Gesundheitswesen - Neues Gesundheitszentrum für Jonschwil

Neues Gesundheitszentrum für Jonschwil Die Gemeinde Jonschwil beabsichtigt, ein Gesundheitszentrum in Schwarzenbach zu schaffen. Am Polittreff wurde darüber informiert.

Als Standort für ein Gesundheitszentrum kommt das Gebäude an der Wilerstrasse 40 in Schwarzenbach in Frage, wobei von einem Neubau auszugehen ist. Bild: PD

Ärztliche Dienstleister unter einem Dach in einem Gesundheitszentrum vereinen: Diese Idee wurde am gut besuchten Jonschwiler Polittreff vom Dienstag präsentiert. Gemeindepräsident Stefan Frei stellte eingangs die Struktur des Gesundheitswesens vor. Er sagte: «Aufgabe der Gemeinde ist es, genügend Pflegeplätze zur Verfügung zu stellen.» Jonschwil gehört zum Zweckverband Seniorenzentrum Uzwil, welche die Seniorenzentren Sonnmatt und Marienfried führt. Auf privater Ebene besteht die Dörfli Seniorenwohnsitz AG in Schwarzenbach. Auch die Spitex sei eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, betonte der Gemeindepräsident. Jonschwil ist Mitglied der Spitex Region Uzwil.

Pensionierungswelle von Ärzten droht

Stefan Frei, Gemeindepräsident von Jonschwil. Bild: PD

Das Gesundheitswesen sieht sich vor grossen Herausforderungen. Die Kosten steigen im Gleichschritt mit den Prämien der Krankenkassen. Hinzu kommen personelle Probleme. So ist die Hälfte der Hausärzte im Kanton St.Gallen über 55 Jahre alt (Stand 2017). Eine Pensionierungswelle droht. Jüngere Ärzte bevorzugen überdies einen anderen Arbeitsmodus: Teilzeitarbeit, Entbindung von Notfall- und Randstundentätigkeit, weniger Hausbesuche. Auch im Pflegebereich sind personelle Engpässe zu erwarten.

Einen möglichen Lösungsansatz zu dieser Entwicklung bieten von Gemeinden erstellte Gesundheitszentren. Damit können Medizin und Therapie unter einem Dach vereint werden. Das heisst, dass jeder Dienstleister selbstständig arbeitet, aber betriebliche Synergien wie Infrastruktur, Stellvertretungen und Administration genutzt werden können.

Dadurch soll die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung besser gewährleistet werden. Auch die Nachwuchsregelung gestalte sich einfacher. Laut Frei handelt es sich bei den möglichen Dienstleistern um Hausärzte, eine Therapiepraxis mit mehreren Mitarbeitern sowie um eine Hebammenpraxis. Hinzu kommt eine medizinische Kosmetik. Die Gemeinde sei noch auf der Suche nach einem Zahnarzt. Hinzu kämen weitere gesundheitsnahe Dienstleister.

Standort für ein Zentrum gefunden

Ein möglicher Standort für ein Gesundheitszentrum wurde bereits gefunden. Er befindet sich an der Wilerstrasse 40 in Schwarzenbach. Das dortige Gebäude steht im Eigentum der Gemeinde Jonschwil. Eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe. Busse fahren im 30-Minuten-Takt nach Jonschwil. Im Vordergrund stünde ein Neubau, wobei die Gemeinde als Bauherrin auftreten und die Räume dann an Dienstleister vermieten würde. Das Vorhaben soll nun in der Öffentlichkeit breit diskutiert und ein Vorprojekt ausgearbeitet werden. Ein Baukredit müsste später von den Stimmbürgern an einer Urnenabstimmung genehmigt werden.

Dem Vorhaben erwuchs am Polittreff keine Opposition. «Die Gemeinde bleibt Besitzerin des Gebäudes und hat nichts mit dem Betrieb zu tun», beantwortete Frei eine entsprechende Frage. Das Konzept für den Innenausbau müsste der beauftragte Architekt in Absprache mit den Dienstleistern für deren Bedürfnisse ausarbeiten.

Gemischte Rückmeldungen zum Richtplan

Die Vernehmlassung zum Richtplan der Gemeinde Jonschwil ist abgeschlossen. Nun werden die Arbeiten am Rahmennutzungsplan mit Baureglement und Zonenplan gestartet. Die Vernehmlassung hat verschiedene Rückmeldungen ergeben. So sind laut Gemeindepräsident Stefan Frei positive Wertungen eingegangen, zum Beispiel seitens der Regio Wil.

Zu den Themen Natur und Verkehr seien verschiedene Äusserungen gemacht worden. Die Innenentwicklung sei grossmehrheitlich befürwortet worden. Einige Stimmen gegen mittelfristige Einzonungen an Gruebenstrasse und Sonnegg seien eingegangen. Weitere Einzonungen im Wingarten seien mehrheitlich befürwortet worden. Zur Umzonung der Bahnhofstrasse habe es einige negative Stimmen gegeben. Die CVP hatte kritisiert, dass Prüfpunkte zur Interessenabwägung bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen vollkommen fehlen.

An Sonnenhalde kann nicht weitergebaut werden

Pièce de résistance bildet die Forderung nach weiteren Einzonungen im Gebiet Sonnenhalde in Jonschwil. Der ehemalige Gemeinderat Theo Hürlimann betonte am Polittreff, dass in den Neunzigerjahren viel Geld ausgegeben worden sei. Die Erschliessung wurde für das gesamte Gebiet dimensioniert, und deshalb wurde in die notwendige Infrastruktur investiert.

Das Gebiet Sonnenhalde wurde in der Vergangenheit überbaut. Weitere Einzonungen sind nun nicht mehr möglich. Bild: Philipp Stutz

Und nun, wo man endlich ernten könnte, werde eine Weiterentwicklung verunmöglicht, kritisierte Hürlimann. «Eine neuerliche Einzonung wird vom Kanton nicht bewilligt», bekräftigte Frei. Der Kanton halte sich ans Raumplanungsrecht. Und der Gemeinderat besässe diesbezüglich keinen Einfluss: «In der Raumplanung kommt die Gemeindeautonomie nicht zum Zug.» Stefan Frei zitierte hierzu eine Weisheit der Dakota-Indianer: «Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steige ab.»

Weiter hat die Gemeinde mit Eigentümern der Wiese südlich der Schulstrasse Schwarzenbach ein Kaufrecht vereinbart. Dieses kann ausgeübt werden, sofern das Gelände rechtskräftig eingezont wird. Studien zur möglichen Nutzung des Gebiets sollen Klarheit schaffen. Ein weiteres Projekt bildet die Entwicklung des Areals Poststrasse Süd in Jonschwil.