Pascal Hofstetter aus Wildhaus kämpft an den WorldSkills

Goldmedaille Ein Toggenburger geht an die Weltmeisterschaften der Berufsleute: «Ich setze mir hohe Ziele» Der 21-jährige Landmaschinenmechaniker Pascal Hofstetter aus Wildhaus kämpft vom 24. bis 26. November an den World Skills um Edelmetall. Neben Berufspraxis ist auch hartes Training gefragt. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 04.11.2022, 17.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pascal Hofstetter ist bereit für die World Skills. Der Landmaschinenmechaniker EFZ arbeitet wieder bei seinem ehemaligen Lehrbetrieb, der Gebr. Huser AG in Wildhaus. Bild: Heini Schwendener

Bewegt war die jüngere Vergangenheit für Pascal Hofstetter. Der Wildhauser gewann im Frühjahr 2021 – notabene als Rekrut – bei den Swiss Skills der Landmaschinenmechaniker die Goldmedaille. Als im Mai die Rekrutenschule fertig war, fuhr er drei Monate als Lastwagenchauffeur durchs Land. «Doch dann fehlte mir das ‹Mechen› und seither arbeite ich wieder bei meinem ehemaligen Lehrbetrieb», erzählt der 21-Jährige.

Das Zurück in seinem erlernten Beruf im vertrauten Umfeld der Gebr. Huser AG in Wildhaus kommt nicht von ungefähr: Pascal Hofstetter hat als Gewinner der Swiss Skills die Möglichkeit, die Schweiz an den World Skills zu vertreten. Diese einmalige Chance will er sich nicht entgehen lassen.

Dem Projekt World Skills wird alles untergeordnet

Um sich mit den Weltbesten seines Fachs zu messen, braucht es neben täglicher Berufspraxis auch ein hartes Training. Gecoacht wird der junge Berufsmann dabei von seinem Experten Martin Schär. Für Hofstetter stand ausser Frage, dass er ein Jahr lang alles dem Projekt Berufsweltmeisterschaften unterordnen wird. So reduzierte er beispielsweise sein Engagement als Handballspieler und Handballtrainer, blieb aber trotzdem dabei, um doch noch einen Ausgleich zu haben.

Anfang Jahr absolvierte Pascal Hofstetter in drei Monaten drei einwöchige Trainings, um die Grundlagen wieder aufzufrischen. Seither gab es immer wieder Zusammenkünfte und Trainings mit dem Coach und mit dem Nationalteam, um sich auf den Grossanlass vorzubereiten. Sein Arbeitgeber, bei dem er sich von 2016 bis 2020 als Lehrling die Grundlagen für seinen Erfolg bei den Swiss Skills erarbeitet hatte, zeigte sich dabei flexibel, wenn es galt, auf Pascal Hofstetters «Trainingsplan» Rücksicht zu nehmen. Geschäftsführer Daniel Huser ist denn auch stolz, einen wie Hofstetter in seinem kleinen Team zu haben.

Eine Pause in der intensiven Vorbereitung gab es kurzzeitig dann doch, als Schanghai als geplanter Austragungsort der World Skills gestrichen wurde (vgl. Kasten) und sogar deren Durchführung fraglich war. «Das hat auf die Stimmung des Nationalteams gedrückt», erinnert sich Hofstetter. Umso motivierter gingen alle wieder ans Werk, als feststand, dass die World Skills dezentral durchgeführt werden.

Nun geht es statt ins exotische Schanghai «nur» ins benachbarte Salzburg. Für den Wildhauser ist dies kein Problem, im Gegenteil: «In Salzburg haben wir sicher mehr Freiheiten, die Zeitumstellung fällt weg und das Essen sollte auch kein Problem sein.»

Beitrag an die Schweizer Medaillenbilanz?

Die vier jungen Männer des Nationalteams, die in Salzburg starten, sind die letzten, welche die Schweizer Medaillenbilanz weiter aufpolieren können. Wird auch Pascal Hofstetter seinen Beitrag dazu leisten? Selbstbewusst sagt der junge Berufsmann: «Ich bin ein Typ, der sich hohe Ziele setzt. Wenn es mir gelingt, im Wettkampf meine beste Leistung abzurufen, dann ist eine Goldmedaille mein Ziel.»

Dass ihm dieser Effort vom 24. bis 26. November gelingt, dafür hat er seit einem Jahr viele Entbehrungen hingenommen. Diese Woche war er noch ein letztes Mal im Mentaltraining, denn nichts wird dem Zufall überlassen. Der bodenständige Obertoggenburger hat inzwischen gelernt, dass es auch mentale Stärke braucht, um am Tag X sein ganzes, in harten Trainings erarbeitetes Potenzial abrufen zu können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen