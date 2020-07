Interview Gemeindepräsident Rolf Züllig geht die Wiederwahl mit Aufgeschlossenheit an: «Ich will alle gleich behandeln und mich im Amt nicht verbiegen» Die Kampfwahl ums Gemeindepräsidium in Wildhaus-Alt St.Johann ist lanciert. Der Amtsinhaber Rolf Züllig legt zehn Jahre Erfahrung in die Waagschale und sagt, welche Themen den Rat weiterhin beschäftigen wird. Sabine Camedda 18.07.2020, 05.00 Uhr

Rolf Züllig will weiterhin Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St.Johann bleiben. Bild: Sabine Camedda

Die Gemeindewahlen in Wildhaus-Alt St.Johann versprechen einiges an Spannung. Renato Pedrolini fordert den bisherigen Gemeindepräsidenten Rolf Züllig heraus.

Auch für das Schulratspräsidium gibt es zwei Bewerbungen, nachdem die Amtsinhaberin Rita Elmer auf eine Wiederwahl verzichtet. Für die übrig gebliebenen drei Sitze im Gemeinderat gibt es neun Bewerber. Rolf Züllig erklärt im Interview, warum das Interesse an einem Gemeinderatsmandat so gross ist und wie er seine Arbeit als Gemeindepräsident fortsetzen möchte.

Ihr Sitz wird bei den Gemeinderatswahlen im September angegriffen. Wie überraschend kam für Sie diese zweite Kandidatur?

Rolf Züllig: In unserem demokratischen System muss man bei einer Wahl immer mit weiteren Kandidaturen rechnen, darum gehe ich aufgeschlossen damit um. Wenn jemand das Gefühl hat, die Bürger brauchen eine Auswahl, entspringt das seiner politischen Haltung. Für mich drückt eine weitere Kandidatur eine Unzufriedenheit mit dem Amtsinhaber aus. Die Ursache dazu wurde jedoch noch nicht benannt.

Wie beschreiben Sie Ihre Amtsführung?

Meine Grundhaltung hat sich in meinen zehn Amtsjahren nicht geändert: Ich will alle gleich behandeln, niemanden bevorteilen oder benachteiligen. Und ich verbiege mich nicht im Amt. Die Gemeindepolitik lebt aber nicht von mir allein, sondern vom Einsatz aller Gemeinderäte und für uns steht immer das Gesamtinteresse im Vordergrund.

Wie einfach oder wie schwierig ist das?

Aus persönlich geprägtem Interesse – das ist übrigens völlig normal – versucht der oder die Einzelne den Gemeindepräsidenten oder den Rat für sich zu vereinnahmen. Hier braucht es ein gutes Gespür für die Sache und für die Interessen der Gemeinde im Allgemeinen. Denn die Summe der Einzelinteressen ist aus meiner Sicht nicht das Gemeinwohl, sondern ein Chaos.

Mit welcher Strategie wollen Sie Ihr Amt verteidigen?

Das Bewährte will ich beibehalten. Ich habe in der vergangenen Amtszeit wissentlich keinen Fehler gemacht, der der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann geschadet hätte. So gesehen, lasse ich die Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre sprechen und keine Plakate mit meinem Gesicht drauf.

Haben Sie Signale von Parteien oder Interessengruppen erhalten, dass Sie von diesen unterstützt werden?

Nein, nicht direkt, aber einige Bürger haben sich bei mir gemeldet und mir ihre Unterstützung zugesichert. Ich bin parteifrei und biedere mich nicht bei den Parteien an, schliesslich sind es Kopfwahlen. Im Rat sind politische Diskussionen selten, viel mehr stehen Sachgeschäfte an, die für die Gemeinde relevant sind. Da suchen wir im Rat über die Parteigrenzen hinaus einen Konsens und vertreten den Entscheid als Kollegium.

Inwieweit konnten Sie und der Gemeinderat die Ziele der laufenden Legislatur umsetzen?

In der Stossrichtung zu 100 Prozent. Kleinere Aktionen oder Massnahmen konnten nicht umgesetzt werden. Der Hotelimpuls war ein grosses Thema der vergangenen vier Jahre. Die Bürger haben dies abgelehnt und somit war das Thema erledigt. Wir haben dem aber nicht nachgetrauert und den Kopf in den Sand gesteckt, sondern weiter an der Entwicklung von Wildhaus-Alt St.Johann gearbeitet. Wir haben viel in die Strassen und andere Infrastruktur investiert ein neues Schulhaus aus Toggenburger Holz gebaut. Auch das Klanghaus ist entschieden und mit der Zonenplanung sind wir auf Kurs.

Was bleibt da zu tun in den nächsten vier Jahren? Was streben Sie noch an?

Themen wie die Raumplanung und die Naturgefahrenprojekte, an denen wir jetzt schon arbeiten, sind weiterhin gesetzt. Die touristische Entwicklung erfordert Aufmerksamkeit und Engagement, das ist der Bedeutung der Wertschöpfung geschuldet. Andere Schwerpunkte soll aber dann der neue Gemeinderat festlegen.

Das Interesse an einem Sitz in der Gemeindebehörde in Wildhaus-Alt St.Johann ist gross. Nebst Kampfwahlen ums Präsidium bewerben sich zwei Kandidierende um das Schulratspräsidium und neun Personen um die restlichen drei Mandate im Gemeinderat. Wie erklären Sie sich dieses Interesse?

Ich weiss es nicht. Der Gemeinderat war seit der Fusion praktisch unverändert und die Rücktritte ermöglichen eine grössere Rochade. Es ist wohl ein grosser Anreiz, sich fürs Gemeinwohl einzusetzen.

Lohnt sich das denn?

Es ist auf jeden Fall lohnenswert, wenn man nicht zu dünnhäutig ist. Klar, von der monetären Seite ist ein Sitz im Gemeinderat nicht attraktiv. Der finanzielle Verdienst wäre auch die falsche Motivation für einen Einsatz im Gemeinwesen. Die Schweiz funktioniert auf Basis des Milizgedankens und der Freiwilligenarbeit.

Wie lebenswert betrachten Sie die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann aktuell?

Wir sind als Gemeinde sehr gut aufgestellt und es geht uns gut. Die Gemeindefinanzen und die Entwicklung des Steuerfusses sind positiv, wir mussten seit der Fusion auch nie ein Sparbudget oder einen Verlust präsentieren. Auch ist trotz der schwierigen Rahmenbedingungen durch die Raumplanung eine Entwicklung sichtbar. Die Infrastruktur braucht keine dringende Verbesserung und unsere Gewerbebetriebe haben viel Arbeit. Im System Tourismus wünsche ich mir, dass wir die internen Reibungsverluste eliminieren und die gewonnene Kraft dann gegen aussen nutzen, um unsere Gemeinde und das Toggenburg noch attraktiver zu machen.

Die Kandidaten für das Gemeindepräsidium stellen sich bei einem Podium am Montag, 17. August, um 19.30 Uhr im Mehrzweckgebäude Chuchitobel in Wildhaus vor.