. Er erzählt, dass er einem Kunden, der aus seinem Quarantänezimmer eine Pizza bestellt hatte, diese gratis überlassen habe. «Bloss keinen Kontakt!», sagt er, lacht und richtet seine Maske.