Ärztezentrum Mosnang verliert zwei Gründerärzte

Gesundheit Ärztezentrum Mosnang verliert zwei Gründungsmitglieder: Persönliche Gründe führen zu einschneidenden personellen Veränderungen Mit Johanna Jenny und Christof Geigerseder verliert das Ärztezentrum per Ende März gleich zwei seiner Gründer. Was genau zu diesem Entscheid geführt hat, bleibt offen. Die medizinische Grundversorgung sei aber nach wie vor in Mosnang gewährleistet. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 03.03.2023, 17.00 Uhr

Das Ärztezentrum Mosnang an der Bachstrasse. Bild: Urs M. Hemm

Nur zwei Monate nach der offiziellen Eröffnung des Ärztezentrums Mosnang verlassen zwei der Gründungsärzte, Johanna Jenny und Christof Geigerseder, die Praxis bereits schon wieder. Das schreibt die Gemeinde Mosnang in einer Mitteilung. Dort heisst es, die grosse Nachfrage und der Aufbau des Zentrums hätten das dreiköpfige Team mit Johanna Jenny, Christof Geigerseder und dem nun einzig verbliebenen Arzt Georgios Vatsakis stark gefordert, sodass die beiden Erstgenannten aus persönlichen Gründen die Praxis per Ende März verlassen. Vom Ärzteteam war niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Grundversorgung sichergestellt

In den ersten beiden Betriebsmonaten habe sich das Ärztezentrum Mosnang erfolgreich entwickelt, die Nachfrage von Patientinnen und Patienten sei von Beginn an hoch gewesen. Dieser unerwartete Zulauf und der aufwendige Aufbau der betrieblichen Prozesse hätten aber trotz sorgfältiger Planung zu einer sehr hohen Belastung des ganzen Teams und schliesslich zum Rückzug der beiden Ärzte geführt, heisst es weiter.

Johanna Jenny und Christof Geigerseder verlassen das Zentrum per Ende März. Bild: Urs M. Hemm

Um die fachlichen Vakanzen wieder rasch zu besetzen, werde das Team unter der Leitung von Georgios Vatsakis laufend mit erfahrenen Ärztinnen und Ärzten ergänzt, heisst es weiter in der Mitteilung. «Neben der spannenden Tätigkeit in unserer attraktiven Region ist auch die topmoderne Infrastruktur ein wichtiges Argument für die Rekrutierung von Ärztinnen und Ärzten und für den Ausbau des medizinischen Angebots», schreibt die Gemeinde.

Georgios Vatsakis Bild: PD

Der Gemeinderat Mosnang sei über die Vorgänge immer transparent informiert gewesen, sagt Gemeindepräsident Renato Truniger. «Wir bedauern natürlich den Abgang von Johanna Jenny und Christof Geigerseder, können die Entscheidung aber nachvollziehen», sagt er, ohne dies weiter begründen zu können.

«Die medizinische Grundversorgung im Bereich Hausarztmedizin wird auch nach Ende März sichergestellt sein. Wer genau die Nachfolge antreten wird, wird durch das Ärztezentrum zu gegebener Zeit kommuniziert werden», sagt Renato Truniger.

Das Ärztezentrum an der Bachstrasse in Mosnang nahm erst Anfang Januar seinen Betrieb auf. Es erstreckt sich in einem Neubau über drei Etagen. Im Erdgeschoss sind neben dem Empfang sieben Behandlungsräume inklusive eines Schockraums für Notfallpatienten sowie Räume für Röntgen, Labor, sanitäre Einrichtungen und ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeitenden untergebracht.

In der ersten Etage befinden sich weitere Behandlungsräume für den Bereich Fachmedizin, wie beispielsweise für Ultraschalluntersuchungen. Hier hat sich ergänzend zum medizinischen Angebot im Haus zudem ein Physiotherapiezentrum eingemietet. In der obersten Etage sind ein medizinisches Bildungszentrum mit entsprechendem Seminarraum sowie eine Cafeteria untergebracht.

Neben der hausärztlich-medizinischen Versorgung werden Sprechstunden in den Fachrichtungen Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie in Gynäkologie angeboten. Ausserdem ist eine Angebotserweiterung in den Fachrichtungen Orthopädie, Angiologie sowie in traditioneller Chinesischer Medizin TCM demnächst geplant.

Vom Konzept überzeugt

Vor der Eröffnung des Zentrums hatte Mosnang während zehn Jahren keine eigene Hausarztpraxis mehr. Dies war auch der Grund, weswegen die Bevölkerung sehr wohlwollend gegenüber dem Neubauprojekt war. Damit dieses realisiert werden konnte, bedurfte es eines Landverkaufs des Grundstücks an der Bachstrasse von der Gemeinde an die Meskla AG, welche das Ärztezentrum betreibt.

Renato Truniger, Gemeindepräsident Mosnang. Bild: PD

Diesem Landverkauf stimmte die Mosnanger Bevölkerung im November 2021 mit 959 zu 258 Stimmen zu. Ebenfalls klar fiel damals der Entscheid aus, der Meskla AG ein Darlehen in der Höhe von 9,2 Millionen Franken zu gewähren. Das Darlehen diente dazu, das Zentrum bauen zu können, welches zugleich als Sicherheit dient. Das Darlehen muss verzinst werden und ist innerhalb von maximal 33 Jahren zurückzubezahlen.

Renato Truniger kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage zu vertragsrechtlichen Auswirkungen machen, die das Ausscheiden von Johanna Jenny und Christof Geigerseder – beide sind Mitinhaber der Meskla AG – zur Folge haben könnten. «Über die Rückzahlung des Darlehens mache ich mir aber keine Sorgen, da ich nach wie vor vom Konzept des Ärztezentrums überzeugt bin. Und der Erfolg der ersten Monate gibt mir Recht.»

