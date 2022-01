Bahnhöfe sollen behindertengercht ausgebaut werden.

GLEICHSTELLUNG Damit die Stufe zum Zug nicht zum unüberwindlichen Hindernis wird Die meisten Bahnhöfe im Toggenburg und in der Region Wil sind schon behindertengerecht ausgebaut oder werden gerade entsprechend umgebaut. Bis Ende 2023 sollte das bei allen der Fall sein. Grösser ist der Rückstand bei den Bushaltestellen. Martin Knoepfel Aktualisiert 05.01.2022, 15.00 Uhr

Der Bahnhof Degersheim der Südostbahn soll 2028 umgebaut werden. Bild: Martin Knoepfel

Viele Bahnhöfe haben Perrons, die den stufenlosen Einstieg für Reisende im Rollstuhl oder mit Kinderwagen ermöglichen. Das gilt zumindest bei den Regionalzügen und Schnellzügen mit Doppelstockwagen.

Das Behindertengleichstellungsgesetz schafft einen gewissen Zeitdruck, denn bis Ende 2023 müssen alle Schweizer Bahnhöfe behindertengerecht sein. Es gibt aber einen Vorbehalt: Das muss mit verhältnismässigen Kosten realisierbar sein. Darauf weist Andreas Windlinger, Leiter Kommunikation im Uvek, hin.

Gesetzliche Anforderungen weitgehend erfüllt

Fast alle Bahnhöfe und Haltestellen im Toggenburg und in der Region Wil sind behindertengerecht. Der Bahnhof Wil liegt in einer Kurve, er wird aber gegenwärtig entsprechend umgebaut. In Kurven liegen die Perrons auch in Lichtensteig, Uzwil und Degersheim. Der Bahnhof Lichtensteig erfüllt die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes. Noch nicht behindertengerecht sind Degersheim und Uzwil.

In Degersheim ist eine grössere Erneuerung unter anderem der Gleise und Fahrleitungen für 2028 geplant. Die Studie dazu ist laut Auskunft der Medienstelle der Südostbahn in Arbeit. Die Gemeinde wird einbezogen. Für den Zeitraum ab 2024 werden Ersatzmassnahmen ausgearbeitet. In Uzwil sind sind Massnahmen in Klärung.

Thurbo bleibt bei den mobilen Rampen

Thurbo führt in den Führerständen der Triebwagen Faltrampen mit. Die Triebwagenführer können damit allfällige Abstände zwischen Perron und Wagenkasten überbrücken. Die Rampen würden auch nach 2024 angeboten, versichert der Mediensprecher von Thurbo, Werner Fritschi.

Reisende im Rollstuhl können autonom reisen, da es für die Mithilfe beim Einstieg mit der Faltrampe keine Voranmeldung brauche. Das funktioniere gut, schreibt Werner Fritschi. Die dreiteiligen Gelenktriebwagen haben in der Mitte einen Klapptritt, der selbstständiges Ein- oder Aussteigen erlaubt.

Reisende im Rollstuhl sollten dort warten, wo die Zugspitze zum Stehen kommt und dem Lokführer durch Handzeichen zeigen, dass sie einsteigen wollen. Das kann man dem Internetauftritt von Thurbo entnehmen. Die Faltrampen könnten eingesetzt werden, wenn der Höhenunterschied Bahnsteig-Fahrzeug unter 20 Zentimetern liegt. Thurbo fährt unter anderem die Strecken von Wil nach Wattwil, Winterthur und St.Gallen.

Viel mehr Bushaltestellen als Bahnhöfe

Viel zahlreicher als die Bahnhöfe sind die Bushaltestellen. Sie unterstehen im Gegensatz zu den Bahnhöfen nicht der Aufsicht des Bundesamts für Verkehr (BAV). Bei den Bushaltestellen sind die Rückstände grösser als bei der Bahn. Wichtige Umsteigepunkte wie etwa der Bahnhof Wattwil oder die Bushaltestellen am Bahnhof Uzwil sind behindertengerecht.

In der weiteren Region sind unter anderem der Bahnhof Herisau sowie die Haltestellen Guntershausen bei Aadorf, Kaltbrunn und St.Gallen Bruggen noch nicht soweit. Das kann man dem Anhang zum Standbericht 2021 des BAV entnehmen.

Herisau sollte 2023 und Bruggen 2026 behindertengerecht sein. Bei Guntershausen und Kaltbrunn ist noch offen, wann das der Fall sein wird. Welche Massnahmen die SBB in Uzwil planen, liess sich nicht in Erfahrung bringen. Nicht im Standbericht enthalten sind Algetshausen und Schwarzenbach, die ja momentan und in den nächsten Jahren nicht bedient werden.

Hälfte der Bahnhöfe behindertengerecht

Landesweit erfüllten Ende 2020 rund 900 von total 1800 Bahnhöfen und Haltestellen das Behindertengleichstellungsgesetz. An diesen 900 Orten steigen fast 70 Prozent der Reisenden ein oder aus, Bis Ende 2023 sollten weitere 292 Orte dazukommen. Der Anteil steigt dann auf 85 Prozent.