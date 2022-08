Die Jazztage sind des einen Freud, des anderen Leid

Glosse Party des Jahres für die einen, Flucht ins Südtirol für die anderen Die Jazztage versetzen Lichtensteig seit 1989 ein Mal jährlich in den Ausnahmezustand – nicht nur an den «musikalischen» drei Tagen, sondern bereits die ganze Woche zuvor. Nicht allen gefällt das uneingeschränkt. Sascha Erni 11.08.2022, 17.00 Uhr

An den Jazztagen Lichtensteig kann es ganz schön laut werden, wie etwa Philipp Fankhauser im Jahr 2018 demonstriert hat. Bild: Sascha Erni

Der Knall auf dem Postplatz ist von weitherum zu hören. Ob im Hof, bei der Jost-Bürgi-Schule oder am Obertor, überall hallt das ungewohnte Geräusch nach: Eine Eisenstange ist umgekippt. Man vernimmt lautes Gefluche, dann noch lauteres Lachen. Ein Radio spielt Musik, das Gerüst wächst. Nach wenigen Stunden rollt sich eine Plane über dem Metallgerüst auf. Das Postzelt steht. Es ist Samstag, eine Woche vor den Jazztagen, und die Chrampfer haben mit den Aufbauarbeiten begonnen.

Den Anfang macht das Festzelt auf dem Postplatz, denn dieser lässt sich mit den geringsten Einschränkungen für die Bevölkerung absperren. Am Mittwoch gilt es allerdings ernst, denn die Hauptbühne steht mitten auf der Kantonsstrasse. Auch der «Goldene Boden» und Bankplatz werden für das Musikfestival hergerichtet. Die Chrampfer schieben Theken, chemische Toiletten und Lautsprecher mit dem Gabelstapler herum. Kurz: Ob mit Bus oder Auto, bis zum Sonntagmittag ist hier kein Durchkommen mehr.

Des einen Freud ...

Dass in der zweiten Augustwoche in Lichtensteig ein etwas anderer Groove herrscht als sonst, wissen die Einwohnerinnen und Einwohner des Städtchens selbstverständlich. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber als Anwohner hat man das Gefühl, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung die Sommerferien genau auf diese Woche legt und umgekehrt die Gewerbetreibenden aus ihrem Urlaub zurückkehren.

Für viele ist das Festival ein regelrechtes Klassentreffen. An den Jazztagen begegnet man Heimweh-Toggenburgern, nicht selten von weither angereist. Manche strukturieren ihren gesamten Sommer um die Jazztage herum, so auch der Autor dieser Zeilen. Selbst für die Kleinen können die Jazztage eine zentrale Rolle spielen. «Meine Kinder wissen nie, an welchem Datum die Schule anfängt, nur dass es gleich nach den Jazztagen losgeht», erzählt auch Raphael Gygax, Präsident des Organisationskomitees.

In diesem Licht betrachtet waren die Coronamassnahmen der letzten zwei Jahre eine Zäsur. Mit den Jazztagen fiel für viele Lichtensteigerinnen und Lichtensteiger ein Ankerpunkt für die ganze Zeitwahrnehmung weg. Auch deshalb verzichten die Jazztage laut Raphael Gygax dieses Jahr auf grosse Neuerungen oder Veränderungen im Programmablauf. «Die Leute sind froh, dass die Jazztage einfach mal wieder stattfinden.» Neuerungen seien etwas, das man eher im nächsten Jahr angehen könne.

... des anderen Leid

Aber jede Medaille hat zwei Seiten. Wenn sich gefühlt eine Mehrheit über die Jazztage-Woche freut, so gibt es natürlich auch nicht wenige, die den Trubel alles andere als schätzen. Manche stören sich an der Musik, und tatsächlich ist von Freitag bis Sonntag kein Entrinnen möglich. An den beiden Festivalabenden gibt es bis 1, 2, 3 Uhr mehr oder weniger jazzige Klänge zu vernehmen. Andere haben mit den Menschenmengen ihre Mühe, wieder andere kritisieren die Verkehrseinschränkungen.

Nach harter Spätschicht heim in die gute Stube? Na dann, viel Spass! Bild: Sascha Erni (2019)

Die Anwohnenden im Speziellen müssen schon grosse Musikfans sein, um die Jazztage-Woche gut zu überstehen. Der Zugang zur eigenen Wohnung oder zum Geschäft ist eingeschränkt. Sich abends nach 21 Uhr vorbei an mehr oder minder nüchternen Menschen zum Hauseingang zu drücken – das muss einem liegen. Nicht nur deshalb verschenkt das Organisationskomitee an die Anwohnenden Festivalpässe. Sondern auch, damit es auf dem Heimweg keine Diskussionen mit der Security gibt.

Andere wiederum ziehen seit Jahren sehr deutliche Konsequenzen: Wie die Fans des Festivals legen auch sie ihren Sommerurlaub auf die Jazztage-Woche. Aber nutzen die Ferien für eine Reise möglichst weit weg vom Städtli, der Menschenmenge, der Musik und etwaigen umfallenden Eisenstangen. Das Südtirol zeigte sich bei einigen in der Vergangenheit als besonders beliebt.

Alternativer Nutzen der Rücklagen?

Ob die Jazztage wieder, wie vor der Pandemie, an die 7000 Musikbegeisterte ins Städtli locken können, bleibt offen. Zwar sieht es nach perfektem Festivalwetter aus: Nicht zu heiss, nicht zu kalt und es soll trocken bleiben. Aber da ist ja noch die Pandemie. Wie viele Stammgäste angesichts von Corona auf einen Festivalbesuch verzichten werden, weiss zurzeit noch niemand.

Der Jazzclub Lichtensteig hat entsprechend einen Sicherheitspuffer ins Budget eingeplant: Rund 19 Prozent eines normalen Jazztage-Jahres liegen als Rücklagen bereit. Bleibt zu hoffen, dass diese Rücklagen nicht benötigt werden. Sondern nächstes Jahr, wie von Raphael Gygax angesprochen, für mögliche Erweiterungen des Festivals zur Verfügung stehen. Oder vielleicht, wie manche sich erhoffen könnten, für einen Zustupf zur jährlichen Südtirol-Flucht.