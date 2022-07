Flawil: Als sich die Einwohnerzahl verdoppelte

GEWERBLERQUARTIER Flawil: Stickerquartier ist historisch bedeutsam und Zeuge einer wirtschaftlich aussergewöhnlichen Zeit Das Flawiler Stickerquartier entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Flawil einen Boom erlebte. Es überstand auch die Hochkonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg relativ unbeschadet. Einige spätere Bausünden stechen aber ins Auge. Johannes Rust Jetzt kommentieren Aktualisiert 25.07.2022, 14.07 Uhr

Der intakte Kern (Mitte) wird immer mehr von Flachdachbauten bedrängt (von links): Tobler-Block, Sternenblock, Flachdachbauten hinter «Krone/Rössli», 5-Egg (oben rechts). Bild: Beat Schiltknecht

Das Stickerquartier, wie es die politische Gemeinde Flawil im Richtplan definiert, umfasst das Quartier nördlich begrenzt durch die Oberdorfstrasse, südlich durch die Wiler Strasse, östlich durch die Rössli- und westlich durch die Enzenbühlstrasse. Über die Zukunft des Quartiers ist eine engagierte Diskussion entbrannt.

Bis nach dem Zweiten Weltkrieg erschien dieses Quartier wie aus einem Wurf geschaffen. Alle Häuser waren zwei- bis vierstöckig, hatten Giebeldächer, wenig Umschwung und meist kleine Vorgärten. Die vereinzelten Scheunen und Fabrikationshallen und selbst die Tonhalle mit ihrem Satteldach fügten sich harmonisch ins Gesamtbild.

Besiedlung der Alten Landstrasse entlang

Geschichtlich betrachtet begann die Besiedlung des Stickerquartiers der Alten Landstrasse (heute Wiler Strasse) entlang. Während Jahrhunderten wurden Häuser aus praktischen Gründen an sie gebaut. So entwickelte sich Flawil zu einem typischen Strassendorf.

Schon im 17. Jahrhundert sind das Hotel Rössli und das Restaurant Krone nachgewiesen. Interessant auch, dass die Alte Landstrasse auf der heutigen Enzenbühlstrasse zum Botsberg führte. Auf der leichten Anhöhe war die Strassenführung sicher vor wiederkehrenden Überschwemmungen des Botberger Baches. Erst die Strassensanierung von 1835 realisierte die heutige Strecke, die fast gerade vom heutigen Isny-Platz zum Maestrani-Kreisel führt.

Während die Häuser an der Wiler- und Enzenbühlstrasse aus verschiedenen Zeitepochen stammen, ist der nördliche Teil des Stickerquartiers innerhalb von nur rund 20 Jahren gebaut worden. Bis etwa 1850 war dieses Gebiet – Breite, wie die Gegend hinter der Wiler Strasse bis zur Oberdorfstrasse hiess – noch unüberbaut. Die günstige, leicht nach Süden geneigte Lage und der gute Ackerboden, aber auch die Nähe zur Alten Landstrasse, begünstigten den Korn-, Gemüse- und Kartoffelanbau.

Bahnbau und Textilboom verändern alles

Die Eröffnung der Eisenbahnlinie Zürich–St.Gallen im Jahr 1856 bedeutete eine einschneidende Zäsur. Auf einen Schlag wurde das zentrums- und bahnhofnahe Gebiet Oberdorf attraktiv fürs Wohnen und Arbeiten.

Gleichzeitig begann der Siegeszug der Stickerei und der Textilindustrie. Die ungewöhnlich starke Nachfrage nach Stickereien förderte die Bautätigkeit, wie es Flawil bisher noch nie erlebt hatte. Die Bevölkerung verdoppelte sich bis Ende des 19. Jahrhunderts.

Gemeinde plante schachbrettartiges Strassennetz

Um die Besiedlung in Bahnhofsnähe in geregelte Bahnen zu lenken, plante die Gemeinde ein schachbrettartiges Strassennetz mit der Rössli-, der Kronen- und der Sternenstrasse sowie der Neugasse. Dazu kamen die Querstrassen Oberdorf- und Kanzleistrasse sowie Mittelgasse.

