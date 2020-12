Gesundheitsvorsorge in Wattwil Was wird aus der Liegenschaft des Spitals Wattwil? Ideen für den Notfall und die Psychiatrie werden konkret Gemäss neuen Plänen soll ein Gesundheits-, Notfall- und Kompetenzzentrum für spezialisierte Pflege entstehen. Wie es aussehen könnte, ist in einigen Teilen bereits klar. Sabine Camedda 14.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Betten im Spital Wattwil sollen auch nach dessen Schliessung 2023 nicht leer bleiben. Bild: Ralph Ribi

Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg SRFT ist einer der Partner im neuen Gesundheits-, Notfall- und Kompetenzzentrum für spezialisierte Pflege (GNP) in Wattwil. In ihren Aufgabenbereich fallen, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen und die Notfallversorgung aufrecht zu erhalten. Gemäss den aktuellen Plänen soll das Notfallzentrum der SRFT im Grossen und Ganzen so weitergeführt werden bis bisher.

Notfallversorgung soll mit bewährtem Team aufrecht erhalten bleiben

Christof Geigerseder, Chefarzt Medizin in der SRFT, führte vor den Toggenburger Gemeindepräsidenten aus, dass derzeit rund 5000 Patientinnen und Patienten den Notfall aufsuchen. Er ist im Erdgeschoss des Spitals Wattwil angesiedelt und gut erreichbar. «Wir haben eine enge Anbindung an die Notfallstation im Spital Wil und arbeiten eng mit diesem Spital zusammen, auch betreffend der Ausbildung von Notfallärzten», sagte Geigerseder.

All das könne beibehalten werden, auch wenn das Spital zu einem GNP umfunktioniert werde. Angedacht ist, dass der Notfall und die Integrierte Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte weiterhin 24 Stunden an sieben Tagen für die Bevölkerung offen ist. Dabei können sowohl das Spital als auch die Hausärzte auf die Labordiagnostik, den Ultraschall, das digitale Röntgen und die Computertomografie (CT) zugreifen. Wichtig für die Gesamtkonzeption sind Notfallbetten. Diese stellten eine gewisse Wirtschaftlichkeit sicher, da sie Zusatzeinnahmen ohne entsprechende Mehrkosten generieren.

Pflegepersonal und Ärzte arbeiten für beide

Gemäss Geigenseder sind in der aktuellen Planung zwei Betten für den medizinischen Alkoholentzug von Patienten der PSA vorgesehen. Dazu kommen drei Betten für eine kurze stationäre Betreuung. Darin könnten während maximal 24 Stunden Personen mit einfachen medizinischen Problemen behandelt werden.

Diese Patienten würden von den Pflegekräften betreut, die für die Drehtürbetten der Solviva verantwortlich sind. Die ärztlichen Ressourcen würden mit dem Notfall geteilt. Geigenseder würde diese Lösung sehr begrüssen. Der Notfall könnte von demselben Personal betreut werden, das sich bereits heute um die Notfälle im Spital Wattwil kümmert.



Synergien nutzen und mögliche Entstigmatisierung der Psychiatrie

Die Psychiatrie St. Gallen Nord (PSGN) arbeitet derzeit in der Heberlein-Villa an der Hembergerstrasse. Die Leistungen im Ambulatorium, in der Tagesklinik, mit Hausbesuchen und Besuchen in Heimen laufen gut. Trotzdem überlegt sich die PSGN einen Umzug ins neue Gesundheits-, Notfall- und Kompetenzzentrum für spezialisierte Pflege (GNP) in Wattwil.

«Wir sehen das als eine Chance für die Entstigmatisierung», sagte Marcel Roos von der PSGN. Denn heute gehe man für die Therapie in die «Psychi», ein Schritt der gerne im Verborgenen passiere. Später könne man für die Therapie ins GNP gehen, wo mehr Publikumsverkehr herrsche. Ulrich Kläy von der Solviva bestärkte ihn darin. In Grenchen arbeite die Solviva mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst KJPD und könne nur Positives darüber berichten.

Engere Zusammenarbeit bei der Alkoholkurztherapie

Marcel Roos sieht weitere Vorteile bei diesem Schritt. Die Zusammenarbeit mit der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT), vor allem was die Alkoholkurzzeittherapie in der PSA betrifft, könnte intensiviert werden. Es wäre aus seiner Sicht beispielsweise möglich, den psychiatrischen Teil der Alkoholtherapie in die PSGN zu integrieren.

Ein weiterer Vorteil wäre, dass das Angebot des GNZ um den Bereich Psychiatrie erweitert werden könnte. Ebenfalls prüft die PSGN eine Möglichkeit für eine psychiatrische Notfallaufnahme. Zudem könnte eine neue zusätzliche Zusammenarbeit mit der Solviva aufgebaut werden, die ihrerseits überlegt, Betten für Pflegepatienten mit psychischen Grunderkrankungen im GNP einzurichten.

Blickt man auf die aktuellen Pläne, welche die Solviva am Freitag vorgestellt hat, so ist für die PSGN im zweiten Obergeschoss des Altbaus Raum für die Tagesklinik und das Ambulatorium vorgesehen. Im dritten Obergeschoss ist der Wohnbereich für die Patientinnen und Patienten der PSA geplant. Ausserdem wäre im ersten Obergeschoss des Neubaus eine Möglichkeit, um Kreativitätsräume für die PSGN und die PSA einzurichten. Gemäss Marcel Roos wird die Entscheidung, ob die PSGN ins GNP einziehen wird, im März 2021 fallen.