Kein "Missen-Massaker" an der Kirchberger Viehschau

Viehschau «Sie verzaubert uns mit ihrem Charme»: Kirchberger Viehschau zeigte 800 Tiere Es ist wieder Hochsaison der Viehschauen. Am Samstag fand in Kirchberg eine der grössten der Region Wil-Toggenburg statt. Erstmals wieder im gewohnten Rahmen. Christoph Heer 09.10.2022, 13.00 Uhr

Rund 800 Tiere stehen auf dem Boden der Gemeindeviehschau Kirchberg, während in der Luft ein Kuhballon schwebt. Bild: Christoph Heer

Es ist wieder soweit: In der Region finden während der Herbstferien zahlreiche Viehschauen statt. So hat am Samstag die Gemeindeviehschau Niederhelfenschwil beim Rotachhof in Zuckenriet mit 355 Tieren stattgefunden. Noch mehr Tiere hat man an einer der grössten Viehschauen in der Region Wil-Toggenburg gesehen.

Die Kirchberger Gemeindeviehschau zählt rund 800 Tiere. Die Besucherinnen und Besucher geniessen die Viehschau, die im Gegensatz zum letzten Jahr wieder ohne Coronarestriktionen stattfinden kann.

Schon frühmorgens, als die Auffuhr beginnt, säumen viele Interessierte die Strassen zum Festplatz. Eine Tierherde nach der anderen nimmt ihren Platz ein. Ihre Halter wissen genau, was zu tun ist. Neun Schauexperten begutachten alle Abteilungen und rangieren die Tiere. Die besten Tiere werden in den Kategorien Schöneuterpreise mit fünf Auszeichnungen, Kuhfamilien mit vier Generationen, 100'000er Kühe und den beiden Wahl-Höhepunkten, Miss Kirchberg und Miss Bazenheid, erkoren.

«Kriki» und «Floreta» erhalten die Schärpe

Andrea und Reto Holenstein freuen sich mit ihren Kindern über den dritten Sieg von «Kriki» in Kirchberg. Bild: Christoph Heer

Grosse Spannung liegt in der Luft, als Speaker Damian Huber zum Höhepunkt schritt. Gross danach der Jubel bei den zwei Züchterfamilien, deren Kühe als neue Missen ausgerufen werden. Miss Kirchberg ist «Kriki». Geboren im Jahr 2016, gilt sie schon seit mehreren Jahren als eine Top-Kuh. Immer wieder heimste sie sich, an verschiedenen Viehschauen, Preise ein. Kaum verwunderlich also, strahlen die Besitzer Reto und Andrea Holenstein aus Gähwil mit ihren drei Kindern. Die Familie sagt:

«Sie hat wirklich schon oft gewonnen. Auch hier in Kirchberg selber wurde sie 2019 und 2020 als Miss gekürt. Sie verzaubert uns unter anderem mit ihrem Charme, ihrem Format und ihrer Ausgeglichenheit.»

Als einer der neun Experten ist Roman Schirmer aus Goldingen zuständig dafür, dass die besten Tiere ausgezeichnet werden. «Hier in Kirchberg bin ich zum ersten mal und ich muss schon sagen, es imponiert mir hier einfach alles. Von der Auffuhr am Morgen, über die ganze Organisation, bis hin zum Rahmenprogramm, eine tolle Sache. Die Qualität der Tiere ist zudem enorm hoch, eine beeindruckende Viehschau», sagt der junge Experte.

«Floreta» aus dem Stall von Roman Jung ist die neue Miss Bazenheid. Bild: Christoph Heer

Als Pendant zur Miss Kirchberg wird jährlich auch die Miss Bazenheid gewählt. In diesem Jahr heisst sie «Floreta» und kommt aus dem Stall von Roman Jung aus Bazenheid. An der abendlichen Schauparty wird noch einmal, begleitet von der Musik der Gruppe «Partyjäger», gefeiert. Die Vorfreude auf die nächste Kirchberger Gemeindeviehschau ist schon jetzt gross.