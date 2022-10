Gemeinderating Das Toggenburg landet auf den Kellerplätzen und auch das Fürstenland schneidet mager ab – doch der Nutzen von Gemeinderatings bleibt fragwürdig Keine Gemeinde aus dem Toggenburg oder Fürstenland darf sich zu den 100 Attraktivsten der Schweiz zählen. Doch so schlimm ist das gar nicht, viel wichtiger sei der regionale Vergleich, findet ein Gemeindepräsident. Alec Nedic Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Die Toggenburger Gemeinde Ebnat-Kappel liegt im Gemeinderating auf dem 854. Gesamtrang. Bild: Urs Jaudas

Zum zweiten Mal bewertete die «Handelszeitung» Schweizer Gemeinden in einer Rangliste. Dieses Jahr sind es 944 Gemeinden, die in acht unterschiedlichen Kategorien miteinander verglichen wurden. Daraus entstand das Gemeinderating, woraus sich die Attraktivität der jeweiligen Wohnorte ableiten lassen soll.

Wie auch schon vergangenes Jahr schaffte es keine Gemeinde – nicht mal knapp – aus dem Fürstenland und Toggenburg in die Top 100 des Gesamtklassements. Die beste Platzierung erreichte erneut die Gemeinde Zuzwil mit dem Gesamtrang 289. Die Gemeinde punktete mit niedrigen Steuern und einer guten Bewertung in der Kategorie Bevölkerungsstruktur: Denn Zuzwil wächst, viele Familien und junge Menschen wohnen in der Gemeinde und nur wenige Bewohner empfangen Sozialhilfe.

Mit etwas Abstand befinden sich unter den bestbewerteten Gemeinden des Fürstenlands Oberuzwil auf dem Platz 377 und Degersheim auf dem Platz 438. Die Toggenburger Gemeinden liegen weit abgeschlagen im hinteren Drittel der Gesamtrangliste des Ratings. Aus der Region schnitt Kirchberg am besten ab – mit dem Rang 567. Gefolgt von Wattwil auf Platz 679 und Mosnang auf Platz 687.

Landesweite Erhebung

Im Auftrag der «Handelszeitung» bewertete das Beratungsunternehmen «Iazi» 944 Schweizer Gemeinden. Analysiert wurden nur Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern, da kleinere Ortschaften nur schlecht miteinander vergleichbar sind. Über 50 Kriterien, die das Leben in einer Gemeinde attraktiv machen, wurden in die Bewertung einbezogen. Basis für die Erhebung waren öffentliche Statistiken.

Zusammengefasst wurden die Ergebnisse in acht Kategorien: Wohnen, Arbeitsmarkt, Bevölkerungsstruktur, Steuerbelastung, Mobilität, Versorgung, Sicherheit und Ökologie. Der Durchschnitt dieser Kategorien führte zum Gesamtrang.

Landesweite Vergleiche der Schweizer Gemeinden gibt es einige. Doch wem bringen sie tatsächlich etwas? Laut der Handelszeitung liefere das Rating all jenen Hilfestellung, die einen neuen Wohnort suchen. Und für Gemeinden sei es ein guter Richtwert, denn sie stünden nicht nur im eigenen Kanton im Wettbewerb, sondern auch national und international.

Fragwürdiger Nutzen für die Gemeinden

Ob das tatsächlich auf alle Gemeinden zutrifft, ist fragwürdig. Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang, hält persönlich nicht sehr viel von nationalen Ratings. Auf Anfrage sagt er:

Renato Truniger, Gemeindepräsident Mosnang, SVP. Bild: PD

«Solche Bewertungen fliessen in der Regel nicht in die politischen Entscheidungen der Gemeinde ein. Vielmehr legen wir Wert auf den Vergleich innerhalb der Region und im Kanton.»

Mosnang hat im Vergleich zur letztjährigen Gesamtrangliste 120 Plätze gutgemacht und ist damit die drittattraktivste Gemeinde im Toggenburg. Auf diese Entwicklung angesprochen zeigt sich Renato Truniger gelassen: «Wenn wir gut abschneiden, kann man das geniessen, wir messen uns aber sicher nicht daran.»

Was zur Aufwertung der Gemeinde Mosnang in der Bewertung beigetragen haben könnte, wisse er nicht genau. Renato Truniger erklärt aber: «In der letzten Zeit haben wir viel investiert und die öffentliche Infrastruktur ausgebaut, vielleicht liegt es daran.»

Qualitäten auch ohne Rating

Aus einer ähnlichen Perspektive blickt auch der Gemeindepräsident von Oberuzwil Cornel Egger auf die 377. Gesamtplatzierung seiner Gemeinde. Er nehme das Ergebnis gerne zur Kenntnis und es freue ihn, dass Oberuzwil im regionalen Vergleich gut abschneidet, doch auch für den Gemeinderat Mosnang habe der landesweite Vergleich keine Relevanz.

Cornel Egger, Gemeindepräsident Oberuzwil, CVP. Bild: PD

Gemeinden hätten oftmals Vor- und Nachteile, worauf keinen Einfluss genommen werden kann, beispielsweise die geografische Lage. Viel wichtiger sei, dass sich die Gemeinden über ihre eigenen Qualitäten klar würden, erklärt Cornel Egger. Er führt aus:

«Oberuzwil ist für den Verkehr gut erschlossen, wir haben viel Natur, eine gute Gesamtinfrastruktur und ein ausgeprägtes Vereinsleben. Das macht uns als Gemeinde attraktiv, besonders auch für Familien.»

Vergleiche sind mit Vorsicht zu geniessen

Und obwohl die Rangliste des Gemeinderatings das Klischee des unattraktiven Toggenburger Tals zu bestärken scheint, gelte es dieses Fazit nicht vorschnell zu ziehen, wie Geschäftsführer der Region Toggenburg Daniel Blatter warnt. Auf Anfrage sagt er: «Die Toggenburger Infrastruktur wird seit Jahren ausgebaut, der Arbeitsmarkt ist vielseitig und die Bevölkerung wächst stetig.»

Daraus schliesse er, dass viele Menschen die ländliche Wohnregion Toggenburg schätzen. Vielleicht sei Attraktivität eben doch nicht nur in absoluten Zahlen messbar, sondern bleibe immer ein klein wenig relativ, deshalb seien solche Vergleiche mit Vorsicht zu geniessen.

