Gesundheit Berit Klinik nimmt in Wattwil schnell Fahrt auf: Patientenaufkommen in Notfallstation liegt über den Erwartungen Seit drei Wochen ist die Berit Klinik im ehemaligen Wattwiler Spitalgebäude für die Gesundheitsversorgung zuständig. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit war der Start ein Kraftakt. Nächste Woche wird zum ersten Mal operiert. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Auch anlässlich der Eröffnungsfeier war der Andrang in der Wattwiler Berit Klinik gross. Bild: Benjamin Manser (2. April 2022)

Bereits am ersten Tag betreute die Berit Klinik in der Wattwiler Notfallstation rund 20 Patientinnen und Patienten. Das sagte Berit-CEO Peder Koch anlässlich der Eröffnungsfeier am 2. April.

20 Personen sind viel. «Sehr viel für einen Notfall wie Wattwil», so Koch. Der Patientenandrang liege auch in den vergangenen bisher drei Wochen über den Erwartungen, teilt er am Donnerstag auf Anfrage mit.

Peder Koch, CEO der Berit Klinik. Bild: Belinda Schmid

Ende März hat die Spitalregion Fürstenland Toggenburg das Spitalgebäude in Wattwil geräumt. Diesem Wegzug war ein Entscheid des Kantons St.Gallen vorangegangen. Seit dem 1. April führt die private Berit Klinik die Notfallabteilung im Neubau des ehemaligen Spitals, die dadurch ohne Unterbruch in Betrieb war. Auch eine Tagesklinik und die bereits bestehende Abteilung der Alkohol-Kurzzeittherapie betreibt die Berit Klinik in Wattwil.

Das Team wächst bereits

Da die Berit Klinik als Nachfolgelösung erst relativ spät ins Spiel kam – die ursprünglichen Pläne eines Gesundheitszentrums der Solviva AG scheiterten – blieb nur wenig Zeit für die Vorbereitung. Peder Koch dankt vor allem seinem Personal: «Es leistete einen enormen Einsatz.»

Gestartet hat die Berit Klinik in Wattwil mit 52 Mitarbeitenden, drei Wochen später stehen bereits über 70 Personen auf der Lohnliste. Auch von anderen Standorten – die Berit Klinik hat ihren Hauptsitz in Speicher – hätten Mitarbeitende in Wattwil ausgeholfen, sagt Koch. Weitere Personen habe man bereits angestellt, diese könnten aber erst jetzt dann anfangen, weil sie an ihren bisherigen Arbeitsorten noch Kündigungsfristen einzuhalten hätten.

Erster Operationstag ist schon ausgebucht

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit und der hohen Patientenzahlen habe man immer alle Personen betreuen können. Der CEO sagt:

«Wir sind zufrieden.»

Nächste Woche werde man in Wattwil auch zum ersten Mal operieren. Der ganze Tag sei schon ausgebucht. «Die Operationen werden richtig Fahrt aufnehmen», prophezeit der CEO.

Das ehemalige Spitalgebäude beherbergt nun die Berit Klinik. Bild: Benjamin Manser

Damit nun auch Operationen möglich sind, musste die Klinik zuerst die Infrastruktur – vor allem die Technik – entsprechend vorbereiten. «Auch die Spezialsprechstunden werden nun eine nach der anderen den Betrieb aufnehmen», sagt Peder Koch: «So bald wie möglich.» Fürs Erste wird das Angebot der Tagesklinik der Berit Klinik Allgemeine Innere Medizin, Allgemeinchirurgie und Traumatologie, orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates sowie operative Urologie umfassen.

