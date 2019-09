Gleitschirmpilot stürzt im Obertoggenburg auf rund 2200 Meter ab – Alpine Rettung findet ihn lebend

In Schänis sind zwei Gleitschirmpiloten in der Luft zusammengestossen. Mit viel Glück im Unglück blieben beide unverletzt. (Symbolbild: Benjamin Manser)

Riesenglück für Gleitschirmpiloten in Schänis: Nach Zusammenprall in der Luft landet einer sicher auf der Alp, der andere unverletzt in einer Tanne

Am Freitagabend hat ein Gleitschirm, der in einem Wald hing, eine Suchaktion ausgelöst. Nach über zwei Stunden konnte die St.Galler Kantonspolizei Entwarnung geben: Zwei Gleitschirmpiloten waren in der Luft zusammengestossen, konnten sich aber beide selbst retten und blieben unverletzt.