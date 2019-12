Goldener Boden: Béa Weber-Corthay hat sich ihren Traumberuf erarbeitet

Das Reisen im Blut

Béa Weber-Corthay wohnt mit Ehemann Ueli sowie den Kindern Anna (13) und Marc (11) in Wattwil. Im Kanton Zürich aufgewachsen, ist sie 2003 ins Toggenburg gekommen. Die gelernte Damenschneiderin verbringt ihre Zeit am liebsten mit ihrer Familie und gibt als Hobby das Reisen an. Fernsehen geschaut wird sehr selten, viel mehr wird am Tisch bei feinem Essen und einem guten Glas Wein diskutiert. Sie schätzt die Vorzüge vom Toggenburg.



Mein erstes Geld verdiente ich...

. . . während der Sekundarschule hinter dem Buffet in der Cafeteria des Migros City in Zürich. Es war ein Ferienjob.



Reisen bedeutet für mich . . .

. . . den Horizont für andere Kulturen zu erweitern, neue Kreationen für das Labor 79 zu finden und den Alltag hinter sich zu lassen. Reisen heisst nicht zwangsläufig Fliegen, sehr gerne fahre ich mit meiner Familie lange Strecken auch mit dem Zug. (bl)