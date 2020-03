Rubrik Goldener Boden: «Bei uns ist praktisch alles möglich» Ralph Schönenberger ist seit sieben Jahren Geschäftsführer der Schönenberger Landmaschinen AG in Müselbach. Beat Lanzendorfer 18.03.2020, 13.45 Uhr

Ralph Schönenberger. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Schönenberger Landmaschinen AG gibt es seit 86 Jahren. Mein Grossvater Johann begann 1934 mit einfachen Reparaturen in einer kleinen Werkstatt. Selber ein Bauernsohn, kannte er die Sorgen und Wünsche der Landwirte.

Mitarbeiter bilden das Rückgrat der Firma

Ich durfte das Geschäft vor sieben Jahren von meinem Vater Hansruedi übernehmen. Als Verantwortlicher des Ersatzteillagers übt er weiterhin eine wichtige Funktion im Geschäft aus. Ich habe mich nach der vierjährigen Lehre als Landmaschinenmechaniker stetig weitergebildet und letztlich die Meisterprüfung abgelegt.

Dadurch sind wir in der Lage, jungen Menschen eine Lehre zum Landmaschinenmechaniker zu ermöglichen. Zurzeit gehören zu unserem achtköpfigen Team drei Auszubildende. Ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiter. Sie machen einen super Job und bilden das Rückgrat der Firma.

Nebst meiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Schönenberger Landmaschinen AG bin ich noch Prüfungsexperte am LMB in Weinfelden, dem Ausbildungszentrum für Landmaschinenmechaniker.

Offenes Ohr für Sonderanfertigungen

Die Arbeit in unserem Betrieb ist sehr vielseitig. Im Winter liegt das Hauptaugenmerk auf dem Service der Maschinen, damit sie in jenen Monaten, in denen sie gebraucht werden, wieder einsatzbereit sind. Zusätzlich werden bei uns Occasionsmaschinen revidiert. Im Sommer kommen vermehrt Notfalleinsätze hinzu. Wenn es ganz schnell gehen muss, sind wir auch in der Lage, eine Ersatzmaschine zur Verfügung zu stellen.

Nebst Betrieben in der Landwirtschaft bedienen wir auch Kunden in den Bereichen Forstwirtschaft und Kommunaltechnik. In der Landmaschinenbranche pflegt man einen engen Kundenkontakt. Dieser Umstand spornt uns an, Arbeiten in höchster Qualität und Kundenzufriedenheit auszuführen.

Unser Einzugsgebiet erstreckt sich vom unteren Toggenburg bis ins Zürcher Oberland. Unsere Kunden schätzen es, dass wir auch ein offenes Ohr für Sonderanfertigungen und Spezialkonstruktionen haben – bei uns ist praktisch alles möglich.