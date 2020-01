Gotthard, The Hooters, Slade: Jetzt ist auch das Programm vom Rock-Freitag am Open Air Wildhaus bekannt Das Openair Wildhaus setzt am Freitag erneut auf Classic Rock, während am Samstag Schlagerfans auf ihre Kosten kommen. 16.01.2020, 12.00 Uhr

Gotthard treten am Open Air Wildhaus vom 3. und 4. August auf. PD

(pd/dar) Am 3. und 4. Juli findet das diesjährige Open Air Wildhaus statt. Jetzt ist das Programm für die beiden Tage bekannt. Bereits im Dezember wurde das Programm für den Schlager-Samstag veröffentlicht. Jetzt sind auch die Künstler und Bands am Rock-Freitag bekannt. Es sind:

Gotthard

The Hooters

Slade

Dr. Feelgood

Mit Gotthard konnte das Open Air Wildhaus eine der bekanntesten Schweizer Rockband verpflichten. «Vor 28 Jahren im Tessin gestartet, kann man den Multiplatin-Rockern längst Weltklasse attestieren», heisst es im Newsletter der Veranstalter. Gotthard seien auch nach über 2000 Liveshows keineswegs müde. Mitte März werden die Rockveteranen ein neues Album veröffentlichen, mit dem sie anschliessend durch Europas Konzertbühnen touren. Gotthard treten um 22 Uhr auf.



The Hooters ist eine Rockband aus Philadelphia. «Ihre einzigartige Mischung aus Ska, Reggae und Rock n Roll machen ihren frischen und kraftvollen Sound so erfolgreich», schreiben die Veranstalter. Der Auftritt am Open Air Wildhaus ist Teil der Tour zu ihrem 40-Jahr-Jubiläum. The Hooters spielen um 20 Uhr.

«Slade sind ohne Zweifel eine der aufregendsten und spannendsten britischen Bands der letzten 50 Jahr», preisen die Veranstalter die britische Glam-Rock-Band an. 23 Top-20-Singles, sechs Nummer-1-Hits, sechs Hit-Alben gehören ins Oeuvre von Slade. Slade treten um 18.15 Uhr auf.

Dr. Feelgood sei eine der wenigen Bands, die im British Blues Boom und der Pank-Ära gleichermassen Erfolg hatten, heisst es im Newsletter. Mit ihrem 1976 erschienenen Livealbum „Stupidity“ landeten Dr. Feelgood sofort auf Platz eins der englischen Charts. Auf ihm findet sich der Stil ihrer rauen und kompromisslosen Auftritte wieder. Der Auftritt von Dr. Feelgood beginnt um 16.30 Uhr.



Schlager-Stars am Samstag

Am Samstag setzen die Veranstalter auf nationale und internationale Schlager-Interpreten: Beatrice Egli, die Calimeros, die Schlagerpiloten oder die Partyhelden. Das Schlager-Festival beginnt am Samstag, 4. Juli, bereits um 14 Uhr.