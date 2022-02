Jan Scherrer holt Bronze an Olympia: Das sind die Gratulationen

Glückwünsche «Es ist genial», «Ich bin stolz»: Das sagen die Toggenburger zu Jan Scherrers Bronzemedaille in Peking Die Euphorie über die gewonnene Medaille in der Halfpipe an den Olympischen Spielen ist bei Jan Scherrer gross. Seine Freude wird in seiner Heimat Toggenburg talauf und talab geteilt. Sabine Camedda/Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren Aktualisiert 11.02.2022, 11.46 Uhr

Nach der geglückten Landung des «Jan Tonic»-Sprungs freut sich Jan Scherrer über seine Leistung. Bild: Francisco Seco / AP

Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident Ebnat-Kappel. Bild: PD

«Es war eine sehr freudige Nachricht, die uns am frühen Morgen aus Peking erreicht hat. Wir haben Jan Scherrer zur gewonnenen Bronzemedaille gratuliert. Das hat ihn sehr gefreut.

Jan Scherrer hat seinen Wohnsitz zwar nicht mehr in Ebnat-Kappel. Weil er aber hier aufgewachsen ist und lange Zeit in der Gemeinde gewohnt hat, betrachten wir ihn immer noch als einen Einheimischen.

Wir werden ihm die Ehre erweisen, die ihm für diese Leistung gebührt. In welcher Form das sein wird, ist aber derzeit noch offen.»

Christian Gressbach, Geschäftsleiter Toggenburg Tourismus. Bild: PD

«Ich bin einfach nur glücklich und finde es genial, was er erreicht hat. Trotz seiner Erfolge ist er ein sympathischer und bescheidener Toggenburger geblieben. Das imponiert mir an ihm.

Jan Scherrer ist seit knapp drei Jahren Botschafter von Toggenburg Tourismus. Wir haben immer an ihn geglaubt und denken, dass er als Snowboarder speziell für Wildhaus eine spannende Sportart ausübt.

Ich mag mich noch gut an seine ersten Versuche im Tanzboden und auf der Wolzenalp und später im Snowland in Wildhaus erinnern.

Als Mitglied des Skiclub Speer kenne ich ihn auch persönlich und zudem sind wir ja beide in Ebnat-Kappel aufgewachsen.»

Marc Bösch, Präsident Skiclub Speer Ebnat-Kappel. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich habe während der Nacht nicht live zugeschaut. Mein erster Gang nach dem Aufstehen war aber der zum Fernseher. Danach habe ich mich riesig über die Bronzemedaille von Jan gefreut, zumal er ja auch mein Cousin ist.

Die Freude über die Medaille ist auch innerhalb des Skiclubs riesig. Wenn ich richtig informiert bin, ist es die erste Olympia-Medaille für den Skiclub.

Wir sind praktisch gleich alt, sind in Ebnat-Kappel aufgewachsen und haben als Kinder oft zusammen gespielt. Als Snowboardprofi ist er halt nicht mehr so oft im Toggenburg, wenn wir uns aber treffen, haben wir es gut miteinander. Es ist immer schön, wenn wir dann ein paar Worte wechseln können.»

Der Skiclub möchte mit Jan Scherrer auf jeden Fall etwas machen. «Es ist geplant, dass ihn eine Delegation am Flughafen abholt, wobei wir noch nicht wissen, wann er aus China zurückkehrt.» Gemäss Marc Bösch möchte der Skiclub auch zu einem späteren Zeitpunkt etwas auf die Beine stellen: «Sobald sich der Rummel um ihn etwas gelegt hat.»

Jan Scherrer (Nummer 4) mit Olympiasieger Ayumu Hirano (Nummer 3) und dem Silbermedaillengewinner Scotty James (Nummer 2) auf dem Podest. Bild: Maxim Shipenkov / EPA

«Ich habe gespürt, dass Jan Scherrer es in Peking packen könnte. Die Bronzemedaille an der Weltmeisterschaft im Frühling, sein zweiter Platz am Laax Open und weitere gute Platzierungen in diesem Winter haben ihm Schwung und Selbstvertrauen gegeben.

Um seinen Wettkampf zu verfolgen und mitzufiebern, bin ich extra aufgestanden. Das habe ich Jan bei unserer Ballonfahrt im Herbst versprochen. Es hat sich gelohnt. Ich habe mich sehr gefreut für ihn und bin stolz auf seine Leistung. Meine Tochter, die auch ein grosser Fan von Jan ist, wollte am Morgen natürlich als erstes wissen, wie der Contest ausgegangen ist.

Wir vom Verkehrsverein arbeiten an einer besonderen Form der Gratulation für unseren Medaillengewinner. Ich empfehle der Toggenburger Bevölkerung, in den nächsten Tagen mit offenen Augen durch unser Dorf zu fahren.»

«Der Kanton gratuliert Jan Scherrer zu seinem sportlichen Erfolg an den Olympischen Winterspielen und wünscht dem werdenden Vater und seiner Frau alles Gute für die Zukunft.»

