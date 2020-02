Rubrik Goldener Boden: «Ich bin ein Käser mit Leidenschaft» Der 52-jährige Toni Gübeli ist als ältestes von sechs Geschwistern mit zwei Brüdern und drei Schwestern in Dreien in der Gemeinde Mosnang aufgewachsen. Sein Vater hat die hier ansässige Käserei im Jahre 1969 übernommen. Beat Lanzendorfer 05.02.2020, 12.05 Uhr

Toni Gübeli mit seinem Frauenpower-Käse, der auch Männern ausgezeichnet munden soll. Bild: Beat Lanzendorfer

Mir ist das Naturprodukt Käse also sozusagen in die Wiege gelegt worden. Für mich stand schon immer fest, dass ich einmal in die Fussstapfen meines Vaters Anton treten werde. Deshalb absolvierte ich nach meiner Schulzeit eine Lehre als Käser. Die ersten zwei Jahre war ich bei Familie Werder im Neutal, das an der Strecke Müselbach – Bazenheid liegt. Das dritte Lehrjahr verbrachte ich in der Käserei Altwegg in Trungen bei Dreibrunnen in der Gemeinde Bronschhofen.