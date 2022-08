Frauen in Gemeinde- und Stadträten untervertreten

Gleichberechtigung Frauen sind in Stadt- und Gemeinderäten in der Minderheit Uzwil ist seit kurzem die einzige Gemeinde im Wahlkreis Wil, die eine Frauenmehrheit im Gemeinderat hat. Vorher war Degersheim die andere. Im Toggenburg gibt es keine mehrheitlich weiblichen Gemeinderat, mit Mosnang aber einen Gemeinderat nur mit Männern. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren 07.08.2022, 13.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frauen sind in den Stadt- und Gemeinderäten der Wahlkreise Toggenburg und Wil untervertreten. Bild: Klaus Vedfelt / Digital Vision

In vier Orten im Kanton hatten die Frauen bei den Wahlen 2020 im Gemeinde- oder Stadtrat die Mehrheit erzielt: in Degersheim und Uzwil im Wahlkreis Wil sowie in der Stadt Gossau und in Benken. Uzwil ist momentan noch die einzige Gemeinde in den Wahlkreisen Toggenburg und Wil mit einer mehrheitlich weiblichen Exekutive. Eine ähnliche Situation gab es bis zum kürzlichen Rücktritt von Gemeindepräsidentin Monika Scherrer in Degersheim. In Degersheim sieht es bei der Nachwahl vom September jedoch nach einer 4:3-Mehrheit der Männer aus.

Sechs Gemeinden weisen eine rein männliche Exekutive auf. «Gemeinderat» ist richtig, denn darunter findet sich keine Stadt – das war wegen Rorschach schon anders. Eine dieser Gemeinden ist Mosnang. 2020 stellten die FDP und die SVP je eine Frau für den Gemeinderat auf, gewählt wurden jedoch Männer. Speziell war, dass die Kandidatin der SVP das beste Ergebnis der Nicht-Gewählten im ersten Wahlgang verbuchte, dann aber von einem CVP/Mitte-Vertreter überholt wurde.

Im Wahlkreis Wil gibt es keinen Gemeinderat ohne Frauen. In einigen Gemeinden steht in der Exekutive nur eine Frau einer männlichen Phalanx gegenüber, etwa in Flawil, Wattwil und Wil, wobei Wattwil von 2016 bis Anfang 2020 nur Männer im Gemeinderat hatte.

«Die Frauen haben sich durchgesetzt»

«Erfreulich», lautet der erste Kommentar von Lucas Keel, Gemeindepräsident von Uzwil, als ihn diese Zeitung auf die weibliche Mehrheit im Gemeinderat anspricht. Und die Antwort auf die Frage nach einer Übereinkunft für die Nomination von Frauen für den Gemeinderat lautet:

Lucas Keel, Gemeindepräsident von Uzwil. Bild: PD

«Es ist einfach. Die Frauen haben sich durchgesetzt. Gleich wie Männer wollen Frauen gewählt werden, weil die Bevölkerung den Eindruck hat, dass die Kandidatinnen die Zeit, Fähigkeiten und Ressourcen für das Amt haben.»

Es gebe mittlerweile so viele gut qualifizierte Frauen, dass eine Quote sogar eine Beleidigung wäre, findet Lucas Keel. Er hat auch die Erfahrung gemacht, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen grösser sind als zwischen den Geschlechtern. Die Frauenmehrheit im Uzwiler Gemeinderat habe auch die Diskussionskultur nicht verändert. «Wir hatten schon vorher einen respektvollen Umgang untereinander.»

Rund 20 Jahre lang weibliche Vertretung im Gemeinderat

Von Seiten der Gemeinde könne man nichts tun, um die Frauenvertretung im Gemeinderat zu vergrössern, sagt der Gemeindepräsident von Mosnang, Renato Truniger. Ein Gentleman's Agreement unter den Parteien, um Frauen in den Gemeinderat zu bringen, sei eine Möglichkeit, wäre aber möglicherweise wiederum umstritten, vermutet er. Nicht gelten lassen will er die Vermutung, dass Mosnang eine besonders konservative Gemeinde ist.

Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang. Bild: PD

Mosnang hatte laut Renato Truniger seit rund 20 Jahren immer eine weibliche Vertretung im Gemeinderat. 2020 trat die bisherige parteilose Gemeinderätin nicht mehr an. Er traue vielen Frauen aus Mosnang zu, dass sie im Gemeinderat gute Arbeit leisten könnten, sagt Renato Truniger. «Meiner Erfahrung nach sind Frauen leichter für den Schulrat zu gewinnen.» Es habe schon Amtszeiten mit Frauenmehrheiten im Schulrat gegeben, hält er zum Schluss fest. Aktuell sind es zwei Frauen und fünf Männer.

Behörden ohne Frauen nicht mehr zeitgemäss

In Degersheim gebe es kein Übereinkommen für die Nomination von Frauen, sagt Monika Scherrer. Dass Frauen von den Parteien aufgestellt wurden, habe sich so ergeben. «Die Frauen haben sich in der Regel im Kampfwahlen durchgesetzt.» Es komme auf die Fähigkeiten an, findet Monika Scherrer. In anderen Ämtern könne man zudem erkennen, ob jemand sich für den Gemeinderat eignet.

Monika Scherrer, ehemalige Gemeindepräsidentin von Degersheim. Bild: Andrea Häusler

Das Geschlecht sei nicht massgebend, wobei eine Behörde ohne Frauen nicht mehr zeitgemäss sei. «Eine gute Durchmischung ist das Beste.» Allerdings hat Monika Scherrer die Erfahrung gemacht, dass man Frauen zwei- oder dreimal anfragen muss, bis sie bereit sind, ein öffentliches Amt zu übernehmen.

Gute Erfahrungen hat sie mit der Praxis gemacht, vor Nachwahlen im Internetauftritt der Gemeinde über das Stellenprofil, die Gepflogenheiten und das Geschäftsfeld zu informieren. Froh ist Monika Scherrer, dass sich in Degersheim jeweils mehrere Personen finden, die für ein Amt kandidieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen