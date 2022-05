Kirchberg: Risse zwischen Anwohnern und Kirche gekittet

Kirchberg Die Glocke der evangelischen Kirche schlägt zurzeit nicht: Das sind die Gründe Seit Jahren nerven sich Anwohner über das «Gescherbel», das ihrem Empfinden nach von der evangelischen Kirche ausgeht. In gut zwei Wochen soll das Problem behoben sein. Doch um demnächst richtig zu erklingen, bleibt die Glocke vorerst stumm. Beat Lanzendorfer 04.05.2022, 18.00 Uhr

Der Konflikt, der wegen des Geläuts der Glocke im Umfeld der evangelischen Kirche entstanden ist, soll bald beigelegt sein. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich empfinde den Ort hier als Paradies auf Erden», sagte Jeremias Treu, evangelischer Pfarrer von Kirchberg von 2013 bis 2017. Er hat sich vor fünf Jahren schweren Herzens verabschiedet, weil er seiner Familie in Berlin näher sein wollte.

Seine damals getätigte Aussage ist nachvollziehbar. Wer auf dem Platz vor der Kirche steht und Richtung Obertoggenburg blickt, erhält eine überwältigende Aussicht zu den Churfirsten sowie ins Alpsteingebiet mit dem alles überragenden Säntis.

Die Redewendung dem Himmel so nah, trifft hier durchaus zu. Allerdings haben sich im vermeintlichen Paradies in den vergangenen Jahren Risse aufgetan. Und dies gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen Risse in der Fassade des Kirchturms, zum anderen Risse zwischen den Anwohnern und der Kirchenführung.

Kirchturm ist schon, Glockenstuhl wird gerade saniert

Die Risse im Kirchturm sind seit vergangenem Jahr gekittet. Das Verhältnis zwischen den Konfliktparteien könnte es in wenigen Wochen auch sein. Hauptärgernis des Konflikts war laut den Anwohnern der Klang der Kirchenglocke, der mehr mit einem «Gescherbel» statt mit einem lieblichen Klang gleichzusetzen sei.

Nun zeichnet sich eine Lösung ab. Gemäss Harald Frauenfelder, Präsident der evangelischen Kirchenvorsteherschaft, wird der Glockenstuhl seit letzter Woche saniert. Es werde eine neue elektrische Steuerung angebracht. Gleichzeitig würden die Motoren im Glockenstuhl sowie die Klöppel der Glocke ersetzt. Dazu sagt er:

Harald Frauenfelder, Präsident der evangelischen Kirchgemeinde Kirchberg. Bild: Ruben Schönenberger

«Die Ansteuerung zum Läutewerk wird überarbeitet und optimiert. Die Arbeiten dauern bis am 20. Mai. In dieser Zeit ertönt kein Glockenschlag. Mit der Sanierung werden die Forderungen der Anwohner erfüllt.»

Mit der Entwicklung zeigen sich die Anwohner zufrieden, allerdings hatten sie sich erhofft, dass sie von der Kirchenverwaltung über den Start der Sanierung informiert werden. Leider hätte die Informationspolitik seitens der Kirchenführung wie schon in den Jahren zuvor zu wünschen lassen.

Konflikt schwellte seit Jahren

Der Konflikt um das Geläut der evangelischen Kirche in Kirchberg schwellt seit Jahren. Die Anwohner hätten sich die jetzige Lösung schon vor einem Jahr erhofft, als die Renovation des Kirchturms mit dem Ausbessern der Risse im Zentrum stand. Aus ihrer Sicht hätte man damals auch die Sanierung der Kirchenglocke zur Hand nehmen können.

Zu diesem Vorwurf erklärte Harald Frauenfelder vor einem Jahr: «Damit wir unsere jährlichen Budgets nicht mit hohen Abschreibungen belasten, müssen die Baugeschäfte etappiert werden.»

Nach der Renovation des Innenraums der Kirche seien Arbeiten am Pfarrhaus erfolgt, anschliessend sei die Innenrenovation des Kirchgemeindehauses Bazenheid und die Sanierung des Mehrzweckraums für die Sonntagsschule in der Kirche an die Hand genommen worden. Im letzten Jahr sei die Renovation des Kirchturmes angestanden.

Stimmberechtigte stimmten dem Kreditantrag zu

Nachdem die Stimmberechtigen an der letztjährigen Kirchbürgerversammlung einem Kredit über 100'000 Franken für die Sanierung des Glockenstuhls zugestimmt hatten, konnten die Planungen für die Arbeiten, die zurzeit im Gange sind, angegangen werden.

Nun soll im Umfeld der evangelischen Kirche wieder Ruhe einkehren. Just dann, wenn am 20. Mai die Kirchenglocken wieder klingen. Um die Uhrzeit zu verkünden und die Gläubigen zum Gottesdienst einzuladen.