Bazenheid: Mit Whiskyglas schwer verletzt

Gerichtsurteil Die Konsequenzen nach einem Barbesuch in Bazenheid: Landesverweis nach Schlag mit Whiskyglas Ein polnischer Metzger wurde am Mittwoch vom Kreisgericht Toggenburg für fünf Jahre des Landes verwiesen. Er hatte einem Mann mit einem Whiskyglas ins Gesicht geschlagen und schwer verletzt. Christof Lampart 26.08.2021, 12.00 Uhr

Mit einem Whiskyglas hat der Verurteilte dem Kläger Gesichtsverletzungen zugefügt. Symbolbild: pd

Heute bereut er seine Tat zutiefst. «Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, wie man innerhalb von wenigen Sekunden seine Zukunft aufs Spiel setzen kann.» Mit «man» meinte der polnische Metzger sich selbst. Doch als er im Sommer 2018 anlässlich eines Barbesuchs in Bazenheid von einem Kraftprotz unvermittelt eine starke Ohrfeige erhielt, «reagierte ich nur».

Das Dumme daran: Der Angeklagte hielt noch ein Whiskyglas in der Hand, das er soeben zur Bar zurückbringen wollte, weil er im Begriff war, zusammen mit seinen Freunden das Lokal zur frühen Morgenstunde zu verlassen. Und er schlug sofort damit zurück. Das Glas zerbrach und fügte dem Angreifer eine stark blutende Wunde unterhalb des Auges zu.

Diese musste im Spital notfallmässig mit zwölf Stichen genäht werden und entstellt bis heute das Gesicht des Mannes. «Ich hatte Angst, als ich sah, dass der Mann mit zwei kräftigen Kollegen auf mich zukam», erklärte der Angeklagte dem Richter. Er hat aus seiner Tat nie einen Hehl gemacht.

Mildernde Umstände anerkannt

Der Richter zeigte für die instinktive Reaktion des Metzgers ein gewisses Verständnis und milderte die von der Anklage verlangte Strafe von zwölf auf sieben Monate, bedingt auf zwei Jahre, ab. Damit bewege sich die Einsatzstrafe bei einer schweren Körperverletzung «am untersten Rand», so der Richter. Auch verzichtete er auf die Widerrufung einer früheren bedingten Strafe wegen illegalen Waffenbesitzes, da dem Mann, der in den nächsten Tagen wieder zur Familie nach Polen ziehen wird, «eine gute Langzeitprognose» gestellt werden könne.

Zudem führte der Richter in der Urteilsbegründung aus, dass der Privatkläger «provoziert und zuerst geschlagen hat». Zu guter Letzt habe der Beschuldigte «nicht extra das Glas in die Hand genommen, um damit zu schlagen; er hatte es schon in der Hand». Somit sei die Tat nicht bewusst geplant und ausgeführt gewesen, sondern erfolgte als instinktive Reaktion auf den unerwarteten Angriff, argumentierte der Richter.

Der Landesverweis bleibt

Nichtsdestotrotz erkannte der Richter, dass die schwere Körperverletzung aus subjektiver Sicht erstellt sei. «Sie haben unkontrolliert mit einem Glas gegen den Kopf eines Kontrahenten geschlagen. Und zwar im Wissen, dass Sie jemanden damit verletzen können. Somit haben Sie die Möglichkeit einer schweren Verletzung in Kauf genommen – auch wenn Sie nicht darauf abgezielt hatten», so der Richter.

Da schwere Körperverletzung eine Katalogtat ist, welche bei einer Verurteilung bei einem Ausländer zwingend zum Landesverweis führt, falls er keinen Härtefall (zum Beispiel, wenn die ganze Familie in der Schweiz lebt) geltend machen kann, muss der Mann nun für fünf Jahre die Schweiz verlassen. Gab er doch selbst an, dass er sich nur zur Arbeit in der Schweiz befunden habe; die Familie habe er regelmässig in Polen besucht.

Zudem muss er dem Angreifer noch eine Genugtuung von 500 Franken bezahlen und – sollten es seine finanziellen Verhältnisse irgendwann wieder einmal zulassen – Verfahrenskosten von über 10'200 Franken an die Staatskasse zurückzahlen.