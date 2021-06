Generalversammlung Dorftreff Dicken etabliert sich Die Genossenschaft Dorftreff Dicken schliesst das erste Geschäftsjahr mit Gewinn ab. Der Wasserschaden aus dem letzten Jahr konnte behoben werden. Für das kommende Jahr ist die Sanierung der Schulhausglocke geplant. Urs M. Hemm 14.06.2021, 13.19 Uhr

Der Vorstand der Genossenschaft Dorftreff Dicken (von links): Simone Eisert (Aktuarin), Claudia Mutti (Kassierin), Manuela Mutti (Präsidentin), Laura Locher (Vize) und Beisitzer Michael Bräker. Bild: Urs M. Hemm

Der Start der Genossenschaft Dorftreff Dicken war holprig, der Widerstand im Dorf teils heftig. Doch schliesslich konnte die Genossenschaft Dorftreff Dicken die Mehrheit der Dorfbevölkerung überzeugen und die Mehrzweckhalle von der Dorfkorporation Dicken übernehmen. Kürzlich konnte die erste Generalversammlung mit insgesamt 67 Genossenschafterinnen und Genossenschaftern durchgeführt werden – im Mehrzweckgebäude Dicken.

Grosser Wasser-, kleiner finanzieller Schaden

Verwaltungsratspräsidentin Manuela Mutti begrüsste die Besucher in einer praktisch neuen Halle. Denn kurz nach der Abstimmung über die Übernahme des Gebäudes durch die Genossenschaft verursachten starke Regenfälle Ende August 2020 einen immensen Schaden, der die Erneuerung des Hallenbodens erforderte.

«Die Schadenssumme betrug rund 67'500 Franken, wovon die Genossenschaft dank eines guten Versicherungsschutzes aber lediglich einen Selbstbehalt von 200 Franken zu tragen hatte», sagte Manuela Mutti sichtlich erleichtert. Nach einer Begehung mit der zuständigen Versicherung sei nun geplant, an der Rampe eine versenkbare Barriere einzubauen, damit künftig solche Wasserschäden vermieden werden können.

Alle Räume sind vermietet

Vielleicht, weil es einer der ersten schönen Abende des Jahres war und weil Bratwürste vom Grill und Bier auf die Genossenschafter auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle warteten, wurden auf die Verlesung des Protokolls der Gründungsversammlung sowie des Jahresberichts der Präsidentin verzichtet.

Präsidentin Manuela Mutti im Austausch mit Genossenschaftern. Bild: Urs M. Hemm

Dennoch wollte Manuela Mutti eine kurze Zusammenfassung präsentieren, die sich vor allem auf die bestehenden Mietverhältnisse beschränkte. Zurzeit seien alle Räumlichkeiten vermietet, was im abgeschlossenen Geschäftsjahr für Einnahmen in der Höhe von knapp 36'000 Franken gesorgt habe.

Umwandlung der Hypothek bringt Zinsersparnis

Kassierin Claudia Mutti erläutere anschliessend, ebenfalls in Kurzform, die Rechnung, die mit einem Gewinn rund 7700 Franken abschliesst. Der Kontostand per 13. Dezember 2020 belief sich auf rund 63'100 Franken. Das Genossenschaftskapital per selben Datum belief sich auf 44'400 Franken – Tendenz steigend. «Bis heute dürfen wir in der Genossenschaft Dorftreff Dicken 145 Personen als Mitglieder zählen», sagte Claudia Mutti.

Die Hypothek im Wert von 350'000 Franken wurde von der Dorfkorporation Dicken übernommen. Dabei handelte es sich um eine Libor-Hypothek zu 1,45 Prozent. «Gleichzeitig konnte die Genossenschaft ein Kontokorrentkonto übernehmen, das zu einem Zinssatz von 5 Prozent bis zu 50'000 Franken hätte überzogen werden können», erläuterte Claudia Mutti. «Eine sehr unattraktive Option», ergänzte sie. Per 1. Juni hätten sie nun aber auf fünf Jahre hinaus eine Festhypothek über 400'000 Franken zu 1,2 Prozent abschliessen können. «Wir sparen also jährlich 300 Franken an Zinsen.»

Sanierung der Schulhausglocke beschlossen

Die Erstellung eines Budgets habe sich als sehr schwierig erwiesen. Insgesamt rechne der Vorstand aber mit Einnahmen in der Höhe von etwa 62'000 Franken und mit Ausgaben von 60'600 Franken, woraus ein Gewinn von rund 1400 Franken resultieren würde.

Eine spezielle Position nehme die Sanierung der Schulhausglocke ein, sagte Präsidentin Manuela Mutti, nachdem sie wieder das Wort ergriffen hatte. «Ich weiss, dass die Glocke einen wichtigen Stellenwert im Dorf einnimmt», sagte sie. Nach einer Begehung mit einem Spezialisten schätze er den Gesamtsanierungsbedarf auf 26'000 Franken. Von einer Sanierung in Etappen rate er ab, er könne aber eine Bezahlung in drei Raten anbieten. «Im Wissen um die Bedeutung der Glocke für Dicken, wir haben hier keine Kirche, haben wir den Auftrag erteilt und an die Gemeinde Neckertal ein Gesuch um Unterstützung gestellt», sagte Manuela Mutti.

Beim Spielplatz mussten aus Sicherheitsgründen Geräte abgebaut werden, welche aber baldmöglichst ersetzt würden.

Für die kaputten Fussballtore sei der Bühnenverein aufgekommen.

Alle Anträge ohne Diskussion genehmigt

Die Abstimmungen über die Rechnung für das Jahr 2020 und für das Budget 2021 wurden einstimmig genehmigt und dem Verwaltungsrat Décharge erteilt. Ebenso ohne Gegenstimme wurde ein Entschädigungsreglement für den Verwaltungsrat beschlossen. Die Präsidentin soll mit 90 Franken die VR-Mitglieder mit 60 Franken pro Sitzung entschädigt werden. Die Aktuarin soll ebenfalls 60 Franken pro Protokoll bekommen. Die Kassiererin soll mit 800 Franken pauschal im Jahr entschädigt werden. Der Verwaltungsrat, das Aktuariat, die Kassierein sowie die beiden Revisoren Paula Bruderer und Daniel Wagner haben bisher ohne Entschädigung gearbeitet.