Bruno Vogt übergibt die Sonnenberg Garage in Mogelsberg

«Nichts tun ist keine Option»: Bruno Vogt bleibt auch nach der Übergabe der Sonnenberg Garage in Mogelsberg im Dorfleben aktiv

Bruno Vogt übergibt nach 32-jähriger Tätigkeit die Sonnenberg Garage in Mogelsberg an seinen langjährigen Werkstattleiter Dani Frick. «Ich bin bereit, meine Verantwortung abzugeben, Dani ist bereit, diese zu übernehmen – der Zeitpunkt ist also perfekt.»