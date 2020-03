Gemeindepräsidium Ebnat-Kappel: Findungskommission soll Nachfolge von Christian Spoerlé finden Weil Christian Spoerlé nicht mehr antritt, sucht Ebnat-Kappel eine neue Gemeindepräsidentin oder einen neuen Gemeindepräsidenten. 11.03.2020, 12.13 Uhr

Im Ebnat-Kappler Gemeindehaus wird auf Anfang 2021 ein neuer Gemeindepräsident einziehen. Bild: PD

(pd/rus) Der Ebnat-Kappler Gemeindepräsident Christian Spoerlé (SVP) tritt im Herbst nicht mehr zu Wiederwahl an. Für seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger haben die Ebnat-Kappler Ortsparteien eine Findungskommission gegründet. SVP, FDP, SP und CVP entsenden je zwei Personen in diese. Es sind das: Elisabeth Scherrer (SVP), Toni Brunner (SVP), Susanne Wickli-Läng (FDP), Hanspeter Scheu (FDP), Rosmarie Altenburger (SP), Philippe Müller (SP), Thomas Rütsche (CVP) und Urs Feller (CVP). Die Findungskommission organisiert sich selbst und hat ihre Arbeit bereits aufgenommen. Es ist das Ziel, der Bevölkerung eine oder mehrere ausgewiesene und qualifizierte Persönlichkeiten bis zur offiziellen Eingabefrist vom 3. Juli 2020 zu kommunizieren.

Die Findungskommission will in den nächsten Tagen ein Inserat schalten, «um in einem weiteren Umkreis fähige Kandidatinnen und Kandidaten auf diese attraktive und herausfordernde Aufgabe im Dienst der Gemeinde Ebnat-Kappel aufmerksam zu machen», wie die Verantwortlichen schreiben.