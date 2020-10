Interview Gottesdienste am Samstagabend finden früher statt: Warum diese Verschiebung mehr Gläubige der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg in die Kirche bringen soll Samstag um 17 statt um 18.30 Uhr respektive um 18.30 statt um 19.30 Uhr: Die katholischen Samstagsgottesdienste in Bütschwil, Ganterschwil, Lütisburg, Mosnang, Mühlrüti und Libingen sind während des Winters versuchsweise zeitlich nach vorne gelegt worden. Das entspreche einem Bedürfnis der Gläubigen, sagt Pfarrer Josef Manser. Wie gut das ankommt, wird sich bis im Frühling zeigen. Sabine Camedda 26.10.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gottesdienstzeit in Bütschwil ändert: Neu findet der Samstagsgottesdienst in der katholischen Kiche um 17 Uhr statt. Bild: Hanspeter Schiess

Ab Ende Oktober finden die Samstagsabendgottesdienste in der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg (Seut.ch) früher statt. Mit diesem Versuch möchte das Pastoralteam bedürfnisorientiert arbeiten, denn der Wunsch nach früheren Gottesdiensten wurde von den Gläubigen formuliert. Pfarrer Josef Manser, Bütschwil, führt die Idee aus und erklärt, was er sich dadurch erhofft.

Josef Manser, katholischer Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg. Bild: PD

Die Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg passt in der Winterzeit ihre Gottesdienstzeiten an. Was ändert sich?

Josef Manser: Die Samstagabendgottesdienste finden früher statt. In den Pfarreien Bütschwil, Ganterschwil und Lütisburg sind die Gottesdienste neu auf 17 Uhr angesetzt, in den Pfarreien Libingen, Mosnang und Mühlrüti auf 18.30 Uhr. Die Zeiten der Gottesdienste am Sonntagmorgen bleiben dieselben.

Warum haben Sie die Gottesdienste zeitlich nach vorne geschoben?

Nachdem wir im Pastoralteam von mehreren Gottesdienstbesuchern angesprochen worden sind, unsere Gottesdienstzeiten seien spät angesetzt, diskutierten wir im Pastoralteam verschiedene Varianten. Gerade die ältere Generation will abends nicht mehr so spät aus dem Haus gehen, und die Jüngeren können am Samstagabend nach dem Gottesdienst kaum mehr etwas unternehmen. Die Lebensumstände der Gläubigen haben sich in den letzten Jahren verändert. Wir haben den Vorschlag in den Räten und bei Mitarbeitenden zur Vernehmlassung gegeben und von ihnen Rückendeckung bekommen.

Haben Sie bereits Rückmeldungen bekommen?

Ja, etliche Gläubige haben bereits sehr positiv reagiert, wenige haben sich schon negativ geäussert.

Wie finden diese Äusserungen im Seelsorgeteam Gehör?

Wir betonen immer wieder, dass wir diese Gottesdienstzeiten versuchsweise vom 31. Oktober bis zum 27. März nach vorne geschoben haben. Wir laden alle ein, uns bis Anfang Februar ihre Erfahrungen mitzuteilen. Dann werden wir entscheiden, wie es ab April weitergeht.

Was erwarten Sie von der Umstellung der Gottesdienstzeiten?

Ich erhoffe mir, dass wieder mehr Gläubige den Gottesdienst besuchen. Die neuen Zeiten entsprechen eher den Lebensgewohnheiten der heutigen Zeit. Vor allem Familien können den Gottesdienst besuchen und haben den Samstagabend dann noch für sich.

Es ist aber unbestritten, dass Sie nach wie vor in allen Pfarreien der Seelsorgeeinheit am Samstag oder Sonntag Gottesdienste abhalten?

Ja, in jeweils zwei Kirchen finden am Samstagabend die Gottesdienste statt, in den anderen vier Pfarreien am Sonntagvormittag. Das ist alternierend. Wir halten bewusst am Ansatz fest, dass in jeder Pfarrei ein Sonntagsgottesdienst gefeiert wird. Ich glaube, ohne diesen wäre das kirchliche Leben gerade in kleinen Pfarreien fast nicht mehr vorhanden und den Gläubigen würde eine sehr geschätzte Kontaktmöglichkeit fehlen. Dazu können wir so die Kirchen weiterhin regelmässig benutzen.