Gemeinderat Ebnat-Kappel sagt Bürgerversammlung ab: Über das Budget 2021 wird im Januar an der Urne abgestimmt Die Bürgerversammlung vom 18. November in Ebnat-Kappel ist ersatzlos gestrichen worden. Der Gemeinderat habe dies lange diskutiert, sagt Gemeindepräsident Christian Spoerlé. Man wolle niemanden ausschliessen oder benachteiligen, der wegen Angst vor Corona nicht teilnehmen will. Sabine Camedda 06.11.2020, 05.00 Uhr

Das ehemalige Schulhaus Speer (Mitte) wird nicht mehr benutzt, darum sollen darin Asylsuchende untergebracht werden. Die beiden Gebäude daneben sollen abgerissen werden. Bild: Sabine Camedda

Der Entscheid ist dem Gemeinderat von Ebnat-Kappel nicht leichtgefallen. «Die Bürgerversammlung ist eine gute Plattform für den Kontakt zwischen Bürgern und Behörden», sagt Christian Spoerlé. Auch wäre dies eine gute Gelegenheit gewesen, die ausscheidenden Mitglieder des Gemeinderats und des Schulrates zu verabschieden. Dennoch: Die auf den 18. November angesetzte Bürgerversammlung findet nicht statt.

Enger Zeitplan kann nicht eingehalten werden

Christian Spoerlé, Gemeindepräsident Ebnat-Kappel Bild: PD

Ende Oktober hat der Bundesrat im Kampf gegen das Coronavirus neue Beschränkungen erlassen. Bei allen öffentlichen kulturellen, sportlichen und religiösen Veranstaltungen dürfen nicht mehr als 50 Personen anwesend sein. Politische Versammlungen sind davon ausgenommen. «Das ist doch ein Widerspruch», findet Christian Spoerlé.

«Wenn keine Fussballspiele mehr stattfinden, warum sollte es dann eine Bürgerversammlung geben dürfen?»

Er habe Verständnis für jeden Bürger, der in dieser Situation nicht an einer Versammlung teilnehmen wolle, argumentiert der Gemeindepräsident. Diesen die Möglichkeit zu nehmen, ihre demokratischen Rechte auszuüben, sei gegen seine Überzeugung. So hat der Gemeinderat entschieden, diese Bürgerversammlung, wie schon jene im Frühjahr, in schriftlicher Form durchzuführen.

Die Urnenabstimmung ist auf den Januar des kommenden Jahres angesetzt. In der Gemeindeordnung ist zwar festgeschrieben, dass der Voranschlag und der Steuerfuss bis zum 10. Dezember beschlossen sein müssen.

Das sei in diesem Jahr nicht möglich, sagt Christian Spoerlé. «Der Entscheid des Bundesrats ist zu spät gekommen, als dass es noch gereicht hätte, innerhalb dieser Frist eine Urnenabstimmung zu organisieren und abzuhalten.» So habe das Amt für Gemeinden des Kantons St. Gallen die Ausnahme bewilligt.

Keine grösseren Ausgaben vorgesehen

«Wir gehen von einem normalen Budget mit einem Aufwandüberschuss von 220'000 Franken aus», erklärt Christian Spoerlé. «Wir können den Aufwandüberschuss mit den Reserven decken», sagt er weiter. Am Steuerfuss, der im vergangenen Jahr auf 139 Prozent gesenkt worden ist, wird festgehalten. Ausserordentliche Ausgaben seinen keine vorgesehen. Allerdings fallen die grossen Investitionen wie die Schulanlage Wier und das Pflegeheim ins Gewicht.

Zudem wird das Strassenprogramm wie geplant weitergeführt. Vorgesehen ist, das alte Speerschulhaus, in welchem die Bibliothek und Ludothek untergebracht waren, baulich anzupassen, damit die Räumlichkeiten als Unterkunft für Asylsuchende genutzt werden kann. So könne die Unterkunft im Stüssihaus aufgegeben werden. Dieses alte Gebäude sowie der alte Jugendtreff, die sich beide in einem baulich schlechten Zustand befinden, sollen abgebrochen werden.

Auf die Gemeindefinanzen wirke sich die Coronapandemie noch nicht sehr stark aus. Die laufende Rechnung sehe gut aus, man rechne sogar mit einem Einnahmeüberschuss. Kleinere Steuerrechnungen werde es erst im kommenden Jahr geben. Aber, sagt Christian Spoerlé, vereinzelt gebe es in diesem Jahr Rückstände bei den Steuerzahlungen, weil das Geld dafür fehle.

Voraussetzungen für die Entwicklung der Gemeinde geschaffen

Die Bürgerversammlung im November wäre die letzte gewesen, die Christian Spoerlé als Gemeindepräsident geleitet hätte. «Wir haben die Legislaturziele, die wir vor vier Jahren gesetzt haben, mehrheitlich abgeschlossen», zieht der Gemeindepräsident Bilanz. Es sei gelungen, Grundlagen für die weitere Entwicklung der Gemeinde zu schaffen. Der neue Gemeinderat unter Präsident Jon Fadri Huder könne einiges weiterführen, ist Christian Spoerlé überzeugt.