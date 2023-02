«Beunruhigende Entwicklung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie»

Gesundheit Steigende psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen: Der neue CEO und Chefarzt der Klinik Sonnenhof zeigt «beunruhigende Entwicklungen» auf Ender Seba ist seit Anfang Jahr neuer Chefarzt und CEO der Klinik Sonnenhof in Ganterschwil. Die steigende Zahl an Patienten führt er nicht nur auf Corona zurück. Er sagt: «Vielfach hat die Problematik schon früher bestanden. Corona hat die Situation jedoch zusätzlich verschlechtert.» Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Ender Seba, CEO und Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik Sonnenhof in Ganterschwil, stellt eine eindeutige Zunahme an Belastungen und Diagnosen psychiatrischer Symptome fest. Bild: Urs M. Hemm

Fachkräftemangel, die ansteigende Anzahl Patienten und die Tatsache, dass die Patienten bereits im jungen Alter im Vergleich zu früher schwerer ausgeprägte Symptome zeigen: das sind drei der grössten Herausforderungen, denen sich Ender Seba, seit 1. Januar CEO und Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik Sonnenhof in Ganterschwil, stellen muss.

«Als Assistenzarzt begegnete ich Patienten, welche beispielsweise die Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung erfüllten, erst im Alter von etwa 16 oder 17 Jahren. Heute behandeln wir Patienten, die bereits im Alter von 11 oder 12 Jahren überdauernde Verhaltensmuster zeigen, welche sie in ihren Reaktionen auf die Umwelt behindern und dadurch das persönliche und soziale Leben einschränken», erläutert Ender Seba.

Diese Beobachtung treffe jedoch nicht nur auf Persönlichkeitsstörungen zu. Man sehe grundsätzlich eine eindeutige Zunahme an Belastungen und Diagnosen psychiatrischer Symptome wie etwa Angst, Depression, Essstörungen, Zwang oder Substanzabhängigkeiten in allen Altersgruppen, mit denen sie im Sonnenhof zu tun hätten. «Es sind in der Tat beunruhigende Entwicklungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.»

Zur Person Bild: Urs M. Hemm Ender Seba, CEO und Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie Sonnenhof in Ganterschwil Ender Seba ist 43 Jahre alt und absolvierte sein Medizinstudium und die Facharztausbildung an der Medizinischen Universität Innsbruck. An Schloss Hoffen in Vorarlberg machte er eine Psychodynamisch-Psychoanalytische Therapieausbildung. Er ist verheiratet, Vater von zwei Buben im Alter von 9 und 12 Jahren und lebt in Rorschach. (uh)

Damit habe sich gleichzeitig auch die physische und psychische Belastung für die Mitarbeitenden verstärkt. «Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels stellt dies eine grosse Herausforderung dar, sodass es Anreize braucht, um vakante Stellen zu füllen beziehungsweise diejenigen, die bereits hier sind, zu behalten», sagt der 43-Jährige.

Leistungsdruck spielt eine grosse Rolle

Den Anstieg der Patientenzahlen in den vergangenen drei Jahren von rund 20 bis 25 Prozent nur auf Corona zurückzuführen, sei zu kurz gegriffen, sagt Ender Seba, der seit 2019 im «Sonnenhof» arbeitet. «Vielfach hat die Problematik schon früher bestanden. Corona hat die Situation jedoch zusätzlich verschlechtert, da Kinder und Jugendliche in wichtigen Entwicklungsphasen ganz besonders auf haltgebende Strukturen angewiesen sind», sagt er.

Ausserdem hätten sie durch die Corona-Massnahmen auf bestimmte Bewältigungsstrategien wie etwa Freizeitaktivitäten, Sport oder auf Kontakt mit Freunden nicht mehr zurückgreifen können.

Der «Sonnenhof» in Ganterschwil hat zurzeit 45 Plätze für stationäre Aufenthalte. Bild: PD

Verantwortlich für den bereits länger bekannten Anstieg macht Seba viel mehr den gesellschaftlichen Wandel mit gestiegenem Leistungs- und Erwartungsdruck und die heutige Kleinfamilie, welche weniger tragfähig sei als früher. Dazu kämen die Kurzfristigkeit, die vielen Wahlmöglichkeiten, die zur Verfügung stehen sowie allgemein die höhere Bereitschaft von Jugendlichen und Eltern, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Auch das Thema Gender sei «angesagt» und bedeute für einige eine grosse Erleichterung, endlich zu ihrem Empfinden stehen zu können. Es gebe aber auch solche, die im Prozess des Erwachsenwerdens mit diesen «Wahlmöglichkeiten» nicht umzugehen wissen. «Zudem hat durch Social Media das Ausmass und die Schädlichkeit von Mobbing massiv zugenommen, da Kinder und Jugendliche mit deren Handys auch Mobbing mit nach Hause nehmen», ergänzt Seba.

Das, was heute aktuell ist, ist morgen schon nicht mehr in. «In dieser Schnelllebigkeit müssen Kinder und Jugendliche mithalten können, was oft zu einer Überforderung führt, welche wiederum auf Symptomebene ersichtlich wird und in Krisen münden kann».

In Akutsituationen reagieren

Gerade vor diesem Hintergrund sei es umso wichtiger, handlungsfähig zu bleiben, um den Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern die notwendige professionelle Unterstützung anbieten zu können.

«Darum haben wir die stationäre Krisenintervention ins Leben gerufen, wo wir schnell und effektiv in Akutsituationen helfen und eine Behandlung anbieten können», sagt Ender Seba. «Das heisst konkret, dass unsere stationäre Krisenintervention die erste Anlaufstelle für akute Notfälle wie zum Beispiel suizidale Patientinnen und Patienten, die eine sofortige stationäre Behandlung brauchen, darstellt.» fügt Ender Seba hinzu.

Der Baustart des Neubaus verzögert sich wegen hängiger Einsprachen. Visualisierung: PD

In der Klinik Sonnenhof habe man dadurch auf die steigende Anzahl von notfallmässigen Zuweisungen reagiert, um besser auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten einzugehen und jeglicher Unruhe entgegenzuwirken.

Bei notfallmässigen Zuweisungen habe man sich für eine Aufenthaltsdauer von zwei Wochen entschieden, während aktuell im deutschsprachigen Raum Krisenaufenthalte im Durchschnitt nur mehr ein bis drei Tage dauern würden. «Dies bedingt jedoch eine relativ hohe Wiederaufnahmerate», hält Ender Seba fest.

Einsprachen verzögern Neubau

Zurzeit stehen der Klinik – es ist die einzige für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kanton St.Gallen – für stationäre Aufenthalte insgesamt 45 Plätze zur Verfügung. «Um die Situation langfristig zu verbessern, muss die Kapazität zur Behandlung von Krisen und therapeutischen Aufenthalten angepasst werden. Unsere Klinik möchte dies in einem Neubau realisieren», sagt Ender Seba.

Zum aktuellen Stand könne er lediglich insofern Stellung nehmen, als dass noch Einsprachen hängig seien und man sich daher im entsprechenden Prozess befinde.

Neben mehr Behandlungsplätzen verspricht sich Seba vom Neubau auch eine bessere Infrastruktur für die Mitarbeitenden sowie adäquate Räumlichkeiten unter anderem für die Klinikschule und Kreativtherapien wie Kunsttherapie, Musiktherapie, Körpertherapie und Osteopathie.

