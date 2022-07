Gemeindepräsident: SVP im Neckertal tritt neu mit Heinz Grob an

Wahl ums Gemeindspräsidium «Ich bin ein Teamplayer»: Die SVP im Neckertal tritt neu mit Heinz Grob an Der Lütisburger Heinz Grob stellt sich für das Neckertaler Gemeindepräsidium zur Wahl. «Ich will etwas bewegen», sagt der SVPler. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Heinz Grob aus Lütisburg möchte im zweiten Wahlgang für das Neckertaler Gemeindepräsidium die Karten neu mischen. Bild: Urs M. Hemm

«Am Anfang, vor rund 23 Jahren, bin ich mit der Zucht der Angus-Rinder ein Risiko eingegangen. Heute jedoch zeugt mein Erfolg davon, dass sich das Wagnis gelohnt hat», sagt Heinz Grob, Landwirt aus Lütisburg, Gemeinderat und Kandidat der SVP für das Gemeindepräsidium Neckertal.

Im Gemeinderat von Lütisburg sitzt er seit neun Jahren und ist für das Dossier Landwirtschaft und Forstwirtschaft verantwortlich. «Es ist eine spannende und befriedigende Arbeit. Dennoch reizt mich das Neue. Und von meinem Betrieb in Wildenhof kann ich grosse Teile des Neckertals überblicken. Die Aufgabe des Gemeindepräsidenten würde mich interessieren, weil mir das Tal am Herzen liegt», sagt der 58-Jährige. Heinz Grob ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Förderung des hiesigen Gewerbes

«Ich bin ein Teamplayer», sagt Heinz Grob von sich selbst und er liebe das Ländliche am Neckertal.

«Die Menschen sind bodenständig und ich kann mich mit der Kultur des Neckertals gut identifizieren.»

Er sei viel mit dem Bike unterwegs und kenne die Gegend und die Menschen daher gut. Sein Steckenpferd sei die Landwirtschaft. Aber damit würden auch viele andere Themen zusammenhängen, wie beispielsweise die ganze Raumplanung und die Ökologie.

Nach Hemberg strebt Christian Gertsch das Gemeindepräsidium von Neckertal an. Bild: Urs M. Hemm

«Junge Kräfte und erfahrene Führungskompetenz» Christian Gertsch (SP) ist seit sechs Jahren Gemeindepräsident von Hemberg und war Mitglied, zuletzt Präsident, des Konstituierungsrates für die neue Gemeinde Neckertal. Mit 852 Stimmen konnte er im ersten Wahlgang mit Abstand am meisten Stimmen der Bürgerinnen und Bürger von Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil auf sich vereinigen.



«Ich bin dankbar, dass damit meine Arbeit gewürdigt wurde, die ich bislang als Gemeindepräsident von Hemberg und Direktor der Landscheide Schönengrund geleistet habe, und sehe das gute Resultat auch als Zeichen meiner guten Verankerung und Vernetzung im ganzen Neckertal», sagt Christian Gertsch.



Für einen guten Start der neuen Einheitsgemeinde Neckertal sei es wichtig, dass im Gemeinderat nebst jungen Kräften auch Erfahrung und ausgewiesene Führungskompetenz vertreten sind. Das Neckertal verdiene für seine Zukunft ein ausgewogenes Team, in dem alle politischen Kräfte und Generationen eingebunden sind.

Grossen Wert legt er aber auch auf die Förderung des hiesigen Gewerbes. «Die kleinen und mittleren Betriebe im Neckertal sind unser Rückgrat. Diese müssen wir stützen und die Bedingungen so gestalten, dass die Arbeitsplätze hierbleiben oder im besten Fall sogar ausgebaut werden können», sagt Heinz Grob.

Am Mandat in der fusionierten Gemeinde Neckertal würde er vor allem die Arbeit in einem bunt zusammengewürfelten Team schätzen. «Für den Gemeinderat kandidieren Menschen aus allen Teilen der zukünftigen Gemeinde, was wichtig und richtig ist. So sind die Interessen der Dörfer vertreten. Wichtig bei Entscheidungen wird aber sein, dass der Fokus nicht auf den Dörfern, sondern auf dem Wohl der ganzen Gemeinde liegt.»

Das Amt des Gemeindepräsidiums würde eine herausfordernde, aber sicher auch spannende Aufgabe sein, glaubt Grob.

Selber beschreibt sich Heinz Grob als Mann aus dem Volk. «Ich bin vorausdenkend und wäge sorgfältig ab. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Sonst lasse ich lieber die Finger davon», sagt er. Er sei sehr faktenbezogen und trete auch regelmässig als Schlichter auf.

Michael Ledergerber ist zwar als Gemeinderat gewählt, er möchte aber das Präsidium der Gemeinde Neckertal übernehmen. Bild: Urs M. Hemm

«Sie verpflichten mich, den zweiten Schritt zu machen» Die Wahl in den neuen Neckertaler Gemeinderat hat Michael Ledergerber (Die Mitte) bereits souverän geschafft. «Es freut mich sehr, dass ich mit 1317 das absolute Mehr klar geschafft habe», sagt er. Dennoch: Sein Ziel ist, Gemeindepräsident zu werden. Im ersten Wahlgang erhielt er für die Wahl zum Gemeindepräsidenten 616 Stimmen.



«Diese 616 und 1317 Stimmen und die grosse Unterstützung, die ich während des Wahlkampfs erhielt, freuen und ehren mich. Sie verpflichten mich aber auch, den zweiten Schritt zu machen und beim zweiten Wahlgang für das Gemeindepräsidium anzutreten», erläutert Michael Ledergerber. Michael Ledergerber sei breit vernetzt und engagiert.



Gemeinsam mit der Bevölkerung will er die Attraktivität der Gemeinde und die Lebensqualität aller steigern sowie sich für ein zeitgemässes Arbeits- und Wohnumfeld einsetzen, sagt er. «Ich möchte mich für die Gemeinde, in der ich lebe, einsetzen und meine Erfahrung einbringen», sagt er.

«Verschiedene Meinungen sind immer gut. In einem Gremium müssen aber Entscheidungen gefällt werden, die nach aussen vertreten werden müssen. Darum müssen Kompromisse gefunden werden, hinter denen alle stehen können», sagt Heinz Grob. Er betont: «Man muss ein dafür Gefühl haben – es geht nur zusammen.»

«Etwas für die Bevölkerung bewegen»

Einen grossen Wahlkampf werde er nicht machen. «Natürlich werde ich mich in den Gemeinden zeigen und mich den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen. «Am Ende trete ich an, um zu gewinnen und um etwas für die Bevölkerung zu bewegen.»

