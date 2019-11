Goldener Boden: Silvan Holenstein wurde von seinen Berufskollegen belächelt

Silvan Holenstein wohnt mit seiner Lebenspartnerin Nicole und deren drei Kinder in Bazenheid, wo er auch aufgewachsen ist. Abseits der Landwirtschaft ist der 42-Jährige als Mitglied der Guugewörger leidenschaftlicher Fasnächtler. Zudem gehört er der Alphorngruppe Swisswood Alphorns an, die am 30. November während des Winterzaubers zu hören ist.



Mein erstes Geld verdiente ich...

...beim Obsten. Als Kinder erhielten meine Schwester und ich 20 Rappen pro Kübel Mostobst, das wir von Hand auflasen.

Auswandern war auch einmal eine Option...

...weil man als junger Landwirt voller Tatendrang ist und alles Spass macht, was gross, schnell und laut ist. Es gab Momente, in denen ich mir ernsthafte Gedanken zum Auswandern gemacht habe – mein Traum war Neuseeland. Nach der Übernahme des elterlichen Hofes war das Thema aber vom Tisch. (bl)