Bergbahnen Wildhaus: Geschäftsergebnis ist sehr positiv

Geschäftsjahr Glanzergebnis für die Bergbahnen Wildhaus: 218'000 Gäste‐Ersteintritte bedeuten Rekord für das Unternehmen Die Bergbahnen Wildhaus AG präsentiert ihren über 2500 Aktionärinnen und Aktionären ein positives Geschäftsergebnis. Nach zwei herausfordernden Jahren drehten sämtliche Parameter ins Plus. Sorgen bereiten die explodierenden Energiekosten. 04.08.2022, 15.48 Uhr

Auf der neuen Freienalpbahn konnte die Bergbahnen Wildhaus AG kurz vor Saisonschluss bereits den millionsten Gast begrüssen. Bild: PD

Das Geschäftsjahr 2021/22 wird als eines der erfolgreichsten in die Geschichte der 85‐jährigen Bergbahnen Wildhaus AG eingehen. Von Juni 2021 bis Mai 2022 verzeichnete das Unternehmen 218'000 Gäste‐Ersteintritte, was gemäss einer Medienmitteilung Rekord bedeutet.

Das Bergbahnunternehmen erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Betriebsertrag von 8,3 Millionen Franken und weist ein positives Betriebsergebnis von 2,1 Millionen Franken aus. Nach Finanzaufwand, Steuern und Abschreibungen verbleibt ein Gewinn von rund 436'000 Franken.

Gutes Wetter im Winter und erfreuliches Sommergeschäft

In der Mitteilung des Unternehmens heisst es: «Man kann es drehen und wenden, wie man will: Schlussendlich sind es die guten Wetter‐ und Schneeverhältnisse, die zu grossen Teilen die Basis für ein gutes Saisonergebnis liefern.» Dazu habe im letzten Winter vieles zusammen gepasst. Dank früher Schneefälle und kalter Temperaturen für die technische Beschneiung erfolgte der Saisonstart bereits am 11. Dezember. Mit den coronabedingten Unsicherheiten beim Saisonstart entschieden sich nochmals viele Schweizerinnen und Schweizer für Winterferien im eigenen Land oder verbrachten ihren Schneesporttag in heimischen Gefilden.

«Erfreulich entwickelte sich ebenfalls das Sommergeschäft, das einen deutlichen Zuwachs verzeichnete», teilen die Bergbahnen Wildhaus weiter mit. Dazu beigetragen habe der neu eröffnete Foxtrail, der in Zusammenarbeit mit Toggenburg Tourismus realisiert wurde.

Bereits im zweiten Jahr nach der Realisierung von Wildhaus 2.0 seien die neuen Angebote bei den Gästen angekommen und würden rege genutzt. Dreh‐ und Angelpunkt bildet dabei die neue Familienbahn, die das Schneesportgelände zwischen dem Oberdorf und der Freienalp erschliesst. Viel Zuspruch habe auch die neue «Klangslope» gefunden. Der neu präparierte Winterwanderweg zu den Schwendiseen stehe für aktive Erholung und die Schlittelpiste vom Oberdorf nach Wildhaus schliesse eine wichtige Angebotslücke für Schulen und Nichtskifahrende.

Bereits auf den nächsten Winter sind weitere Investitionen geplant, wie es in der Mitteilung heisst: Im Oberdorf wird der «Zauberteppich» das Anfänger‐ und Übungsgelände aufwerten und der Funpark snowland.ch wird neu konzipiert.

Gastronomie profitierte von Lockerungen

Einen wahren Umsatzsprung erzielte die Sparte Gastronomie, welche im Vorwinter noch unter strengen Einschränkungen litt. Zwar galt zum Saisonbeginn noch die Zertifikatspflicht in Innenräumen, aber die Terrassen durften wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Auch bei den Übernachtungen zeigte die Tendenz nach oben. Mussten im Januar noch zahlreiche Stornierungen entgegengenommen werden, normalisierte sich die Auslastung in der Folge. Im Februar und März waren die Betten der Berggasthäuser beinahe ausgebucht. Zum erfreulichen Gesamtumsatz von über drei Millionen Franken trug das neu eingeführte Abendangebot im Säntis Stübli des Berggasthauses Oberdorf bei.

Die Bergbahnen Wildhaus AG betreibt unter anderem das Berggasthaus Oberdorf. Bild: PD

Die Gastronomie leistete einen Beitrag von 39 Prozent an den Gesamtumsatz des Unternehmens von 8,31 Millionen Franken. Im Sommer und Herbst werden sogar rund zwei Drittel des Umsatzes in der Gastronomie erarbeitet. In der schneefreien Zeit kehren sich die Vorzeichen jeweils um, teilt das Bergbahnunternehmen mit.

Energiekosten explodieren regelrecht

Aufwandseitig erwähnenswert sind die hohen Aufwendungen für die technische Beschneiung. Die Warmwetterphase Ende 2021 machte im Januar 2022 eine nochmalige Beschneiung notwendig.

Die spürbar wahrgenommene Entspannung scheint nur von kurzer Dauer zu sein. Sorgen bereiten gemäss Mitteilung die zum Teil massiv gestiegenen Preise in allen Bereichen des Einkaufs. Ganz besonders die für den Unternehmenserfolg mitentscheidenden Energiekosten würden regelrecht explodieren. Allein für Strom, Diesel und Heizöl müssen aktuell Mehrkosten von einigen hunderttausend Franken einkalkuliert werden. Es werde nicht möglich sein, diesen Mehraufwand betrieblich aufzufangen. Preiserhöhungen seien deshalb auf die kommende Wintersaison 2022/23 unumgänglich. (pd)