Harmonisches Stickerquartier um 1935 von Westen. Vorne links das Fabrikgebäude Enzenbühlstrasse 6. Dahinter die Fuhrhalterei Zeller und die Vereina-Fabrik. Ganz hinten links die Stickerei Naef. In der Mitte die Scheune, wo heute der Tobler-Block steht. Vorne rechts der heutige Isny-Platz. Bild: PD

Die meisten Häuser in diesem Gebiet entstanden von 1867 bis 1889; einzelne Häuser im südlichen Teil schon in den 1840er- oder 1850er-Jahren. Ein neuer Haustyp entstand, das Stickerhaus, in Reih und Glied angeordnet, wie es noch heute eindrücklich in diesem Quartier zu sehen ist.

Ansiedlung zahlreicher Kleingewerbler

Im Quartier herrschte, wie Dorfchronist Gustav Bänziger beschrieb, ein lebhaftes wirtschaftliches und gesellschaftliches Treiben. Eine breite Palette von Kleingewerblern – Milchmann, Buchbinder, Wirte, Sticker, Bäcker, Metzger, Maurer, Schuhmacher, Glaser, Schreiner – bevölkerten und belebten mit ihren Familien das Quartier.

Man lebte und arbeitete im selben Quartier. Das Stickerquartier war bevölkerungs- und berufsmässig stark durchmischt und nicht, wie der Name vermuten könnte, nur von Stickern bewohnt.

Intaktes Stickerquartier

Der Kern des Stickerquartiers hat die letzten 70 Jahre erstaunlicherweise fast unbeschadet überstanden. Das ist nicht selbstverständlich, begann doch ab den 1960er-Jahren ein noch nie dagewesener Wirtschafts- und Bauboom.

Das alte Gasthaus Sternen. Bild: PD

Die bauliche Dynamik der Gemeinde fand jedoch vorwiegend an den Siedlungsrändern statt. So konnte ein wichtiger Zeuge der Textilzeit in die Neuzeit hinübergerettet werden.

Neue Flachdachbauten in der Nachkriegszeit

Der Einbruch der Moderne war dennoch nicht ganz zu vermeiden. Den Bau des Sternenblocks an der Wilerstrasse 24/26 im Jahre 1962 empfanden die Zeitgenossen als Bausünde. Der fünfstöckige Betonblock mit Flachdach zerstörte die herkömmliche kleingliedrige Bauweise. Auch der mächtige fünfstöckige Flachdachbau des «Tobler-Blocks» (heute Etavis Grossenbacher AG) an der Neugasse 6, erbaut 1974, «erdrückt» geradezu die umliegenden Stickerhäuser.

Die «Bausünde» von 1962. Der Sternenblock (links) zerstörte die gewachsene, kleingliedrige Quartierstruktur (rechts). Bild: Johannes Rutz

Die beiden neuen Flachdachbauten nördlich von «Krone» und «Rössli» korrespondieren auch nicht mehr mit der gewachsenen Quartierstruktur. Völlig verändert hat sich der Bereich westlich der Neugasse. Bestehende und geplante Flachdachbauten bilden ein neues Ensemble, das aber keinen Bezug mehr zur textilen Vergangenheit hat.

Zeuge der Stickereizeit

Aus der Vogelperspektive ist gut erkennbar, wie diese Flachdachbauten zunehmend den Kernbereich des Stickerquartiers bedrängen. Warum hat das Quartier identitätsstiftende Bedeutung? Weil es baulicher Ausdruck der einzigartigen Stickereizeit ist, die dem Dorf Wohlstand, Arbeit und Verdienst gebracht hat.

Flawil entwickelte sich im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts von einem Fuhrmanns-, Handwerker- und Bauerndorf zu einer angesehenen Industriegemeinde. Die Politik steht heute vor der schwierigen Aufgabe, das Quartier zu bewahren, ohne dessen Entwicklung zu behindern und Eigentümer von Investitionen abzuhalten.

Risikofreudige Textil-Unternehmer

Hinter dem Siegeszug der Textilindustrie, die Flawil in die Neuzeit katapultierte, stehen risikofreudige Unternehmer. «Grosse, tatkräftige Männer mit eiserner Energie wie die Wiget, Baumann, Steiger, Naef, Ottiker, Giger brachten ihre Fabrikate der Textilindustrie zu europäischem Ruf, ja zum Teil Weltruf», heisst es in einem Artikel in den «Untertoggenburger Neujahrsblättern» von 1934.

